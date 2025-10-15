Netanjahu a Hamásznak: Szereljetek le — különben elszabadul a pokol!

Benjamin Netanjahu kedden a CBS Newsnak adott interjúban világosan fogalmazott: Izrael esélyt kíván adni a békének, de a gázai rendezés feltétele a Hamász lefegyverzése és a Gázai övezet demilitarizálása. A miniszterelnök Donald Trump húszpontos tervére hivatkozott, amely szerint a palesztin terrorszervezetet le kell fegyverezni, nem lehetnek fegyvergyárak Gázában, és tilos a fegyvercsempészet a határokon át, írja a Times of Israel.

Netanjahu kérte a Hamászt, hogy békés úton adja át fegyvereit. Fotó: AFP

– Megállapodtunk abban, hogy adunk egy esélyt a békének — kezdte Netanjahu, hozzátéve: – Megállapodtunk, hogy befejezzük az első részt, és most adjunk esélyt a második részre. Arra kérte a Hamászt, hogy békés úton adja át fegyvereit, különben, Trump szavaival élve, azt mondta, elszabadul a pokol.

Az interjú idején a fegyverátadás első szakaszában néhány túsz- és fogolycserére került sor: a Hamász hétfőn húsz élő túszt engedett el, míg Izrael mintegy kétezer palesztin foglyot, köztük több száz életfogytiglanra ítélt rabot. Ugyanakkor a terrorszervezet csak részben teljesítette a feladatát: kezdetben csupán négy holttestet adott vissza a 28 elhunyt túszból, majd további négyet — ami izraeli szankciókkal és fenyegetésekkel párosult.

Netanjahu élesen bírálta azokat, akik a békét kizárólag gyors és automatikus eredményként képzelik el. – A békét az erővel lehet megvásárolni – fogalmazott, és hangsúlyozta, hogy Izrael, a szabad világ és a civilizált nemzetek védelmi képességeinek fenntartása elengedhetetlen. A miniszterelnök megismételte: célja megvédeni a zsidó államot és biztosítani a nép jövőjét, még akkor is, ha ez éveken át tartó éberséget igényel.