Több mint 1,3 millióan nézték meg eddig, ahogy Trump Orbán Viktort dicséri

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a világ vezetői irigykedve hallgatták, ahogy Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktort méltatta egyiptomi beszédében.
Orbán Viktor reflektorfényben
Amerikai elnök nem dicsért még így magyar kormányfőt:
Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít
– kezdte Trump. Az egyiptomi eseményre az Európai Unió tagállamai közül, Magyarországon kívül csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.