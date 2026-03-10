A polgármester az Instagramon számolt be az eseményről. Bejegyzésében azt írta, hogy feleségével, Rama Duwajival együtt megtiszteltetés volt számukra, hogy vendégül láthatták Khalilt, feleségét, Noort és kisfiukat, Deent, akikkel közösen törték meg a napi böjtöt, írja az Origo.
Botrány New Yorkban: a polgármester Izrael-ellenes aktivistát látott vendégül
Komoly felháborodást váltott ki, hogy Zohran Mamdani, New York polgármestere hivatalos rezidenciáján, a Gracie Mansionben fogadta a vitatott megítélésű Izrael-ellenes aktivistát, Mahmoud Khalilt és családját. A találkozó a ramadán alkalmából rendezett vacsorán volt.
A közösségi médiában közzétett fotón a polgármester felesége egy étellel teli tányért tart a kezében, miközben az asztalnál ülő Khalil éppen vacsorázik.
Az ügy azért vált különösen ellentmondásossá, mert a szíriai születésű aktivistát – aki korábban a Columbia University hallgatója volt – tavaly őrizetbe vette az amerikai bevándorlási hatóság (ICE).
A hatóságok szerint csalást követhetett el a zöldkártyakérelme során, ezért kitoloncolás fenyegeti.
A Donald Trump vezette amerikai kormányzat azt állítja, hogy Khalil kapcsolatban állhat a palesztin terrorszervezetként számon tartott Hamásszal. Washington egy ritkán alkalmazott jogszabályra hivatkozva indított eljárást ellene, amely lehetővé teszi a nem amerikai állampolgárok kitoloncolását, ha nézeteik veszélyt jelenthetnek az Egyesült Államok külpolitikai érdekeire.
Mamdani bátornak tartja az aktivistát
A polgármester azonban nyíltan kiállt az aktivista mellett. Bejegyzésében úgy fogalmazott: Khalil elmúlt éve „mély megpróbáltatásokkal, de egyben bátorsággal is” telt.
Miközben kegyetlenséggel kellett szembenéznie, volt szépség is ebben az időszakban: New York lakói kiálltak mellette, és a város nem fordította el a tekintetét
– írta Mamdani.
Khalil három hónapot töltött egy louisianai szövetségi fogdában, mielőtt egy háromtagú bírói testület úgy döntött, hogy lehetővé kell tenni számára, hogy a bevándorlási eljárás során szabadlábon védekezzen. A New York-i polgármester a kritikák ellenére kitart álláspontja mellett.
Mahmoud Khalil New York-i, és New Yorkban a helye
– jelentette ki.
Borítókép: Zohran Mamdani, New York polgármestere (Fotó: AFP/Leonardo Munoz)
