migrációEgyesült Királyságbevándorlás

Rekordot döntött a migránsok száma

Az új adatok szerint Keir Starmer miniszterelnöksége alatt több bevándorló kelt át a csatornán Franciaországból az Egyesült Királyságba, mint bármely más miniszterelnök idején. A Munkáspárt vezetőjének hivatali ideje alatt mintegy 65 922 migráns érkezett kis hajókon, szemben a Boris Johnson alatti 65 811-gyel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 16:12
Migránsok érkeznek az Egyesült Királyságba Fotó: STUART BROCK Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap 219 migráns érkezett három gumicsónakon, így az összesített szám 583 nap alatt közel 66 ezerre emelkedett. Boris Johnsonnak 1142 napba telt, mire elérte a 65 811-es mérföldkövet. 

Vasárnap 219 migráns érkezett három gumicsónakon, így az összesített szám 583 nap alatt közel 66 000-re emelkedett
Vasárnap 219 migráns érkezett három gumicsónakon, így az összesített szám 583 nap alatt közel 66 ezerre emelkedett. Fotó: AFP

Az Express rámutat, Starmer vezetése alatt átlagosan kétszerannyi migráns érkezett naponta, mint Johnson miniszterelnöksége alatt.

Robert Bates, a Migrációs Ellenőrzési Központ munkatársa a Daily Expressnek úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök elárulta Nagy-Britannia határait azzal, hogy olajat öntött a csatornaválságra, és nem vezetett be olyan intézkedéseket, amelyek megállítanák az áramlást. Mint mondta: 

Starmer jobban aggódik az illegális migránsok emberi jogai miatt, mint a britek érdekei és biztonsága miatt. Azok, akik az általános választások óta érkeztek, életük során több milliárd fontba fognak kerülni, és nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Ezek most hivatalosan a »Starmer-hajók«.

Chris Philp képviselő, árnyék-belügyminiszter azt mondta: – Amíg az Emberi Jogok Európai Egyezménye a menekültügyi rendszerünk középpontjában áll, az átkelések folyamatosak lesznek. A ruandai áttelepítés megszüntetése anélkül, hogy helyettesítették volna, katasztrofális hiba volt, és a Munkáspárt azóta is csak sikertelen trükkökhöz és kozmetikai módosításokhoz nyúlt. Mint mondta:

A Munkáspárt az érkezők öt százalékát eltávolította, a többieket pedig adófizetők által finanszírozott szállodákba irányította. Az eredmény az, hogy az átkelések száma 42 százalékkal nőtt a választások óta. Keir Starmer megnyitotta a határt, és kiterítette a vörös szőnyeget az illegális bevándorlók előtt. Nincs gerince ahhoz, hogy szembenézzen saját döntéseinek következményeivel.

A legfrissebb belügyminisztériumi adatok megjelenése után Shabana Mahmood belügyminiszter elmondta, hogy a menedékkérők nagyon tájékozottak arról, hogy mi áll rendelkezésükre az Egyesült Királyságban. Olyannyira, hogy a csatornán való átkelés után percekkel azt kérdezik, hogy melyik szállodában fognak megszállni. Mahmood a képviselőknek elmondta, ezek az emberek tudják, mivel foglalkozunk, nagyfokú ismeretekkel rendelkeznek a szervezett bűnözéssel kapcsolatos csapatainkról és a hajókra szálló egyénekről is. 

Elég gyakori, hogy az emberek, amikor megérkeznek ide, az Egyesült Királyságba, megkérdezik, melyik szállodában fognak megszállni. A rendszerrel kapcsolatban meglehetősen jól kidolgozott ismeretek vannak

– tette hozzá. 

 

Borítókép: Migránsok érkeznek az Egyesült Királyságba (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

Ideje volt

Bayer Zsolt avatarja

NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu