A közösségi médiában heves reakciókat váltott ki egy New York-i Times Square-en tartott ramadáni eseményen készült felvétel. A videó 2026. február 20-án készült, amikor az esti órákban muszlim hívők gyűltek össze, hogy együtt elvégezzék a taravih imát, a böjti hónaphoz kapcsolódó hagyományos, éjszakai kiegészítő imát – számolt be az esetről az Origo.
New York elfoglalására buzdított egy muszlim vallási vezető
Egy New York-i Times Square-en tartott ramadáni imán elhangzott kijelentés komoly felháborodást váltott ki az interneten, miután az imavezető a tömeg előtt a város átvételéről beszélt. A felvétel futótűzként terjed, és sokak szerint túlmutat egy muszlim vallási esemény keretein, különösen a szeptember 11-i terrortámadások emlékének árnyékában.
A felvételen az imát vezető férfi mikrofonba beszélve lelkesíti a résztvevőket: „Adj nekem kétszer annyit – vagy hallassátok igazán a hangotokat ott jobb oldalon!” Ezt követően elhangzik a „Takbír!” felhívás, amelyre a tömeg egységesen és hangosan válaszol: „Allahu akbar!” („Isten nagyobb”)
A hangulat fokozása után az imavezető így szól: „Ó, ne ijesszétek meg őket, testvérek, nyugalom!” Ezután a közösségi médiában keringő videókra utalva kérdezi:
Ki látta azokat a videókat, ahol azt mondják: Ó, Istenem, a muszlimok átveszik New Yorkot? Láttátok őket?
A jelenet kulcspillanata ekkor következik:
Tudassuk velük, hogy mi vesszük át New Yorkot! Takbír!
A téren ismét felhangzik a válasz: „Allahu akbar!”
A klip rövid idő alatt elterjedt az interneten, különösen az X-en, ahol a kommentek hangvétele gyorsan eldurvult. Többen „hatalomátvételként” vagy fenyegetésként értékelték a látottakat.
Akadtak olyan felhasználók is, akik párhuzamot vontak a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokkal, így fogalmazva: „Ideje visszavenni az országunkat – ezek ugyanazok az emberek, akik felrobbantották a World Trade Centert.” Mások politikai lépéseket sürgettek: „Szükségünk van egy alkotmánymódosításra.” Egy iráni hozzászóló szerint az ilyen jelenetek fájdalmasan ismerősnek hatnak, míg többen azt írták: „Menjetek vissza az országaitokba!”
Egy másik felvételen az imavezetőt meginterjúvolják, aki Zohran Mamdanival, New York City első muszlim polgármesterével kapcsolatban így fogalmaz: „Örülök, hogy kezdünk egyenlőként megjelenni a társadalomban, mert egyenlőek vagyunk.” Hangsúlyozza továbbá:
A muszlimok világszerte elért fejlődése hihetetlen – az algebrától a csillagászatig. Hogy most van az első muszlim polgármesterünk, fantasztikus. De talán hamarosan lesz egy második is.
Az Egyesült Államokban egyre fogy az emberek türelme
Ahogy arról korábban is beszámoltunk, az Egyesült Államokban látványosan fogy az emberek türelme az illegális bevándorlókkal szemben.
Nemcsak a bűncselekményt elkövető migránsok ellen lázadnak az amerikaiak, hanem azok ellen is, akik nem dolgoznak, csupán a szociális juttatásokból élnek. Egy bevándorlásellenes tüntetésen készült videó is ezt a közhangulatot tükrözi.
A Political Insider Facebook-oldalán megosztott felvételen egy amerikai hölgy határozottan fogalmazza meg azt, amit sok választó gondol. A demonstráción elhangzott kijelentése szerint a rendszer alapvető problémája az, hogy az illegális bevándorlók egy része munkavégzés nélkül jut hozzá az adófizetők pénzéből finanszírozott juttatásokhoz.
Új csúcsot ért el a migráció
Korábban beszámoltunk arról, hogy az új adatok szerint Keir Starmer miniszterelnöksége alatt több bevándorló kelt át a La Manche csatornán Franciaországból az Egyesült Királyságba, mint bármely korábbi kormányfő idején. A Munkáspárt vezetőjének hivatali ideje alatt mintegy 65 922 migráns érkezett kis csónakokon, szemben a Boris Johnson miniszterelnöksége alatt regisztrált 65 811 fővel.
Robert Bates, a Migrációs Ellenőrzési Központ munkatársa a Daily Expressnek úgy nyilatkozott: a miniszterelnök „elárulta Nagy-Britannia határait” azzal, hogy tovább súlyosbította a csatornaválságot, és nem vezetett be olyan intézkedéseket, amelyek megállítanák az érkezők áramlását.
Borítókép: Az imám felháborította a közvéleményt (Fotó: AFP)
