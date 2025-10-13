Békecsúcs Egyiptomban - Donald Trump is megérkezett

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is részt vesz hétfő délután az egyiptomi Sarm-es-Sejkben szervezett nemzetközi csúcsértekezleten.

Donald Trump hétfő délelőtt Izraelbe érkezett rövid, néhány órás látogatásra, hogy beszédet mondjon az izraeli parlamentben, a kneszetben. Beszéde előtt szűkkörű megbeszélésen vett részt a kneszetben Benjámin Netanjahu miniszterelnök irodájában, melyen részt vett Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja és Jared Kushner, az elnök veje és tanácsadója.

A tanácskozáson telefonbeszélgetést folytattak Abdel Fattáh esz-Sziszi egyiptomi elnökkel, aki meghívta az izraeli kormányfőt a délutánra, a Donald Trump amerikai elnök vezette békekonferenciára, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró szerződést. Netanjahu a telefonbeszélgetésben beleegyezett részvételébe az izraeli 13-as kereskedelmi televízió értesülése szerint. A konferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében.

António Guterres ENSZ-főtitkár jelezte részvételét, a Downing Street tudatta, hogy Sarm es-Sejkbe utazik Keir Starmer brit miniszterelnök is, aki egyúttal "történelmi fordulópontnak" nevezte a hétfői eseményt.

Ott lesz II. Abdalláh jordániai király, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, valamint Pedro Sánchez spanyol és Giorgia Meloni olasz kormányfő, és Mahmúd Abbász a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke is. Az Európai Uniót Antónia Costa, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke fogja képviselni – közölte az MTI.