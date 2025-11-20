Szijjártó PétertámogatásBrüsszelUkrajna

Szijjártó Péter: Őrület, ami zajlik Brüsszelben

– Az őrület a legvisszafogottabb kifejezés arra, hogy miközben bebizonyosodott az, hogy Ukrajnában egy háborús maffia, egy korrupt államhatalmi rendszer működik, Brüsszel újabb százmilliárd eurót akar az országba küldeni az európai emberek pénzéből – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 10:23
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az európai uniós külügyi tanácsülést megelőzően kijelentette, hogy egy normális helyen ilyen esetben villámgyorsan leállítanák a kifizetéseket a korrupt rezsim számára, és pénzügyi elszámolást követelnének.

Szijjártó Péter (Fotó: KKM / MTI Fotószerkesztőség)
Szijjártó Péter (Fotó: KKM/MTI Fotószerkesztőség)

Szerintem ezt kellene tenni (…) Európai emberek pénzét többé egy ilyen háborús maffiának elküldeni nem szabad

– mondta, rámutatva, hogy ezzel szemben Ursula von der Leyen egy olyan levelet küldött a tagállamoknak, amelyben további csaknem százmilliárd euró Ukrajnába küldéséről ír.

Ha mi azt az érzetet akarjuk kelteni Európában, hogy komolyan vesszük a korrupciót, akkor az Európai Bizottság elnökének nem kellett volna ilyen levelet küldenie

 – fogalmazott.

– És ezért természetesen fel fogom hozni ezt a kérdést, az meg a brüsszeli demokrácia állapotáról mond el mindent, hogy egy ilyen súlyos ügyben még a helyzet megvitatásának a lehetőségét is elutasítják – tette hozzá.

Szijjártó Pétert megkérdezték arról is, hogy az Európai Bizottság egy vészhelyzeti mechanizmust hozna létre, amelynek értelmében a katonai konvojok anélkül haladhatnának át a tagállamok területén, hogy erre külön engedélyt kapnának az érintett országtól.

Van egy háborús pszichózis Brüsszelben (…) Teljesen egyértelmű, hogy a brüsszeli és a nyugat-európai politikusok a háború meghosszabbításán dolgoznak

– vélekedett.

– Ez elképesztő, ez rendkívül veszélyes, s minden egyes ilyen intézkedés, ami újabb fegyverszállításokat, újabb pénzküldést irányoz elő, ami megkönnyíti a fegyverszállítást, az mind-mind háborúpárti javaslat, mind-mind nagyon veszélyes – figyelmeztetett.

– Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak egyetlenegy dolga lenne, mégpedig az, hogy támogassa az amerikai béke-erőfeszítéseket azonnal és feltétel nélkül – hangsúlyozta.

Majd leszögezte, hogy 

Magyarország kormánya továbbra is teljes mértékben támogatja Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit, és kész helyszínt biztosítani a jövőbeli béke-csúcstalálkozónak, amikor a felek készen állnak erre.

A miniszter kifejtette, hogy a brüsszeli vezetés illúziókat kerget az ukrajnai háborúval kapcsolatban, az idő ugyanis nem Ukrajnának dolgozik.

– A háború már közel négy éve folyik, és Oroszország egyre több ukrán területet foglal el. Tehát a kérdés nem az, hogy Ukrajna visszaszorítja-e Oroszországot, hanem az, hogy Oroszország egyre több területet foglal el Ukrajnában. Ráadásul a szankciók nem kényszerítik térdre az orosz gazdaságot – tudatta.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

