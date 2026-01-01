Pusztító tűz ütött ki Mosonmagyaróváron egy tűzijáték miatt, hamuvá lett másfél milliárd forint

Mosonmagyaróváron, az Alkotmány utcai UFM gyár területén tűz keletkezett az új év első óráiban , nem sokkal hajnali egy után. A lángok rövid idő alatt átterjedtek a raktárra és a környező melléképületekre – írta az Origo.hu.
Több egység dolgozott a tűz oltásán
A helyszínre a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként, majd további egységek Győrből, Csornáról, Kapuvárról, Komáromból, valamint önkéntes tűzoltók is csatlakoztak az oltáshoz. A Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület öt fővel érkezett 2.10-kor.
Összesen 59 hivatásos tűzoltó vett részt a beavatkozásban. Az oltási munkálatok közel négy órán át tartottak.
A Kisalföld.hu több videót és képgalériát is közzétett a helyszínről, az anyagi kár értéke meghaladhatja a másfél milliárd forintot.
A tűzvizsgálat jelenleg folyamatban van, a legsúlyosabban a készáruraktár károsodott, a teljes készlet megsemmisült. A lángok mintegy ötezer négyzetméteren pusztítottak. A tűz keletkezésének okát vizsgálják, de nem zárható ki, hogy tűzijáték okozta. A gyártás átmenetileg leállt, de a cég tervei szerint rövid időn belül újraindul.
Volt munkájuk bőven a tűzoltóknak az év utolsó estéjén. Szilveszterkor több mint 240 helyre riasztottak egységeket országszerte, ebből 123 esetben tűz miatt.
Borítókép: Tűzoltó munka közben (Fotó: Kerekes István / Kisalföld)
