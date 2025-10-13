Orbán Viktorbékecsúcskormányfő

A világ vezetői irigykedve hallgatták, ahogy Trump Orbán Viktort méltatta

Deák Dániel, a XXI. század vezető elemzője közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy amerikai elnök nem dicsért még így magyar kormányfőt.

2025. 10. 13. 21:56
„Így nézett ki szemből: a világ vezetői irigykedve hallgatták, ahogy Trump Orbán Viktort méltatta!” – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

A szakértő egy korábbi bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy amerikai elnök nem dicsért még így magyar kormányfőt. 

Lehet szeretni vagy nem szeretni Orbán Viktort, de azért az, hogy a hivatalban lévő amerikai elnök így dicsérje a magyar kormányfőt, a világ többi vezetője előtt egy békecsúcson, azért az példa nélküli

– fogalmazott Deák Dániel.

Amint arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok elnöke méltatta Orbán Viktort a Sarm es-Sejk-i békecsúcson.

– Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

 – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon kívül csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)

 

