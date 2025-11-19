A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az országjárása keretében rendezett pódiumbeszélgetést megelőző sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az elmúlt napok során mindenki számára végérvényesen bebizonyosodott, hogy Ukrajnában egy rendkívül korrupt állami gépezet működik. „Kiderült, hogy az európai emberek pénzének egy jelentős részét Ukrajnában egy háborús maffia tette zsebre, nyúlta le” – mondta.

Szijjártó Péter figyelmeztet: őrültség újabb százmilliárd eurót Ukrajnába küldeni. Fotó: AFP

„Minden normális helyen úgy van, hogy ha ez kiderül, akkor azok, akik küldik a pénzt, azonnal leállítják a pénzküldést, elszámolást kérnek, választ kérnek arra, hogy hova került az európai emberek pénze. Ez normális helyen így történik. De Brüsszel nem normális hely” – folytatta.

Ez látszik abból, hogy miután kiderült, hogy az európai emberek pénzének egy részét aranyvécékre és egyéb luxuscikkekre költötte el a háborús maffia Ukrajnában, ezután Brüsszel újabb majd százmilliárd eurót akar küldeni Ukrajnába az európai adófizetők pénzéből

– tette hozzá.

Majd megismételte, hogy ez „őrültség, botrány és megengedhetetlen”, illetve leszögezte, hogy amíg a nemzeti kormány van hatalmon Magyarországon, addig nem fogják azt hagyni, hogy a magyar emberek pénzét egy háborús maffiának küldjék el aranyvécékre. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy a jelek szerint Brüsszel emellett elkötelezett, hiszen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt a tagállamok vezetőinek, amelyben kész tényként közölte, hogy további közel százmilliárd eurót fognak átadni Kijevnek.