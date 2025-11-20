Orbán Viktor: Makovecz Imre nélkül ma nem állhatnék itt

– Makovecz Imre nem világnézetet, hanem világészlelést hagyott ránk – mondta a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, az építész születésének 90. évfordulója alkalmából a Műcsarnokban nyílt kiállítás megnyitóján. Orbán Viktor az Angyalok és építészet – Makovecz Imre 90 című tárlat megnyitóján úgy fogalmazott: Makovecz Imre életműve nem építészeti teljesítmény, hanem magyar civilizációs ajánlat, hogy így is lehet élni, ennyire levegősen, áttetszően, bátran, csak a lényegre figyelve, és eljutni már a földön oda, ami örök.

Orbán Viktor az Angyalok és építészet – Makovecz Imre 90 című tárlat megnyitóján Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI

– Makovecz Imre azt tanította, hogy a nemzet nemcsak győzelemből épül, hanem abból is, hogy a vereség után van bátorság építeni – idézte fel a miniszterelnök. Hozzátette: ha a magyarok elveszítenek egy csatát, csak egy válaszuk lehet: majd megnyerjük a háborút. Orbán Viktor kiemelte,

Makovecz Imre nélkül ma nem állhatnék itt.

Elmondása szerint Makovecz Imre nélkül 1998-ban nem tudták volna megállítani a kommunista restaurátorokat, nem lettek volna polgári körök, és nem tudtak volna felállni a 2002-es választási vereség után sem. – Nélküle nem lett volna 2010-ben kétharmados választási győzelem és alkotmányos forradalom sem, nélküle nem lenne keresztény és nemzeti alkotmány, és

nélküle sem 1998-ban, sem 2010-ben nem lehettem volna Magyarország miniszterelnöke

– jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök felidézte Mózes történetét, aki a pusztai vándorlás után nem léphetett be az ígéret földjére. Makovecz Imre, a magyarok Mózese is csak egy rövid pillantást vethetett a kommunizmus és a posztkommunizmus összesen 65 évét felváltó világra. – A máig tartó polgári és nemzeti korszak szabad levegőjéből épp csak egy lélegzetnyi jutott neki, de pontosan tudta, hogy nemcsak négy év következik, hanem egy hosszú korszak, amelyben a magyarok külön-külön és a magyarság együtt is magára találhat – fogalmazott a miniszterelnök.

Makovecz tudta, mi jön, örülne a szíve, ha ma látna minket

– Makovecz Imre nem gondolta, hogy ez hibátlan világ lesz, de tudta, hogy vége a bedeszkázott égbolt korszakának, és az jön, amire mindig is vágyott, ami a legjobbat fogja kihozni a magyarokból – fűzte hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök idézte Weöres Sándor versét: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”, és azt mondta, Makovecz Imre volt ennek a költeménynek az eleven megtestesülése: létrája lába a magyar földön állt, felső foka az égbolthoz támaszkodott. – Munkái azt üzenték, csak akkor élsz helyesen, ha mindig felfelé tartasz, ha a gravitációval szemben felemeled a lelked – vélekedett Orbán Viktor.