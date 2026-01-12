Hadházy is berúgta a kampányt: a követőitől kér pénzt az országgyűlési képviselő

„Az Önök segítsége nélkül nem megy” – írta a Facebookon Hadházy Ákos botránypolitikus, aki a választópolgárok pénzén indulna ismét az országgyűlési választáson. A parlamenti munkát tudatosan kerülő független országgyűlési képviselő, Hadházy a főváros 6. számú választókerületében indul idén, de – mint fogalmazott – „egy választásnak csak úgy lehet nekifutni, ha rendelkezésükre állnak bizonyos alapvető eszközök: plakát, szórólap, pult és miegymás. Ezek pénzbe kerülnek, mögöttem pedig nem állnak állami milliárdok, vagy közpénzen meghízott oligarchák.”

Ahogy a 2021-es előválasztás óta mindig, ezúttal is csak az Önök támogatásában bízhatok, és ez így is van rendjén

– állította Hadházy, aki szerint csak az lehet ugyanis valódi ellenzéki, aki nem függ anyagilag a kormánytól.

Érdemes felidézni, hogy 2024-es vagyonnyilatkozata szerint Hadházy Ákos megtartotta 50 százalékos tulajdonrészét a szekszárdi 140 négyzetméteres ingatlanában, maradt a fácánkerti szőlő és

egy bécsi lakás 50 százalékos tulajdonjoga,

amelyet még 2022-ben vásárolt meg. A baloldali politikus anyagi helyzete javulhatott valamennyit, ugyanis

van félmillió forint hitelintézeti számlakövetelése, devizában ugyanez 5,6 millió forintnak felel meg.

A hitelintézettel szembeni tartozáshoz azt írta, 7,6 millió + 6,2 millió, így feltehetően már nem egy, hanem két hitele is van a baloldal legösszeférhetetlenebb politikusának, aki magánszemélynek a 2023-as négymillió forint helyett már csak hárommal tartozott 2024-ben.

A vagyonnyilatkozatából az is kiderült, hogy 2024-ben magyar magánszemélyektől

politikai munkája támogatására 1,7 millió forint magán kis adomány érkezett.

Bár előző évben ez az összeg a vagyonnyilatkozata szerint 1,5 millió forint volt, 2022-ben ez még 7,6 millió forintra rúgott.

A 2022-es vagyonnyilatkozatában a politikus még azt állította, hogy 16,8 millió forintot kapott, amikor adománygyűjtő kampányt indított,

mert egy ideig nem kapta meg a képviselői fizetését, miután csak később tette le az esküjét, a többi 198 országgyűlési képviselőhöz képest.