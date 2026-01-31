Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Gázai övezetHamásztúsz

Ötszáz nap a Hamász fogságában: brutális dolgokról mesélt az izraeli túsz

Az orosz–izraeli állampolgár, Alexander Trufanov a BBC-nek adott interjúban számolt be a Gázai övezetben elszenvedett túszfogsága körülményeiről. A 30 éves férfi elmondása szerint fogva tartása alatt szexuális zaklatás érte, a zuhanyzás során megfigyelték, heteken át egy ketrecben tartották, majd hónapokon keresztül egyedül, egy alagútban volt fogva.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 9:45
Izraeli erők páncélozott járművekkel tesznek intézkedéseket (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Trufanov elmondta, összesen közel ötszáz napot töltött a Palesztin Iszlám Dzsihád (PIJ) terrorszervezet fogságában. Szabadulására közel egy évvel ezelőtt került sor egy Izrael és a PIJ-jal szövetséges Hamász közötti megállapodás részeként – számolt be az Origo.

Alexander Trufanov, orosz-izraeli túsz, akit a Hamász palesztin militáns csoport engedett szabadon egy Izraellel kötött fogolycsere során (Fotó: AFP)
Alexander Trufanov orosz–izraeli túsz, akit a Hamász palesztin militáns csoport engedett szabadon egy Izraellel kötött fogolycsere során  (Fotó: AFP)

A BBC-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy fogságának első heteiben a föld felett, egy ketrecben tartották. Ebben az időszakban egy fogvatartója többször arra próbálta rávenni, hogy önkielégítést végezzen. Trufanov arról is beszámolt, hogy a fogva tartása helyszínén kamera volt elhelyezve. Elmondása szerint a zuhanyzás során igyekezett elkerülni, hogy intim testrészei a kamera látóterébe kerüljenek. Hetente egy alkalommal volt lehetősége zuhanyozni – írja az Exxpress.

Később hónapokon keresztül egy alagútban tartották fogva. Elmondása szerint ott teljes sötétség uralkodott, a szűk és nedves helyen még a saját kezét sem látta. A fogvatartóival kizárólag akkor került kapcsolatba, amikor ételt vittek neki, egyébként egyedül volt.

A 2023. október 7-i támadás során Trufanov édesapját megölték. Édesanyját, nagymamáját és élettársát, Sapir Cohent szintén elrabolták. Trufanov az elrablása során megsérült, mindkét lábát meglőtték. Elmondása szerint a Gázai övezetben korlátozott orvosi ellátásban részesült.

A beszámoló szerint egy későbbi lábműtétet követően jelenleg mankót használ, és abban bízik, hogy néhány héten belül javul az állapota, mivel tervei szerint akkor házasságot köt élettársával, Sapir Cohennel.

Borítókép: Izraeli erők páncélozott járművekkel (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekMoszkva

Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

Robert C. Castel avatarja

A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu