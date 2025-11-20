Makovecz ImremegnyitóMűcsarnokOrbán Viktorméltatáskiállítás

Orbán Viktor elárulta, mi a magyarok válasza, ha elveszítenek egy csatát

Makovecz Imre nem világnézetet, hanem világészlelést hagyott ránk – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök az építész születésének 90. évfordulója alkalmából a Műcsarnokban nyílt kiállítás megnyitóján csütörtökön. Jonathan Glancey kurátor és Makovecz Pál, a Makovecz Alapítvány elnöke olyan tárlatot álmodott meg, amely a befogadás építő eszközével, a néző elmélyülő részvételével operál.

Munkatársunktól
2025. 11. 20. 20:15
Makovecz 90
A Makovecz 90 kiállítás egy részlete Fotó: Mirkó István
Orbán Viktor elmondása szerint Makovecz Imre életműve nem építészeti teljesítmény, hanem magyar civilizációs ajánlat, hogy így is lehet élni, ennyire levegősen, bátran, csak a lényegre figyelve, és eljutni már a földön oda, ami örök. – Makovecz Imre azt tanította, hogy a nemzet nemcsak győzelemből épül, hanem abból is, hogy a vereség után van bátorság építeni – emlékeztetett a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a magyaroknak, ha elveszítenek egy csatát, csak egy válaszuk lehet: „Majd megnyerjük a háborút.” Mint rámutatott, Makovecz Imre nélkül ma nem állhatna itt, nélküle 1998-ban nem tudták volna megállítani a kommunista restaurátorokat, nem lettek volna polgári körök, nem lett volna 2010-ben kétharmados választási győzelem, nélküle nem lenne keresztény és nemzeti alkotmány.

Orbán Viktor
A Makovecz Imre 90 kiállításon rajzokat és fotókat is láthat a közönség. Fotó: Mirkó István

Orbán Viktor méltatta Makovecz Imre munkásságát

Orbán Viktor felidézte Mózes történetét, aki a pusztai vándorlás után nem léphetett be az ígéret földjére. Makovecz Imre, a magyarok Mózese is csak egy rövid pillantást vethetett a kommunizmus és a posztkommunizmus összesen 65 évét felváltó világra. A máig tartó polgári és nemzeti korszak szabad levegőjéből épp csak egy lélegzetnyi jutott neki.

Munkái azt üzenték, csak akkor élsz helyesen, ha mindig felfelé tartasz, ha a gravitációval szemben felemeled a lelked

– vélekedett Orbán Viktor.

Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke a megnyitón arról beszélt, hogy Makovecz Imre házai az élő közösség lenyomatai lettek. 

Munkássága a szellemi, lelki és fizikai térben is értelmezhetők. Alapja a múlt tisztelete, jelene a közösség szolgálata, jövője a hagyományozás képessége

– tette hozzá.

Az ünnepélyes megnyitón adták át a Makovecz Imre-díjat, amelyet Bodonyi Csaba Kossuth-, Ybl- és Pro Architectura-díjas építész, a Nemzet művésze, az MMA rendes tagja vett át, aki mind főépítészként, mind tervezőként jelentős életművel bír. Következetes eltökéltséggel vállalta, hogy a magyar vidék építészetét felemeli.

A február 1-jéig megtekinthető Angyalok és építészet – Makovecz Imre 90 című tárlat célja, hogy bemutassa Makovecz építészetének szellemiségét.

Rajzainak és több kisebb épületmakettjének a kiállítása mellett az életmű egyik csúcsának tartott Feltámadás temploma mintegy öt méter magas makettjét is megcsodálhatják a látogatók. Emellett a tárlat rajzok, hanghatások, eredeti hang- és filmfelvételek, zenék, modellek és fotók segítségével mutatja be a rendkívüli építész hitét, képzelőerejét és építészeti alkotásait.

 

