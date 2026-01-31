Ötszáz nap a Hamász fogságában: brutális dolgokról mesélt az izraeli túsz

A BBC-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy fogságának első heteiben a föld felett, egy ketrecben tartották. Ebben az időszakban egy fogvatartója többször arra próbálta rávenni, hogy önkielégítést végezzen. Trufanov arról is beszámolt, hogy a fogva tartása helyszínén kamera volt elhelyezve. Elmondása szerint a zuhanyzás során igyekezett elkerülni, hogy intim testrészei a kamera látóterébe kerüljenek. Hetente egy alkalommal volt lehetősége zuhanyozni – írja az Exxpress.