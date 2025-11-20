Orbán Viktor elárulta, mi a magyarok válasza, ha elveszítenek egy csatát

Orbán Viktor elmondása szerint Makovecz Imre életműve nem építészeti teljesítmény, hanem magyar civilizációs ajánlat, hogy így is lehet élni, ennyire levegősen, bátran, csak a lényegre figyelve, és eljutni már a földön oda, ami örök. – Makovecz Imre azt tanította, hogy a nemzet nemcsak győzelemből épül, hanem abból is, hogy a vereség után van bátorság építeni – emlékeztetett a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a magyaroknak, ha elveszítenek egy csatát, csak egy válaszuk lehet: „Majd megnyerjük a háborút.” Mint rámutatott, Makovecz Imre nélkül ma nem állhatna itt, nélküle 1998-ban nem tudták volna megállítani a kommunista restaurátorokat, nem lettek volna polgári körök, nem lett volna 2010-ben kétharmados választási győzelem, nélküle nem lenne keresztény és nemzeti alkotmány.

A Makovecz Imre 90 kiállításon rajzokat és fotókat is láthat a közönség. Fotó: Mirkó István

Orbán Viktor méltatta Makovecz Imre munkásságát

Orbán Viktor felidézte Mózes történetét, aki a pusztai vándorlás után nem léphetett be az ígéret földjére. Makovecz Imre, a magyarok Mózese is csak egy rövid pillantást vethetett a kommunizmus és a posztkommunizmus összesen 65 évét felváltó világra. A máig tartó polgári és nemzeti korszak szabad levegőjéből épp csak egy lélegzetnyi jutott neki.

Munkái azt üzenték, csak akkor élsz helyesen, ha mindig felfelé tartasz, ha a gravitációval szemben felemeled a lelked

– vélekedett Orbán Viktor.