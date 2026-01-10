Teljes a káosz a világ leggazdagabb ligájában, a rekordfiatal edző ismét csúcsra tör

A mostani az NFL hatodik olyan idénye, amikor a két főcsoportból nem hat-hat, hanem hét-hét amerikaifutball-csapat jut be a rájátszásba. Az új rendszer bevezetése óta a Buffalo Bills az egyetlen, amely mindegyik alkalommal bekerült a playoffba, még ha ezúttal nem is divíziógyőztesként tette meg mindezt. Josh Allenék legjobb eredménye ebben az időszakban két főcsoportdöntő, de a Kansas City Chiefs mindkétszer megállította őket. Az elmúlt hatból öt Super Bowlon is szerepelt együttes azonban idén a rájátszásba sem jutott be, így az AFC-ben rég nem látott lehetőség előtt áll mind a hét, playoffbeli gárda.

November elején a Bo Nix vezette Denver Broncos volt az utolsó csapat, amely nyert a Houston Texans ellen, mindkét csapat készülhet az NFL playoffjára (Fotó: Getty Images via AFP/Tim Warner)

Nem az első kiemelt Denver Broncos az AFC Super Bowl-favoritja

Az amerikai főcsoportból a már említett Bills mellett a Houston Texans és a Pittsburgh Steelers azok, akik sorozatban legalább harmadszor vannak ott az NFL-rájátszásban, mellettük pedig a Denver Broncos és a Los Angeles Chargers szerepelt egy éve is a playoffban.

A Kansas City Chiefs és a vezetőedzőjét, John Harbaugh-t 18 év után kirúgó Baltimore Ravens helyett ezúttal a New England Patriots és a Jacksonville Jaguars folytathatja, ráadásul utóbbi két együttes a tavalyi 4-13-as mérlegén óriásit javítva tette ezt meg.

A Jaguars a legutóbbi nyolc mérkőzését megnyerte, a csúcsformában lévő irányítója, Trevor Lawrence mellett a liga legjobbjává váló futás elleni védelmének is köszönhetően. A passzok elleni védekezése és a támadásbeli futójátéka a Billsnek még Jagsénél is jobb, és e két csapat éppen egymás ellen csap össze a rájátszás első körében – az előzmények alapján egy várhatóan kevés pontos mérkőzésen.

Bár külön-külön a Jacksonville és a Buffalo, összességében mégis a 3-5-ösből 12-5-ös mérleget varázsoló Houston rendelkezett a legjobb NFL-védelemmel az alapszakaszban, a leggyengébb mérleggel AFC-rájátszásba jutott Pittsburgh pedig egyik mutatóban sem volt az élmezőny tagja, így Aaron Rodgersék a hazai pálya ellenére is az esélytelenek nyugalmával lépnek pályára a Texans ellen.

Az AFC-nyitókör harmadik találkozóján a Tom Brady távozása óta először csoportgyőztes, Drake Maye irányításával megtáltosodott Patriots fogadja a Chargerst, és ez ígérkezik a legszínvonalasabb mérkőzésnek a hétvégén.

Az NFL-rekordbajnok edzője, Mike Vrabel Maye mellett rutinos játékosokra is építhet a támadók között, de védekezésben a Los Angeles-iek tűnnek erősebbnek – akár az utóbbi, Jim Harbaugh által irányított együttest sújtó sérülések is eldönthetik az összecsapást.