Terrorista az orvos? A vitatott személy Husszam Abu Szafíja, akit a New York Times két vendégcikkében gyermekorvosként és az észak-gázai Kamal-Adwan Kórház igazgatójaként mutatott be. Írásaiban élesen bírálta Izraelt, és többek között „népirtó helyzetről” beszélt Gáza északi részén, írja az Origo.
Terrorpropaganda a New York Times hasábjain?
Izraeli források állítása szerint a New York Timesban rendszeresen publikáló gázai orvos valójában a Hamász terrorszervezet egyik vezető tisztje. Médiakritikusok szerint az amerikai napilap kellő ellenőrzés nélkül biztosított felületet a palesztin szervezet narratívájának terjesztéséhez.
Terrorista az orvos?
Az izraeli hadsereg (IDF) és a jeruzsálemi székhelyű NGO Monitor kutatóintézet azonban azt állítja, hogy Szafíja valójában a Hamász egyik vezető tisztje.
NGO Monitor szerint fényképes bizonyítékok léteznek arra, hogy a férfi Hamász-egyenruhában jelent meg egy 2016-os eseményen, amelyen a kórház felújításának befejezését ünnepelték a terrorszervezet vezetőivel együtt.
A szóban forgó képeket a Hamász által ellenőrzött gázai egészségügyi minisztériumhoz tartozó Gaza Medical Services Facebook-oldalán tették közzé. Emellett palesztin médiában Szafíját rendszeresen „ezredesként” említik – ezt a katonai rangot azonban a New York Times vendégcikkeiben nem tüntették fel.
Vincent Chebat, az NGO Monitor kutatója „súlyos újságírói kudarcnak” nevezte, hogy az amerikai lap szerinte nem ellenőrizte kellőképpen a szerző hátterét, mielőtt platformot adott neki.
Az IDF megerősítette, hogy Szafíja a Hamász magas rangú tagja, bár konkrét terrorcselekményekben való részvétellel nem vádolták meg. Az izraeli hadsereg közlése szerint a férfit korábban rövid időre őrizetbe vették, majd később szabadon engedték.
A New York Times nem kommentálta az ügyet.
További Külföld híreink
Borítókép: A New York Times épülete New Yorkban, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Angela Weiss)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna kritikus napok előtt: Trump optimista, Rutte több rakétát ígér
Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.
Szétlőtték az energiarendszert, százezrek maradtak fűtés és áram nélkül Ukrajnában
Megrongálódtak a termelő létesítmények, a fő- és elosztó hálózatok Kijevben, valamint egyéb régiók mellett Vinnyicában, Dnyipropetrovszkban, Odesszában és Harkivban is.
Volt lengyel igazságügyi miniszter: Magyar Péter a globalisták jelöltje, semmi jót nem hozna a győzelme
A volt lengyel igazságügyi miniszter keményen fogalmazott.
Tragédia Szilágycsehen: leomlott a református templom tornya + videó
Személyi sérülésről egyelőre nincs hír, az omlás azonban jelentős anyagi kárt okozott, és felmerült, hogy a templom környezetében zajló földmunkák is hozzájárulhattak a tragédiához.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna kritikus napok előtt: Trump optimista, Rutte több rakétát ígér
Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.
Szétlőtték az energiarendszert, százezrek maradtak fűtés és áram nélkül Ukrajnában
Megrongálódtak a termelő létesítmények, a fő- és elosztó hálózatok Kijevben, valamint egyéb régiók mellett Vinnyicában, Dnyipropetrovszkban, Odesszában és Harkivban is.
Volt lengyel igazságügyi miniszter: Magyar Péter a globalisták jelöltje, semmi jót nem hozna a győzelme
A volt lengyel igazságügyi miniszter keményen fogalmazott.
Tragédia Szilágycsehen: leomlott a református templom tornya + videó
Személyi sérülésről egyelőre nincs hír, az omlás azonban jelentős anyagi kárt okozott, és felmerült, hogy a templom környezetében zajló földmunkák is hozzájárulhattak a tragédiához.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!