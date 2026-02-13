polgármesterNew Yorkhalottszemét

New York: szemétkupac, hajléktalanválság, költségvetési gondok + videó

Daniel Greenfield amerikai publicista kemény hangú cikkben bírálja Zohran Mamdani New York-i polgármestert. Írása szerint a városban tapasztalható működési zavarok és az akadozó közszolgáltatások a vezetői alkalmatlanság következményei.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 4:55
A New York-i rendőrség egy bronxi lövöldözés helyszínén Fotó: AFP
Daniel Greenfield publicisztikájában rendkívül sarkos képet fest New York jelenlegi állapotáról. A szerző úgy fogalmaz, hogy a város egy hónap alatt „fagyott holttestekkel és szeméttel teli pusztasággá” vált, és szerinte a baloldali városvezetés ideológiai vitákra fordítja az energiáit a mindennapi működés helyett.

Kathy Hochul, New York állam kormányzója Zohran Mamdani polgármesterrel közösen egy brooklyni rendezvényen
Kathy Hochul, New York állam kormányzója Zohran Mamdani polgármesterrel egy brooklyni rendezvényen Fotó: AFP

Greenfield azt állítja: a szemétszállítás akadozott, a hajléktalanság kérdése pedig tovább élezte a feszültséget. A publicista különösen élesen fogalmaz a városvezetés prioritásait illetően. Szerinte a polgármester nem a mindennapi működés biztosítására, hanem „társadalmi átalakulásra” készült, miközben egy 8,5 milliós metropolisz irányítása elsősorban gyakorlati feladat.

Mint írja: 

A való világban a társadalmi kísérletek nem tartják égve a villanyt, tisztán az utcákat, vagy a mindennapi életet mozgásban.

A szerző szerint az ideológiai alapú kormányzás gyorsan falakba ütközik, amikor konkrét válsághelyzetekkel – például extrém hideggel, költségvetési hiánnyal vagy közszolgáltatási fennakadásokkal – kell szembenézni.

Greenfield írásában nem csupán politikai, hanem vezetői alkalmassági kérdésként is értelmezi a problémát. Egy ponton úgy fogalmaz: „A kompetencia olyan dolog, amit nem lehet újraosztani.” Szerinte az erőforrások újraelosztására épülő baloldali politika nem pótolja a szervezési és irányítási képességet.

A publicista történelmi párhuzamokat is felidéz, és azt állítja: a múlt századi kommunista rendszerek egyik alapvető gyengesége is a hozzá nem értő vezetés volt. Véleménye szerint az ideológiai magyarázatok addig működnek, amíg nem kell ténylegesen megoldani a felmerülő problémákat.

Greenfield úgy fogalmaz, hogy amikor elfogynak a hibáztatható külső tényezők és a politikai jelszavak, „nem marad semmi”. Úgy látja, hogy a városvezetés első hetei máris megmutatták, milyen következményekkel jár, ha a politikai retorika nincs összhangban a kormányzóképességgel.

New York polgármestere két nappal ezelőtt bejelentette, hogy a rendkívüli hideghullám következtében eddig 18 ember vesztette életét a városban. Január vége óta 13 napon át maradt fagypont alatt a hőmérséklet, ami az egyik leghosszabb ilyen időszak az elmúlt hat évtizedben.

A város Code Blue vészhelyzetet hirdetett, enyhítette a hajléktalanszállók befogadási szabályait, mintegy 1400 embert helyeztek el menhelyeken, és bővítették a kapacitásokat. A hatóságok szerint az extrém hideg és a veszélyes szél továbbra is komoly kockázatot jelent, az olvadó hó és az újrafagyó utak pedig balesetveszélyes helyzetet teremthetnek – számol be róla a BBC.

Borítókép: A New York-i rendőrség egy bronxi lövöldözés helyszínén (Fotó: AFP)

