Rendkívüli

Hétvégén is munkában volt a katasztrófavédelem – élőben az operatív törzs tájékoztatója

hadházy ákosforintfacebookonpénzbotrány

Hadházy is berúgta a kampányt: a követőitől kér pénzt az országgyűlési képviselő

Ismét pénzt kér Hadházy Ákos, aki rendre arról beszél, a nemzeti kormány miatt nehezebben élnek az emberek. A botrányairól elhíresült független képviselő a kampányát finanszírozná mások pénzéből, miközben legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint bécsi lakása is van, és 5,6 millió forintnak megfelelő deviza014 alapú hitelintézeti számlakövetelése.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 9:14
Hadházy Ákos Fotó: Fotó: Havran Zoltán Forrás: Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az Önök segítsége nélkül nem megy” – írta a Facebookon Hadházy Ákos botránypolitikus, aki a választópolgárok pénzén indulna ismét az országgyűlési választáson. A parlamenti munkát tudatosan kerülő független országgyűlési képviselő, Hadházy a főváros 6. számú választókerületében indul idén, de – mint fogalmazott – „egy választásnak csak úgy lehet nekifutni, ha rendelkezésükre állnak bizonyos alapvető eszközök: plakát, szórólap, pult és miegymás. Ezek pénzbe kerülnek, mögöttem pedig nem állnak állami milliárdok, vagy közpénzen meghízott oligarchák.”

Ahogy a 2021-es előválasztás óta mindig, ezúttal is csak az Önök támogatásában bízhatok, és ez így is van rendjén

– állította Hadházy, aki szerint csak az lehet ugyanis valódi ellenzéki, aki nem függ anyagilag a kormánytól.

Érdemes felidézni, hogy 2024-es vagyonnyilatkozata szerint Hadházy Ákos megtartotta 50 százalékos tulajdonrészét a szekszárdi 140 négyzetméteres ingatlanában, maradt a fácánkerti szőlő és 

egy bécsi lakás 50 százalékos tulajdonjoga, 

amelyet még 2022-ben vásárolt meg. A baloldali politikus anyagi helyzete javulhatott valamennyit, ugyanis 

van félmillió forint hitelintézeti számlakövetelése, devizában ugyanez 5,6 millió forintnak felel meg. 

A hitelintézettel szembeni tartozáshoz azt írta, 7,6 millió + 6,2 millió, így feltehetően már nem egy, hanem két hitele is van a baloldal legösszeférhetetlenebb politikusának, aki magánszemélynek a 2023-as négymillió forint helyett már csak hárommal tartozott 2024-ben.

A vagyonnyilatkozatából az is kiderült, hogy 2024-ben magyar magánszemélyektől 

politikai munkája támogatására 1,7 millió forint magán kis adomány érkezett.

Bár előző évben ez az összeg a vagyonnyilatkozata szerint 1,5 millió forint volt, 2022-ben ez még 7,6 millió forintra rúgott.

 

 A 2022-es vagyonnyilatkozatában a politikus még azt állította, hogy 16,8 millió forintot kapott, amikor adománygyűjtő kampányt indított, 

mert egy ideig nem kapta meg a képviselői fizetését, miután csak később tette le az esküjét, a többi 198 országgyűlési képviselőhöz képest.

A Momentum és Hadházy márciusi botránya a parlamenti ülésteremben. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Több ilyen nem lesz

Az országgyűlési kampányok mellett Hadházy előszeretettel kunyerál pénzt mindenféle büntetésre, tavaly márciusban többször is közzétette a bankszámlaszámát, hogy az emberek összedobjanak neki hétmillió, majd 12 millió forintot parlamenti botrányai miatt. Március 21-én közzétett tarhálásánál azt is írta: 

„Ígérem, többet nem kérek ilyet.”

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.