Trufanov elmondta, összesen közel ötszáz napot töltött a Palesztin Iszlám Dzsihád (PIJ) terrorszervezet fogságában. Szabadulására közel egy évvel ezelőtt került sor egy Izrael és a PIJ-jal szövetséges Hamász közötti megállapodás részeként – számolt be az Origo.
Ötszáz nap a Hamász fogságában: brutális dolgokról mesélt az izraeli túsz
Az orosz–izraeli állampolgár, Alexander Trufanov a BBC-nek adott interjúban számolt be a Gázai övezetben elszenvedett túszfogsága körülményeiről. A 30 éves férfi elmondása szerint fogva tartása alatt szexuális zaklatás érte, a zuhanyzás során megfigyelték, heteken át egy ketrecben tartották, majd hónapokon keresztül egyedül, egy alagútban volt fogva.
A BBC-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy fogságának első heteiben a föld felett, egy ketrecben tartották. Ebben az időszakban egy fogvatartója többször arra próbálta rávenni, hogy önkielégítést végezzen. Trufanov arról is beszámolt, hogy a fogva tartása helyszínén kamera volt elhelyezve. Elmondása szerint a zuhanyzás során igyekezett elkerülni, hogy intim testrészei a kamera látóterébe kerüljenek. Hetente egy alkalommal volt lehetősége zuhanyozni – írja az Exxpress.
Később hónapokon keresztül egy alagútban tartották fogva. Elmondása szerint ott teljes sötétség uralkodott, a szűk és nedves helyen még a saját kezét sem látta. A fogvatartóival kizárólag akkor került kapcsolatba, amikor ételt vittek neki, egyébként egyedül volt.
A 2023. október 7-i támadás során Trufanov édesapját megölték. Édesanyját, nagymamáját és élettársát, Sapir Cohent szintén elrabolták. Trufanov az elrablása során megsérült, mindkét lábát meglőtték. Elmondása szerint a Gázai övezetben korlátozott orvosi ellátásban részesült.
A beszámoló szerint egy későbbi lábműtétet követően jelenleg mankót használ, és abban bízik, hogy néhány héten belül javul az állapota, mivel tervei szerint akkor házasságot köt élettársával, Sapir Cohennel.
Borítókép: Izraeli erők páncélozott járművekkel (Fotó: AFP)
