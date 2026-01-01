Rendkívüli

A svájciak is találgatnak, gyertya vagy tűzijáték okozhatta az újévi tragédiát + videó

Magyar Péter hergelt és fenyegetett, Orbán Viktor a nemzet egységéről beszélt szilveszterkor + videó

Magyar Péter még az újévi beszédében is csak hergelni tudott, míg Orbán Viktor államférfihoz méltó módon a nemzet egységét hangsúlyozva állt ki a béke mellett – állapította meg Deák Dániel.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 01. 16:06
Deák Dániel közösségi oldalán hasonlította össze Magyar Péter és Orbán Viktor újévi beszédét. A XXI. Század Intézet vezető elemzője elmondta, a Tisza Párt elnöke szokásához híven még szilveszterkor is csak hergelt, sőt alkotmányos puccsot vizionált és megfenyegette a köztársasági elnököt, sőt még az alkotmánybírákat is. 

Budapest, 2025. április 13. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvényén a Műegyetem rakparton 2025. április 13-án. MTI/Balogh Zoltán
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Aki mégis bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával. Legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat – közölte Magyar Péter, aki ezek után ismét önmerényletről és berepülő drónokról hadovált, mintha már a vereségének kommunikálását készítené elő, ami után balhét és káoszt akar csinálni.

Az elemző úgy látja, ezzel szemben nagy kontrasztot jelentett Orbán Viktor, aki ismét higgadt, nyugodt államférfiként jelent meg. A miniszterelnök a nemzet egységét hangsúlyozva világosan elmondta, hogy mire kér felhatalmazást a választóktól.

Arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek fölhatalmazást tőlük. Szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak föl, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből 

– mondta szilveszteri interjújában Orbán Viktor.

Magyar Péter még a szilvesztert is a hergelésre és a fenyegetőzésre használta fel, míg Orbán Viktor államférfihoz méltó módon a nemzet egységét hangsúlyozva állt ki a béke mellett – foglalta össze a két politikus mondatait Deák Dániel. 

A politikai elemző megjegyezte, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök és Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós is mondott egy rövid beszédet éjfél után, amiben szintén a nemzet egységének fontossága volt a fő üzenet. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Borbély Zsolt Attila
A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Borbély Zsolt Attila avatarja

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – A ballib média hirtelen felfedezte magának a külhoni magyarok problémáját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

