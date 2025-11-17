A háborús maffia nyomában: mi áll valójában az odesszai hatalomátvétel mögött?

Zelenszkij egyetlen döntéssel megvonta Gennagyij Truhanov ukrán állampolgárságát – olyan bizonyítékokra hivatkozva, amelyeket sokan gyengének vagy egyenesen kétségesnek tartanak –, majd katonai vezetőt ültetett Odessza élére. Az ellenzék és több civil szervezet szerint ez újabb állomása annak a folyamatnak, amelyben az elnök a háború leple alatt fokozatosan maga alá gyűri az ország intézményeit. Miközben Truhanov továbbra is magát tartja a törvényes polgármesternek és bírósághoz fordul, a város lakói egyre inkább attól tartanak, hogy a rendkívüli állapot ürügyként szolgál a politikai riválisok kiiktatására, és a helyi demokrácia utolsó darabja is veszélybe kerül a háborús maffia intézkedései által – mutatott rá a New York Times cikke alapján az Origo.

A háborús maffia nyomában: Zelenszkij egyetlen döntéssel megvonta Gennagyij Truhanov ukrán állampolgárságát (Fotó: AFP)

Így épült ki az ukrán háborús maffia befolyása

Volodimir Zelenszkij ismét villámcsapásszerű döntéssel borzolta a kedélyeket: egyetlen hónap leforgása alatt félresöpörte Odessza sokat támadott, de saját bázisában mégis beágyazott polgármesterét, Gennagyij Truhanovot. Bár a város lakóinak egy része évek óta a korrupció és a szürke zónás kapcsolatok egyik jelképeként tekintett a városvezetőre – akit korábban az oroszbarát politikai körök felé tett gesztusokkal is összefüggésbe hoztak –, maga a menesztés módja sokak szemében jóval több kérdést vetett fel, mint amennyit megválaszolt.