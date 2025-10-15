Zelenszkij megvonta Odessza polgármesterének ukrán állampolgárságát + videó

A Truhanov elleni petícióhoz gyorsan összegyűltek a szükséges aláírások: a kezdeményezés kevesebb mint 24 óra alatt elérte a döntés előkészítéséhez szükséges küszöböt. A petíció szerzői arra hivatkoztak, hogy többször jelentek meg cikkek és felvetések a polgármester orosz állampolgárságáról, illetve hogy Truhanov gyakran képvisel olyan narratívákat, amelyek Moszkvának kedveznek; emellett a szeptember végi, tragikus odesszai árvíz is tovább növelte a bizalmatlanságot a városvezetés iránt.