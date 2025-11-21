Orbán ViktorháborúTrump
Orbán Viktor: Brüsszelben megint eltévesztették az ütemet

A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán üdvözölte Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezéseit Ukrajna kapcsán. Orbán Viktor szerint amíg Trump a háború lezárásáért dolgozik, Brüsszel még több pénzt akar Ukrajna és a háború finanszírozására.

Kozma Zoltán
2025. 11. 21. 7:16
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Angyalok és építészek - Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitóján a Műcsarnokban 2025. november 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Angyalok és építészek - Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitóján a Műcsarnokban 2025. november 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
„Újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése. 28 pontos béketerv az asztalon, amerikai tárgyalódelegáció Kijevben, nagy várakozások szerte a világban” – ezt írta péntek reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Orbán Viktor és Donald Trump. Fotó: AFP

A miniszterelnök hozzátette:

Az amerikai elnök egy kitartó maverick. Ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború. Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel. És az orosz–ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette.

A kormányfő közölte:

Brüsszelben közben megint eltévesztették az ütemet. Miközben Washington a békéről tárgyal, a bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására.  Ehhez nekünk, magyaroknak is lesz egy-két szavunk. Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Angyalok és építészek – Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitóján a Műcsarnokban 2025. november 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

