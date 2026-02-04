terroristapropagandaHamászThe New York Timesorvos

Terrorpropaganda a New York Times hasábjain?

Izraeli források állítása szerint a New York Timesban rendszeresen publikáló gázai orvos valójában a Hamász terrorszervezet egyik vezető tisztje. Médiakritikusok szerint az amerikai napilap kellő ellenőrzés nélkül biztosított felületet a palesztin szervezet narratívájának terjesztéséhez.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 02. 04. 1:00
A New York Times épülete New Yorkban, 2026. január 22-én Fotó: Angela Weiss Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Terrorista az orvos? A vitatott személy Husszam Abu Szafíja, akit a New York Times két vendégcikkében gyermekorvosként és az észak-gázai Kamal-Adwan Kórház igazgatójaként mutatott be. Írásaiban élesen bírálta Izraelt, és többek között „népirtó helyzetről” beszélt Gáza északi részén, írja az Origo.

terrorista
Terrorista a lap vendégszerzője? (Forrás: Képernyőkép)

Terrorista az orvos?

Az izraeli hadsereg (IDF) és a jeruzsálemi székhelyű NGO Monitor kutatóintézet azonban azt állítja, hogy Szafíja valójában a Hamász egyik vezető tisztje. 

NGO Monitor szerint fényképes bizonyítékok léteznek arra, hogy a férfi Hamász-egyenruhában jelent meg egy 2016-os eseményen, amelyen a kórház felújításának befejezését ünnepelték a terrorszervezet vezetőivel együtt.

A szóban forgó képeket a Hamász által ellenőrzött gázai egészségügyi minisztériumhoz tartozó Gaza Medical Services Facebook-oldalán tették közzé. Emellett palesztin médiában Szafíját rendszeresen „ezredesként” említik – ezt a katonai rangot azonban a New York Times vendégcikkeiben nem tüntették fel.

Vincent Chebat, az NGO Monitor kutatója „súlyos újságírói kudarcnak” nevezte, hogy az amerikai lap szerinte nem ellenőrizte kellőképpen a szerző hátterét, mielőtt platformot adott neki.

Az IDF megerősítette, hogy Szafíja a Hamász magas rangú tagja, bár konkrét terrorcselekményekben való részvétellel nem vádolták meg. Az izraeli hadsereg közlése szerint a férfit korábban rövid időre őrizetbe vették, majd később szabadon engedték.

A New York Times nem kommentálta az ügyet.

Borítókép: A New York Times épülete New Yorkban, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Angela Weiss) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu