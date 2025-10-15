Rendkívüli

Donald Trump kiállt Orbán Viktor mellett + videó

Donald Trump méltatta a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezett. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, aminek a végén az amerikai elnök és Orbán Viktor kézfogása látható.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MARK WILSON Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
– A kemény emberekkel jól kijövök. A gyengékkel nem. A keményekkel mindig megtalálom a hangot – mondta Donald Trump egy videón, amit Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztotta meg a közösségi oldalán. 

Spanyol elemzők szerint nem véletlen, hogy Trump külön elismeréssel szólt Orbán Viktorról
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: AFP

A felvétel végén az amerikai elnök és a miniszterelnök kézfogása látható.

Mint azt korábban megírtuk, Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében nagyszerű emberként és fantasztikus vezetőként méltatta Orbán Viktort, akit teljes mértékben támogat. A békekonferenciára az uniós tagállamok közül Magyarország mellett csak néhány ország kapott meghívást.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök (AFP)

 

