Botrány New Yorkban: a polgármester Izrael-ellenes aktivistát látott vendégül

A közösségi médiában közzétett fotón a polgármester felesége egy étellel teli tányért tart a kezében, miközben az asztalnál ülő Khalil éppen vacsorázik.

Az ügy azért vált különösen ellentmondásossá, mert a szíriai születésű aktivistát – aki korábban a Columbia University hallgatója volt – tavaly őrizetbe vette az amerikai bevándorlási hatóság (ICE).

A hatóságok szerint csalást követhetett el a zöldkártyakérelme során, ezért kitoloncolás fenyegeti.

A Donald Trump vezette amerikai kormányzat azt állítja, hogy Khalil kapcsolatban állhat a palesztin terrorszervezetként számon tartott Hamásszal. Washington egy ritkán alkalmazott jogszabályra hivatkozva indított eljárást ellene, amely lehetővé teszi a nem amerikai állampolgárok kitoloncolását, ha nézeteik veszélyt jelenthetnek az Egyesült Államok külpolitikai érdekeire.