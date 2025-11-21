Orbán Viktor: Brüsszelben megint eltévesztették az ütemet

„Újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése. 28 pontos béketerv az asztalon, amerikai tárgyalódelegáció Kijevben, nagy várakozások szerte a világban” – ezt írta péntek reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette:
Az amerikai elnök egy kitartó maverick. Ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború. Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel. És az orosz–ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette.
