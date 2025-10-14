Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Orbán ViktorbékeDonald TrumpMagyarországEgyiptom

Több mint 1,3 millióan nézték meg eddig, ahogy Trump Orbán Viktort dicséri

Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit „nagyszerű embernek” és „fantasztikus vezetőnek” nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy bár sokan nem értenek vele egyet, ő teljes mértékben támogatja Orbán Viktort. A békekonferenciára az Európai Unióból Magyarország mellett csupán pár ország kapott meghívást. Magyarország továbbra is a béke útját követi.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 8:30
Donald Trump beszéde Egyiptomban (Fotó: AFP)
Donald Trump beszéde Egyiptomban (Fotó: AFP) Fotó: KHALED DESOUKI Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a világ vezetői irigykedve hallgatták, ahogy Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktort méltatta egyiptomi beszédében. 

Orbán Viktor és Donald Trump Egyiptomban
Orbán Viktor és Donald Trump Egyiptomban. Fotó: AFP

Orbán Viktor reflektorfényben

Amerikai elnök nem dicsért még így magyar kormányfőt:

Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít

– kezdte Trump. Az egyiptomi eseményre az Európai Unió tagállamai közül, Magyarországon kívül csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

– írta a magyar miniszterelnök a videóhoz.

Posted by Orbán Viktor on Monday, October 13, 2025

Borítókép: Donald Trump beszéde Egyiptomban (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

