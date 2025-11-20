Szijjártó PéterkülügyminiszterUrsula von der Leyen
Szijjártó Péter: Meg kell állítani a brüsszeli őrületet

A magyar külgazdasági és külügyminiszter határozott céllal indult útnak. Szijjártó Péter szerint magyar emberek pénze nem mehet Ukrajnába a háborús maffia finanszírozására.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 6:56
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Brüsszelben őrület van, hiába bukott le az ukrán háborús maffia, Ursula von der Leyen mégis további 100 milliárd eurót akar küldeni Ukrajnába. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárása keretében rendezett pódiumbeszélgetést megelőző sajtótájékoztatóján Székesfehérváron, a MET Arénában 2025. november 19-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
A magyar külgazdasági és külügyminiszter hozzátette:

Ki tudja, mire megy majd el magyar és az európai emberek pénze. Ma azért megyünk Brüsszelbe, hogy ezt az őrületet megállítsuk.

A tárcavezető leszögezte: Magyar embereknek a pénze nem mehet Ukrajnába a háborús maffia finanszírozására.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

