Netanjahu a Hamásznak: Szereljetek le — különben elszabadul a pokol!

Benjamin Netanjahu egy interjúban sürgette a Hamászt, hogy fogadja el Donald Trump gázai béketervét, és szereljen le — különben szerinte elszabadul a pokol. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Izrael készen áll a békére, de csak biztonsági garanciákkal és a Gázai övezet demilitarizálásával.

Hagyánek Andrea
2025. 10. 15. 10:10
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: Mateusz Wlodarczyk Forrás: NurPhoto
Benjamin Netanjahu kedden a CBS Newsnak adott interjúban világosan fogalmazott: Izrael esélyt kíván adni a békének, de a gázai rendezés feltétele a Hamász lefegyverzése és a Gázai övezet demilitarizálása. A miniszterelnök Donald Trump húszpontos tervére hivatkozott, amely szerint a palesztin terrorszervezetet le kell fegyverezni, nem lehetnek fegyvergyárak Gázában, és tilos a fegyvercsempészet a határokon át, írja a Times of Israel.

Benjamin Netanjahu sürgette a Hamászt
Netanjahu kérte a Hamászt, hogy békés úton adja át fegyvereit. Fotó: AFP

– Megállapodtunk abban, hogy adunk egy esélyt a békének — kezdte Netanjahu, hozzátéve: – Megállapodtunk, hogy befejezzük az első részt, és most adjunk esélyt a második részre. Arra kérte a Hamászt, hogy békés úton adja át fegyvereit, különben, Trump szavaival élve, azt mondta, elszabadul a pokol.

Az interjú idején a fegyverátadás első szakaszában néhány túsz- és fogolycserére került sor: a Hamász hétfőn húsz élő túszt engedett el, míg Izrael mintegy kétezer palesztin foglyot, köztük több száz életfogytiglanra ítélt rabot. Ugyanakkor a terrorszervezet csak részben teljesítette a feladatát: kezdetben csupán négy holttestet adott vissza a 28 elhunyt túszból, majd további négyet — ami izraeli szankciókkal és fenyegetésekkel párosult.

Netanjahu élesen bírálta azokat, akik a békét kizárólag gyors és automatikus eredményként képzelik el. – A békét az erővel lehet megvásárolni – fogalmazott, és hangsúlyozta, hogy Izrael, a szabad világ és a civilizált nemzetek védelmi képességeinek fenntartása elengedhetetlen. A miniszterelnök megismételte: célja megvédeni a zsidó államot és biztosítani a nép jövőjét, még akkor is, ha ez éveken át tartó éberséget igényel.

Netanjahu kitért a Trump által közvetített, 2020-as normalizációs megállapodások – az Ábrahám-megállapodások – jelentőségére is, és reményét fejezte ki, hogy további államok csatlakoznak majd a normalizációhoz. Szerinte a megállapodás kiterjesztése lehetőséget adna a térség békéjének kiterjesztésére – egyfajta „nagyobb ajándékot” jelentene Izrael és a régió népeinek.

A vezető elismerte ugyanakkor, hogy a Hamász jelenleg nem mutat egyértelmű jeleket a leszerelésre; az elmúlt napokban a szervezet belső megtorlásokat is végrehajtott a Gázában, több embert kivégezve. Netanjahu ezért úgy fogalmazott, hogy Izraelnek készen kell állnia arra az eshetőségre is, hogy erővel kell fellépnie, ha a tárgyalások meghiúsulnak.

 

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: NurPhoto)

 

Orbán Viktor: Munkára fel, Európa!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

