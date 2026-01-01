Rendkívüli

Pusztító tűz ütött ki Mosonmagyaróváron egy tűzijáték miatt, hamuvá lett másfél milliárd forint

Óriási lángok pusztítottak Mosonmagyaróváron szilveszter éjszaka. A tűz megfékezésén több mint 59 tűzoltó dolgozott.

2026. 01. 01. 16:11
Fotó: Kerekes István / Kisalföld
Mosonmagyaróváron, az Alkotmány utcai UFM gyár területén tűz keletkezett az új év első óráiban , nem sokkal hajnali egy után. A lángok rövid idő alatt átterjedtek a raktárra és a környező melléképületekre – írta az Origo.hu.

Szilveszter éjszaka tűz ütött ki az UFM gyárnál Mosonmagyaróváron
Szilveszter éjszaka tűz ütött ki az UFM gyárnál Mosonmagyaróváron
(Fotó: Pápai Benjamin)

Több egység dolgozott a tűz oltásán

A helyszínre a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként, majd további egységek Győrből, Csornáról, Kapuvárról, Komáromból, valamint önkéntes tűzoltók is csatlakoztak az oltáshoz. A Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület öt fővel érkezett 2.10-kor.

Összesen 59 hivatásos tűzoltó vett részt a beavatkozásban. Az oltási munkálatok közel négy órán át tartottak.

A Kisalföld.hu több videót és képgalériát is közzétett a helyszínről, az anyagi kár értéke meghaladhatja a másfél milliárd forintot.

 A tűzvizsgálat jelenleg folyamatban van, a legsúlyosabban a készáruraktár károsodott, a teljes készlet megsemmisült. A lángok mintegy ötezer négyzetméteren pusztítottak. A tűz keletkezésének okát vizsgálják, de nem zárható ki, hogy tűzijáték okozta. A gyártás átmenetileg leállt, de a cég tervei szerint rövid időn belül újraindul.

Volt munkájuk bőven a tűzoltóknak az év utolsó estéjén. Szilveszterkor több mint 240 helyre riasztottak egységeket országszerte, ebből 123 esetben tűz miatt.

Borítókép: Tűzoltó munka közben (Fotó: Kerekes István / Kisalföld)

