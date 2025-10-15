Zelenszkij megvonta Odessza polgármesterének ukrán állampolgárságát + videó

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke október 14-én rendeletet írt alá, amely megfosztja ukrán állampolgárságától Gennagyij Truhanovot, Odessza polgármesterét — ugyanilyen sorsra jutott Szergej Polunyin balettművész és a volt parlamenti képviselő, Oleh Carev is. A döntés hátterében az áll, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a hatóságok szerint megerősítette egyes személyek orosz állampolgárságát és az orosz hírszerzéssel való kapcsolat lehetőségét; ezekről az elnök Telegram-bejegyzésében számoltak be – számolt be róla a Dw.com.
Helyi sajtóinformációk szerint az elnöki döntés nyomán Odesszában városi katonai-polgári közigazgatás felállítását tervezik; a helyi források szerint a közeljövőben Szerhij Liszak (Dnyipropetrovszk katonai közigazgatásának vezetője) kerülhet a testület élére.