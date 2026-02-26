New York elfoglalására buzdított egy muszlim vallási vezető

A felvételen az imát vezető férfi mikrofonba beszélve lelkesíti a résztvevőket: „Adj nekem kétszer annyit – vagy hallassátok igazán a hangotokat ott jobb oldalon!” Ezt követően elhangzik a „Takbír!” felhívás, amelyre a tömeg egységesen és hangosan válaszol: „Allahu akbar!” („Isten nagyobb”)

Holy smokes. A muslim in New York just said the quiet part out loud…



He announces they are TAKING OVER the city and the entire crowd erupts in chants of “Allahu Akbar”



This is horrifying.

pic.twitter.com/Rwxm6LGJ6n — Jack (@jackunheard) February 21, 2026

A hangulat fokozása után az imavezető így szól: „Ó, ne ijesszétek meg őket, testvérek, nyugalom!” Ezután a közösségi médiában keringő videókra utalva kérdezi:

Ki látta azokat a videókat, ahol azt mondják: Ó, Istenem, a muszlimok átveszik New Yorkot? Láttátok őket?

A jelenet kulcspillanata ekkor következik:

Tudassuk velük, hogy mi vesszük át New Yorkot! Takbír!

A téren ismét felhangzik a válasz: „Allahu akbar!”

A klip rövid idő alatt elterjedt az interneten, különösen az X-en, ahol a kommentek hangvétele gyorsan eldurvult. Többen „hatalomátvételként” vagy fenyegetésként értékelték a látottakat.

Akadtak olyan felhasználók is, akik párhuzamot vontak a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokkal, így fogalmazva: „Ideje visszavenni az országunkat – ezek ugyanazok az emberek, akik felrobbantották a World Trade Centert.” Mások politikai lépéseket sürgettek: „Szükségünk van egy alkotmánymódosításra.” Egy iráni hozzászóló szerint az ilyen jelenetek fájdalmasan ismerősnek hatnak, míg többen azt írták: „Menjetek vissza az országaitokba!”

Of course, the organization that arranged the Islamic prayer gathering in Times Square, New York, is thanking the first Muslim mayor, Zohran Mamdani, and praying that soon there will be more like him (Muslim). https://t.co/2ZIVAcdsVH pic.twitter.com/1erx27Sirb — Yossi BenYakar (@YossiBenYakar) February 21, 2026

Egy másik felvételen az imavezetőt meginterjúvolják, aki Zohran Mamdanival, New York City első muszlim polgármesterével kapcsolatban így fogalmaz: „Örülök, hogy kezdünk egyenlőként megjelenni a társadalomban, mert egyenlőek vagyunk.” Hangsúlyozza továbbá: