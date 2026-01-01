Magyar Péter, még polgárháborúba is belehajszolná a szektáját

Mandula Viktor Facebook: „A másik figyelemre méltó bemondás az a fenyegetőzés volt, amivel a Tisza "párt" elnöke jó előre megfenyegette a közhivatalnokokat, alkotmánybírókat, katonákat, rendőröket arra az esetre, ha azok nem állnának az ő oldalára a választások után. Kijelentette, hogy "a legsúlyosabb következményekkel számolhat" az, aki "szembefordul a magyarok akaratával", ami ugye mi más is lehetne, mint az ő hatalomra kerülése. Bár a fenyegetőzés és az arrogáns hepciáskodás nem áll távol Magyar habitusától (lényegében mást sem csinál másfél éve a nyilvános beszédeiben, a vidéki haknijain, vagy épp félrészegen telefonnal a kezében a Facebookon, mint a neki nem tetsző közszereplőket fenyegeti - legutóbb épp Skrabski Fruzsina dokumentumfimest), ez a legújabb fenyegetőzése több volt rutin dühkitörésnél. Ez sokkal inkább a megágyazása volt annak, hogy ha elveszítené az áprilisi választást, akkor azt az államhatalom szabotázsára tudja majd fogni, és az "elcsalt választások" jelszavával zavargásokba vagy polgárháborúba próbálja vinni az országot.”
