Donald Trump kiállt Orbán Viktor mellett + videó

– A kemény emberekkel jól kijövök. A gyengékkel nem. A keményekkel mindig megtalálom a hangot – mondta Donald Trump egy videón, amit Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztotta meg a közösségi oldalán.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: AFP

A felvétel végén az amerikai elnök és a miniszterelnök kézfogása látható.

Mint azt korábban megírtuk, Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében nagyszerű emberként és fantasztikus vezetőként méltatta Orbán Viktort, akit teljes mértékben támogat. A békekonferenciára az uniós tagállamok közül Magyarország mellett csak néhány ország kapott meghívást.