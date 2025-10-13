Élő közvetítés 2025. okt. 13. 16:25

Békecsúcs Egyiptomban - Donald Trump is megérkezett

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm-es-Sejkben tartandó békekonferenciát, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró békeszerződést. Az eseményen több mint 20 ország vezetője, köztük Orbán Viktor is részt vesz.

Magyar Nemzet
Fotó: SAUL LOEB
Donald TrumpOrbán Viktorbékekonferencia
A nap eddigi összefoglalója

A békekonferencián aláírják a gázai háborút lezáró békeszerződést. Az eseményen több mint 20 ország vezetője, köztük Orbán Viktor is részt vesz.

6 perce frissült 17:03

Trump az egyiptomi elnökkel tárgyal

Abdel Fatah asz-Szíszi egyiptomi elnök és Donald Trump amerikai elnök hamarosan kétoldalú megbeszélést folytatnak. Az amerikai elnök az újságírói kérdések előtt méltatta hivatali partnere békéért tett erőfeszítéseit. Donald Trump szerint habár mindenki azt mondta és azt gondolta, hogy a béke a Közel-Keleten lehetetlen, azonban a mai nap bizonyítja, hogy ez nem igaz.  

19 perce frissült 16:50

Benjámin Netanjahu mégsem veszt részt a konferencián

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a korábbi hírekkel szemben a hétfő este kezdődő zsidó vallási ünnepre hivatkozva mégsem vesz részt a hétfő délután az egyiptomi Sarm-el-Sejkben kezdődő nemzetközi csúcsértekezleten. 

Az izraeli vezetők hagyományosan nem utaznak a zsidó pihenőnapon, szombaton és zsidó ünnepnapokon, kivéve rendkívüli körülmények esetén.

A miniszterelnöki hivatal közlése szerint Netanjahu megköszönte Donald Trump amerikai elnöknek a meghívást és az eddigi erőfeszítéseit. 

31 perce frissült 16:38

Donald trump megérkezett

Az amerikai elnök repülőgépe, az Air Force One ezekben a percekben ért földet Egyiptomban, Sarm es-Sejk városában. 

1 órája frissült 15:41

Trump Egyiptomba tart

Az Egyesült Államok elnöke Izraelből ment  az egyiptomi Sharm el-Sheikhbe, ahol csúcstalálkozón vesz részt.

A repülőgépre való felszálláskor Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kísérte.

Trump és Abdel Fattah al-Sisi egyiptomi elnök közösen rendezi meg a több mint 20 világvezető részvételével tartandó csúcstalálkozót Sharm El Sheikhben.

A csúcstalálkozó célja „a Gázai övezetben dúló háború befejezése, a közel-keleti béke és stabilitás elérése érdekében tett erőfeszítések fokozása, valamint a regionális biztonság és stabilitás új korszakának elindítása”

 – közölte az egyiptomi elnökség.

 

 


 

1 órája frissült 15:13

Orbán Viktor: Indul a Békecsúcs

Megérkeztünk Egyiptomba. Indul a Békecsúcs! - írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor megérkezett Egyiptomba (Forrás: Facebook)

4 órája frissült 12:33

Benjámin Netanjahu is részt vesz a sarm-es-sejki konferencián

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is részt vesz hétfő délután az egyiptomi Sarm-es-Sejkben szervezett nemzetközi csúcsértekezleten.

Donald Trump hétfő délelőtt Izraelbe érkezett rövid, néhány órás látogatásra, hogy beszédet mondjon az izraeli parlamentben, a kneszetben. Beszéde előtt szűkkörű megbeszélésen vett részt a kneszetben Benjámin Netanjahu miniszterelnök irodájában, melyen részt vett Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja és Jared Kushner, az elnök veje és tanácsadója. 

A tanácskozáson telefonbeszélgetést folytattak Abdel Fattáh esz-Sziszi egyiptomi elnökkel, aki meghívta az izraeli kormányfőt a délutánra, a Donald Trump amerikai elnök vezette békekonferenciára, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró szerződést. Netanjahu a telefonbeszélgetésben beleegyezett részvételébe az izraeli 13-as kereskedelmi televízió értesülése szerint. A konferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében. 

António Guterres ENSZ-főtitkár jelezte részvételét, a Downing Street tudatta, hogy Sarm es-Sejkbe utazik Keir Starmer brit miniszterelnök is, aki egyúttal "történelmi fordulópontnak" nevezte a hétfői eseményt. 

Ott lesz II. Abdalláh jordániai király, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, valamint Pedro Sánchez spanyol és Giorgia Meloni olasz kormányfő, és Mahmúd Abbász a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke is. Az Európai Uniót Antónia Costa, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke fogja képviselni – közölte az MTI. 

 

