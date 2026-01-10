hórétegagrárminisztériumnemzeti agrárgazdasági kamarafagytalaj

Téli áldás a földeken: miért ér aranyat a hótakaró a gazdáknak?

A vastag hótakaró nem ellenség, hanem természetes szövetséges a mezőgazdaságban. A hóréteg megóvja az őszi vetéseket a fagytól, javítja a talaj vízháztartását, és még a kártevők számát is csökkenti – különösen jó hír ez a tavalyi súlyos aszály után.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 6:37
Hóréteg: áldás a gazdáknak Fotó: Krasula Forrás: Shutterstock
A hótakarónak több a kedvező hatása van a szántóföldekre, mint negatív – közölte a Agrárminisztérium a Magyar Nemzet megkeresésére. A vastag hóréteg stabilan tartja a talaj hőmérsékletét, így megvédi az őszi vetéseket a komoly fagyoktól, a hirtelen hőingadozástól és a hidegstressztől. Emellett óvja a talajt a kiszáradástól és az eróziótól is.

hóréteg, mezőgazdaság
A hóréteg és a hideg több kedvező hatást is kifejt a mezőgazdaságban. Fotó: Fotokostic / Shutterstock

A hó nemcsak véd, hanem „raktároz” is: olvadáskor a víz lassan szivárog be a talajba, nem folyik el a felszínen. Ez növeli a talaj vízkészletét, és megalapozza a növények gyors, egyenletes tavaszi fejlődését. A hótakaró jelenléte csökkenti a talajtömörödés kialakulásának esélyét is – ez különösen értékes előny a tavalyi rendkívüli szárazság után.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a téli hó természetes védelemként szolgál nemcsak a szántóföldi kultúrák, hanem a gyümölcsfák számára is. Kiváló hőszigetelő rétegként óvja a gyökereket az erős talajmenti fagyoktól, mérsékli a hirtelen lehűléseket, és csökkenti a fagyás okozta növénypusztulás kockázatát. A mélynyugalomban lévő hajtások és rügyek számára a hóréteg szinte „télikabátként” működik.

A kamara arra is felhívta a figyelmet, hogy a hóval borított talaj kedvez a talajélet fennmaradásának: a mikroorganizmusok aktívabbak maradnak, miközben csökken a szél okozta talajerózió és a fagy miatti szerkezetromlás. Bár a hó lassítja a tavaszi felmelegedést, ez sok esetben előny: késlelteti a vegetáció kezdetét, így mérsékli a tavaszi fagykárok esélyét. Ez különösen fontos a korán virágzó gyümölcsfajoknál, mint a kajszi, az őszibarack vagy a mandula.

Van még egy kevésbé látványos, de annál fontosabb hatás: a tartós téli hideg természetes növényvédelmi eszköz.

 Gyengíti az áttelelő kártevők életképességét, és visszaszorítja a kórokozókat is. Kevesebb kártevő, kisebb fertőzési nyomás – mindez hatékonyabb védekezést és kevesebb növényvédő szer felhasználását jelenti.

Kiemelt jelentőségű, hogy a mínusz tíz fok alatti hideg az amerikai szőlőkabócát is pusztítja. Ez érdemben javítja a védekezés eredményességét a szőlő aranyszínű sárgasága ellen, amely tavaly komoly károkat okozott a hazai szőlészetekben. Összességében: a valódi tél és a tartós hótakaró nem hátráltatja, hanem segíti a mezőgazdaságot – a talaj, a növények és még a gazdák szempontjából is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

