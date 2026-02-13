New York: szemétkupac, hajléktalanválság, költségvetési gondok + videó

Daniel Greenfield publicisztikájában rendkívül sarkos képet fest New York jelenlegi állapotáról. A szerző úgy fogalmaz, hogy a város egy hónap alatt „fagyott holttestekkel és szeméttel teli pusztasággá” vált, és szerinte a baloldali városvezetés ideológiai vitákra fordítja az energiáit a mindennapi működés helyett.

Kathy Hochul, New York állam kormányzója Zohran Mamdani polgármesterrel egy brooklyni rendezvényen Fotó: AFP

Greenfield azt állítja: a szemétszállítás akadozott, a hajléktalanság kérdése pedig tovább élezte a feszültséget. A publicista különösen élesen fogalmaz a városvezetés prioritásait illetően. Szerinte a polgármester nem a mindennapi működés biztosítására, hanem „társadalmi átalakulásra” készült, miközben egy 8,5 milliós metropolisz irányítása elsősorban gyakorlati feladat.

Mint írja:

A való világban a társadalmi kísérletek nem tartják égve a villanyt, tisztán az utcákat, vagy a mindennapi életet mozgásban.

A szerző szerint az ideológiai alapú kormányzás gyorsan falakba ütközik, amikor konkrét válsághelyzetekkel – például extrém hideggel, költségvetési hiánnyal vagy közszolgáltatási fennakadásokkal – kell szembenézni.