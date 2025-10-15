Gennagyij TruhanovpetícióOleh CarevZelenszkijorosz-ukrán háborúállampolgárság

Zelenszkij megvonta Odessza polgármesterének ukrán állampolgárságát + videó

Volodimir Zelenszkij rendelettel megfosztotta ukrán állampolgárságától Gennagyij Truhanov odesszai polgármestert, valamint Szergej Polunyint és Oleh Carevet — a döntést az SZBU jelentésével és az állítólagos orosz kapcsolatokkal indokolták. Ugyanakkor katonai-polgári közigazgatás kiépítését is bejelentették Odesszában, jelezve: Kijev szerint a város biztonsági helyzete drámai fordulatot vett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 13:01
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke október 14-én rendeletet írt alá, amely megfosztja ukrán állampolgárságától Gennagyij Truhanovot, Odessza polgármesterét — ugyanilyen sorsra jutott Szergej Polunyin balettművész és a volt parlamenti képviselő, Oleh Carev is. A döntés hátterében az áll, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a hatóságok szerint megerősítette egyes személyek orosz állampolgárságát és az orosz hírszerzéssel való kapcsolat lehetőségét; ezekről az elnök Telegram-bejegyzésében számoltak be – számolt be róla a Dw.com.

Gennagyij Truhanov odesszai polgármester
Gennagyij Truhanov odesszai polgármester. Fotó: NurPhoto

Helyi sajtóinformációk szerint az elnöki döntés nyomán Odesszában városi katonai-polgári közigazgatás felállítását tervezik; a helyi források szerint a közeljövőben Szerhij Liszak (Dnyipropetrovszk katonai közigazgatásának vezetője) kerülhet a testület élére. 

 

A Truhanov elleni petícióhoz gyorsan összegyűltek a szükséges aláírások: a kezdeményezés kevesebb mint 24 óra alatt elérte a döntés előkészítéséhez szükséges küszöböt. A petíció szerzői arra hivatkoztak, hogy többször jelentek meg cikkek és felvetések a polgármester orosz állampolgárságáról, illetve hogy Truhanov gyakran képvisel olyan narratívákat, amelyek Moszkvának kedveznek; emellett a szeptember végi, tragikus odesszai árvíz is tovább növelte a bizalmatlanságot a városvezetés iránt.

Truhanov a vádakat provokációnak nevezte, és közölte: bíróságon fogja megtámadni az állampolgárság visszavonását. A városvezető szerint a róla keringő híresztelések hamis útlevelekkel kapcsolatos állításokon alapulnak, és nincs mögöttük valóságalap.

A másik két érintett is a Kremlhez kötődő ügyek miatt került a hatósági célkeresztbe: Szergej Polunyint korábban orosz állampolgársággal hozták összefüggésbe, fellépett az annektált Krím területén, és nyíltan támogatta Moszkva ukrajnai politikáját; Oleh Carev pedig a politikai múltja és a 2014-es Euromajdan elleni állásfoglalásai miatt vált ismertté, 2022-ben távollétében többéves börtönbüntetésre ítélték Ukrajnában.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

