Teljes a káosz a világ leggazdagabb ligájában, a rekordfiatal edző ismét csúcsra tör

Szombaton (ma) elkezdődik a 60. Super Bowlig tartó rájátszás az észak-amerikai profi amerikaifutball-ligában (NFL). A playoff mezőnye tavalyhoz képest alaposan megváltozott, és a jelenlegi kiemelések sem feltétlenül tükrözik a valós erőviszonyokat. Bár a februári nagydöntő házigazdája, a San Francisco 49ers is versenyben van még, a papírforma szerint a két csoportriválisa, a Seattle Seahawks és a Los Angeles Rams közül kerül ki a nemzeti főcsoport (NFC) bajnoka. Az amerikai főcsoportban (AFC) pedig hiába zárt az élen a Denver Broncos, az elmúlt hetek alapján meglepetésnek számítana a végső győzelme a bevételek alapján messze a világ leggazdagabb sportligájának számító bajnokságban.

Wiszt Péter
2026. 01. 10. 6:25
Az alapszakaszban az NFC két legnagyobb Super Bowl-esélyesének egymás elleni meccsein a Rams két, míg a Seahawks egy ponttal nyert hazai pályán (Fotó: Getty Images via AFP/Harry How)
Az alapszakaszban az NFC két legnagyobb Super Bowl-esélyesének egymás elleni meccsein a Rams két, míg a Seahawks egy ponttal nyert hazai pályán (Fotó: Getty Images via AFP/Harry How)
A mostani az NFL hatodik olyan idénye, amikor a két főcsoportból nem hat-hat, hanem hét-hét amerikaifutball-csapat jut be a rájátszásba. Az új rendszer bevezetése óta a Buffalo Bills az egyetlen, amely mindegyik alkalommal bekerült a playoffba, még ha ezúttal nem is divíziógyőztesként tette meg mindezt. Josh Allenék legjobb eredménye ebben az időszakban két főcsoportdöntő, de a Kansas City Chiefs mindkétszer megállította őket. Az elmúlt hatból öt Super Bowlon is szerepelt együttes azonban idén a rájátszásba sem jutott be, így az AFC-ben rég nem látott lehetőség előtt áll mind a hét, playoffbeli gárda.

November elején a Bo Nix vezette Denver Broncos volt az utolsó csapat, amely nyert a Houston Texans ellen, mindkét csapat készülhet az NFL playoff
November elején a Bo Nix vezette Denver Broncos volt az utolsó csapat, amely nyert a Houston Texans ellen, mindkét csapat készülhet az NFL playoffjára (Fotó: Getty Images via AFP/Tim Warner)

Nem az első kiemelt Denver Broncos az AFC Super Bowl-favoritja

Az amerikai főcsoportból a már említett Bills mellett a Houston Texans és a Pittsburgh Steelers azok, akik sorozatban legalább harmadszor vannak ott az NFL-rájátszásban, mellettük pedig a Denver Broncos és a Los Angeles Chargers szerepelt egy éve is a playoffban. 

A Kansas City Chiefs és a vezetőedzőjét, John Harbaugh-t 18 év után kirúgó Baltimore Ravens helyett ezúttal a New England Patriots és a Jacksonville Jaguars folytathatja, ráadásul utóbbi két együttes a tavalyi 4-13-as mérlegén óriásit javítva tette ezt meg.

A Jaguars a legutóbbi nyolc mérkőzését megnyerte, a csúcsformában lévő irányítója, Trevor Lawrence mellett a liga legjobbjává váló futás elleni védelmének is köszönhetően. A passzok elleni védekezése és a támadásbeli futójátéka a Billsnek még Jagsénél is jobb, és e két csapat éppen egymás ellen csap össze a rájátszás első körében – az előzmények alapján egy várhatóan kevés pontos mérkőzésen.

Bár külön-külön a Jacksonville és a Buffalo, összességében mégis a 3-5-ösből 12-5-ös mérleget varázsoló Houston rendelkezett a legjobb NFL-védelemmel az alapszakaszban, a leggyengébb mérleggel AFC-rájátszásba jutott Pittsburgh pedig egyik mutatóban sem volt az élmezőny tagja, így Aaron Rodgersék a hazai pálya ellenére is az esélytelenek nyugalmával lépnek pályára a Texans ellen.

Az AFC-nyitókör harmadik találkozóján a Tom Brady távozása óta először csoportgyőztes, Drake Maye irányításával megtáltosodott Patriots fogadja a Chargerst, és ez ígérkezik a legszínvonalasabb mérkőzésnek a hétvégén.

Az NFL-rekordbajnok edzője, Mike Vrabel Maye mellett rutinos játékosokra is építhet a támadók között, de védekezésben a Los Angeles-iek tűnnek erősebbnek – akár az utóbbi, Jim Harbaugh által irányított együttest sújtó sérülések is eldönthetik az összecsapást.

Drake Maye eddig egyszer játszott a Los Angeles Chargers ellen, akkor 40-7-re kikapott a New England Patriots
Drake Maye eddig egyszer játszott a Los Angeles Chargers ellen, akkor 40-7-re kikapott a New England Patriots (Fotó: Getty Images via AFP/Maddie Meyer)

Első kiemeltként a Denver Broncos pihenhet a playoff nyitányán, a csapat tíz év után a főcsoport-elődöntőben nyerhet először rájátszásmérkőzést. Erre hazai pályán meg is lesz az esély, de az elmúlt hetekben a gárda addig ligaelső védekezése sokat gyengült, és a Bo Nix vezette középszerű támadójátéka sem erősödött, így pedig nehéz elképzelni, hogy az 50. után a 60. Super Bowl is a coloradóiak sikerével zárul.

