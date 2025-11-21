Orbán Viktor: Vissza kell fordítani az európai politikát a zsákutcából + videó

–Megírtam a válaszlevelet Ursula von der Leyennek, de addig nem akarom elküldeni, amíg Bóka Jánossal, az európai uniós ügyekért felelős miniszterrel nem egyeztettem – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság pénzt kért a tagállamok országaitól Ukrajna támogatására. A miniszterelnök kifejtette, nemcsak az elutasítást, hanem annak okait is megfogalmazza, és javaslatokat tesz a bizottság elnökének.

Orbán Viktor a Kossuth rádióban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A kormányfő hozzátette: vissza kell fordulni abból az utcából, ami zsákutcának bizonyult az európai politikában. Egyes vezetők eldöntötték ugyanis, hogy háborúba mennek.

Ezt meg kell akadályozni. Brüsszelben folyamatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek a háború irányába mutatnak. Európa nemcsak beletántorog a háborúba, hanem bebizonyosodott: egyes vezetők nyilvánvaló módon háborúba akarnak menni

– mutatott rá Orbán Viktor.

Ez már nemcsak arról szól a kormányfő szerint, hogy ne égessük el az európaiak pénzét, hanem arról is, hogy hogyan tartsuk vissza őket a háborútól.

– A bizottság elnöke, Ursula von der Leyen 130 milliárd eurót akar összekalapozni, de a magyarok pénze a magyaroké, nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk a vállalkozások vagy a családtámogatások rovására, hogy aztán elküldjék Ukrajnába, ahol nem tudjuk, pontosan mi történik ezzel a pénzzel. A bizottság elnökének másik javaslata, hogy vegyünk fel közösen hitel, ami azt jelentené, hogy még az unokáink költségvetéséből is ki kell hogy vegyük ezt a pénzt, a harmadik javaslata pedig az, hogy az oroszok visszatartott vagyonából fedezzük az ukránok szükségleteit – sorolta Orbán Viktor.

A miniszterelnök közölte, bár tudtuk, hogy zajlanak a titkos egyeztetések, most már megerősítették, hogy létezik egy 28 pontos béketerv, amely olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről már tárgyaltak előzetesen. A következő két-három hét döntő lehet az orosz–ukrán háború lezárása szempontjából, „kezd valami kibontakozni, ezzel közeledünk a budapesti békecsúcshoz”.

Nincs mechanizmus, ami nyomon követné az Ukrajnába kerülő támogatásokat

Az ukrán korrupciós botrány kapcsán a miniszterelnök elmondta, két dolgot tudtunk meg az ukrán háborús maffia működéséről: az egyik, hogy nagy összegek tűnnek el és nem oda jutnak, ahova az ameriakiak küldték, a másik, hogy nincs Európának olyan ellenőrzési rendszere, amely nyomon követné, hova kerülnek ezek az összegek.