„Így nézett ki szemből: a világ vezetői irigykedve hallgatták, ahogy Trump Orbán Viktort méltatta!” – írta közösségi oldalán Deák Dániel.
Deák Dániel, a XXI. század vezető elemzője közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy amerikai elnök nem dicsért még így magyar kormányfőt.
A szakértő egy korábbi bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy amerikai elnök nem dicsért még így magyar kormányfőt.
Lehet szeretni vagy nem szeretni Orbán Viktort, de azért az, hogy a hivatalban lévő amerikai elnök így dicsérje a magyar kormányfőt, a világ többi vezetője előtt egy békecsúcson, azért az példa nélküli
– fogalmazott Deák Dániel.
Amint arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok elnöke méltatta Orbán Viktort a Sarm es-Sejk-i békecsúcson.
– Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk
– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon kívül csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)
Orbán Viktor: Békecsúcs
Trump elnök elhozta a békét a Közel-Keleten. Most Európán a sor - írta közösségi oldalán közzétett bejegyzéséhez Orbán Viktor miniszterelnök.
Szijjártó Péter: Ehhez nem kell kommentár
A külgazdasági- és külügyminiszter azt videót osztotta meg Facebook-oldalán, amelyben Donald Trump elismerőleg méltatta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt.
Szijjártó Péter: Hazánkban eddig nem használt egészségügyi technológiai beruházás érkezik Mosonmagyaróvárra
Ez ma a Nolato cégcsoport legnagyobb gyára a világon.
Atomháborúra készülnek, itt vannak a tervek
Félelmetes a koncepció.