Rams, Seahawks vagy 49ers? Nyugatról érkezhet az NFC bajnoka

Míg az amerikai főcsoportban csak kettő, addig az NFC-ben négy helyen is kicserélődött a rájátszás mezőnye tavalyhoz képest: csupán a címvédő Philadelphia Eagles, a Green Bay Packers és a Los Angeles Rams maradt. Ahogyan a túloldalon, úgy itt sem kvalifikált ezúttal az egy évvel ezelőtti alapszakaszgyőztes: a Detroit Lions összeomlott a mostani idény végére.

A sorozatban ötödször rájátszásba jutott Philadelphia Eagles címvédésére kisebb az esély, mint az NFL-alapszakasz szeptemberi kezdésekor látszott. Nemcsak azért, mert az elmúlt hét idényből csupán egyszer nyerte valamelyik főcsoport első kiemeltje a Super Bowlt, hanem azért is, mert a tavalyi elit támadósorból mostanra középszerű egység vált: Jalen Hurts és társai az elmúlt hetekben alig találják a helyüket. Ráadásul a San Francisco 49ers jóvoltából egy kiváló passzjátékkal rendelkező csapatot fogadnak vasárnap, így alighanem sok pontra lenne szükségük ahhoz, hogy a nagydöntő házigazdáját búcsúztassák.

Jalen Hurts jóval gyengébb idényt teljesít a Philadelphia Eagles irányítójaként, mint tavaly, de a rájátszásra ismét feljavulhat
Jalen Hurts jóval gyengébb idényt teljesít a Philadelphia Eagles irányítójaként, mint tavaly, de a rájátszásra ismét feljavulhat (Fotó: Getty Images via AFP/Greg Fiume)

A 49ersnél is jobb alapszakaszt produkált két nyugati csoportriválisa, a Los Angeles Rams és a Seattle Seahawks, akik egyben a teljes főcsoport legnagyobb esélyeseinek számítanak. A 2022-ben bajnok Ramsnek a negatív mérleggel rájátszásba jutott Carolina Panthers otthonában kötelező a győzelem szombaton, különösen a liga legjobb passzjátékát magáénak tudva, utána pedig alighanem szintén idegenben már jóval nehezebb, de közel sem lehetetlen feladat vár rá. 

A csapat idei összes veresége egy labdabirtokláson belüli volt, és többségük egy-egy apró peches mozdulatsoron múlt, így a 12-5-ös mérleg nem túl mérvadó.

Az NFL történetének legfiatalabb vezetőedzője, Sean McVay pedig a 40. születésnapját éppen egy Super Bowlba jutással ünnepelhetné két hét múlva.

A Seahawks a Las Vegas Raiderstől frissen menesztett Pete Carroll korszaka óta nem volt ilyen sikeres, a legutóbbi tizenkét mérkőzéséből tizenegyet megnyert. Főcsoportdöntőben a tizenegy évvel ezelőtti Super Bowl-részvétele óta nem járt a csapat, most pedig az első kiemelés megszerzése miatt egy lépésre van ettől. 

A seattle-iek sikerének egyik titka az, hogy bár sem a védelmük, sem a támadójátékuk nem kimagasló, mindkettőben az NFL-idény elitjéhez tartoznak. 

Ami ellenük szól, hogy az irányító, Sam Darnold a Minnesota Vikings játékosaként a legrosszabbkor omlott össze egy évvel ezelőtt, és most is olyan siker küszöbén jár, amit korábban sosem élt át.

A rájátszás első, úgynevezett wild card-körének legnagyobb hagyományokkal rendelkező mérkőzését a Chicago Bears és a Green Bay Packers vívja egymással a Soldier Fielden. A főként a futójátékára építő Bears 2011 óta nem nyert playoffmeccset, és amikor legutóbb közel járt hozzá, egy dupla kapufás, kihagyott mezőnygól gátolta meg őket a sikerben. Az 1921 óta riválisának számító és az idényben semmilyen NFL-mutatóban nem igazán jeleskedő Packersszel szemben ezúttal, a 213. egymás elleni mérkőzésen mégis a chicagói együttes számít esélyesebbnek, legalábbis az elmúlt hetekben látottak alapján.

A szombaton (ma) rajtoló playoff magyar idő szerint február 9-én éjjel, a 49ers stadionjában rendezett, hatvanadik Super Bowllal zárul a két főcsoport bajnokai között.

NFL, playoff

A rájátszás első körének programja (magyar idő szerint):

  • január 10. (szombat) 22.35: Carolina Panthers (NFC-4.)–Los Angeles Rams (NFC-5.)
  • január 11. (vasárnap) 02.15: Chicago Bears (NFC-2.)–Green Bay Packers (NFC-7.)
  • január 11. (vasárnap) 19.05: Jacksonville Jaguars (AFC-3.)–Buffalo Bills (AFC-6.)
  • január 11. (vasárnap) 22.40: Philadelphia Eagles (NFC-3.)–San Francisco 49ers (NFC-6.)
  • január 12. (hétfő) 02.15: New England Patriots (AFC-2.)–Los Angeles Chargers (AFC-7.)
  • január 13. (kedd) 02.15: Pittsburgh Steelers (AFC-4.)–Houston Texans (AFC-5.)

A jövő heti főcsoport-elődöntők mérkőzései:

  • Denver Broncos (AFC-1.)–Pittsburgh Steelers/Houston Texans/Buffalo Bills/Los Angeles Chargers
  • Patriots/Jaguars/Steelers/Texans–Jaguars/Steelers/Texans/Bills
  • Seattle Seahawks (NFC-1.)–Carolina Panthers/Los Angeles Rams/San Francisco 49ers/Green Bay Packers
  • Bears/Eagles/Panthers/Rams–Eagles/Panthers/Rams/49ers

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

