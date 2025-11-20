Szijjártó Péter: Meg kell állítani a brüsszeli őrületet

Brüsszelben őrület van, hiába bukott le az ukrán háborús maffia, Ursula von der Leyen mégis további 100 milliárd eurót akar küldeni Ukrajnába. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Szijjártó Péter.
A magyar külgazdasági és külügyminiszter hozzátette:
Ki tudja, mire megy majd el magyar és az európai emberek pénze. Ma azért megyünk Brüsszelbe, hogy ezt az őrületet megállítsuk.
A tárcavezető leszögezte: Magyar embereknek a pénze nem mehet Ukrajnába a háborús maffia finanszírozására.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
