Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Makovecz ImrekorszakminiszterelnökOrbán ViktorMagyarországMózes

Orbán Viktor: Makovecz Imre nélkül ma nem állhatnék itt

Sem ’98-ban, sem 2010-ben nem lehetett volna miniszterelnök Orbán Viktorból, ha nincs Makovecz Imre – erről beszélt maga a kormányfő a neves építész születésének 90. évfordulóján egy kiállításmegnyitón. A miniszterelnök Makoveczet Mózeshez hasonlította, akinek csak egy kis idő jutott abból az időszakból, amikor a jobboldal győzelme után véget ért a bedeszkázott égbolt időszaka.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 14:40
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Makovecz Imre nem világnézetet, hanem világészlelést hagyott ránk – mondta a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, az építész születésének 90. évfordulója alkalmából a Műcsarnokban nyílt kiállítás megnyitóján. Orbán Viktor az Angyalok és építészet – Makovecz Imre 90 című tárlat megnyitóján úgy fogalmazott: Makovecz Imre életműve nem építészeti teljesítmény, hanem magyar civilizációs ajánlat, hogy így is lehet élni, ennyire levegősen, áttetszően, bátran, csak a lényegre figyelve, és eljutni már a földön oda, ami örök. 

Budapest, 2025. november 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Angyalok és építészek - Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitóján a Műcsarnokban 2025. november 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor az Angyalok és építészet – Makovecz Imre 90 című tárlat megnyitóján Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI

– Makovecz Imre azt tanította, hogy a nemzet nemcsak győzelemből épül, hanem abból is, hogy a vereség után van bátorság építeni – idézte fel a miniszterelnök. Hozzátette: ha a magyarok elveszítenek egy csatát, csak egy válaszuk lehet: majd megnyerjük a háborút. Orbán Viktor kiemelte, 

Makovecz Imre nélkül ma nem állhatnék itt.

Elmondása szerint Makovecz Imre nélkül 1998-ban nem tudták volna megállítani a kommunista restaurátorokat, nem lettek volna polgári körök, és nem tudtak volna felállni a 2002-es választási vereség után sem. – Nélküle nem lett volna 2010-ben kétharmados választási győzelem és alkotmányos forradalom sem, nélküle nem lenne keresztény és nemzeti alkotmány, és 

nélküle sem 1998-ban, sem 2010-ben nem lehettem volna Magyarország miniszterelnöke

– jelentette ki Orbán Viktor. 

A miniszterelnök felidézte Mózes történetét, aki a pusztai vándorlás után nem léphetett be az ígéret földjére. Makovecz Imre, a magyarok Mózese is csak egy rövid pillantást vethetett a kommunizmus és a posztkommunizmus összesen 65 évét felváltó világra. – A máig tartó polgári és nemzeti korszak szabad levegőjéből épp csak egy lélegzetnyi jutott neki, de pontosan tudta, hogy nemcsak négy év következik, hanem egy hosszú korszak, amelyben a magyarok külön-külön és a magyarság együtt is magára találhat – fogalmazott a miniszterelnök. 

Makovecz tudta, mi jön, örülne a szíve, ha ma látna minket

– Makovecz Imre nem gondolta, hogy ez hibátlan világ lesz, de tudta, hogy vége a bedeszkázott égbolt korszakának, és az jön, amire mindig is vágyott, ami a legjobbat fogja kihozni a magyarokból – fűzte hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök idézte Weöres Sándor versét: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”, és azt mondta, Makovecz Imre volt ennek a költeménynek az eleven megtestesülése: létrája lába a magyar földön állt, felső foka az égbolthoz támaszkodott. – Munkái azt üzenték, csak akkor élsz helyesen, ha mindig felfelé tartasz, ha a gravitációval szemben felemeled a lelked – vélekedett Orbán Viktor. 

– Azt is tőle tanultam, hogy a magyarság kemény nép, ezért ha nincs vezetője, eszi egymást – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy nem azért van szükség vezetőre, mert a magyar birka nép, hanem azért, mert a magyarok erősek, és az erős embereket össze kell tartani, mert ha nincs rend, egymásnak mennek. – Makovecz Imre ha ma látna bennünket, örülne a szíve, láthatná, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei – fűzte hozzá. 

A miniszterelnök szólt arról is, hogy Magyarországot, a magyar jövőt a Makovecz szervezte szellemi összeesküvés mentette meg 1990 után, amelyben részt vett például Fekete György, Jókai Anna, Szabó Magda és Nemeskürty István is. – A haza mindent megelőző szolgálatában hívő magyarok legnagyobb, nyílt összeesküvése volt ez, amelyet nem lehetett sem felszámolni, sem leszámolni vele – fűzte hozzá. Orbán Viktor szerint nem tudhatjuk, milyen idők jönnek, de – mint mondta – a rendíthetetlen magyarok nyílt összeesküvése nélkül a jövőben sem maradhatunk talpon. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.