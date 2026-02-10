Rekordot döntött a migránsok száma

Vasárnap 219 migráns érkezett három gumicsónakon, így az összesített szám 583 nap alatt közel 66 ezerre emelkedett. Boris Johnsonnak 1142 napba telt, mire elérte a 65 811-es mérföldkövet.

Vasárnap 219 migráns érkezett három gumicsónakon, így az összesített szám 583 nap alatt közel 66 ezerre emelkedett. Fotó: AFP

Az Express rámutat, Starmer vezetése alatt átlagosan kétszerannyi migráns érkezett naponta, mint Johnson miniszterelnöksége alatt.

Keir Starmer Faces Criticism as Migrant Arrivals Surge to Record Numbers https://t.co/EZOlW80DUy — BritainsNews (@Britains_News) February 9, 2026

Robert Bates, a Migrációs Ellenőrzési Központ munkatársa a Daily Expressnek úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök elárulta Nagy-Britannia határait azzal, hogy olajat öntött a csatornaválságra, és nem vezetett be olyan intézkedéseket, amelyek megállítanák az áramlást. Mint mondta:

Starmer jobban aggódik az illegális migránsok emberi jogai miatt, mint a britek érdekei és biztonsága miatt. Azok, akik az általános választások óta érkeztek, életük során több milliárd fontba fognak kerülni, és nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Ezek most hivatalosan a »Starmer-hajók«.

Chris Philp képviselő, árnyék-belügyminiszter azt mondta: – Amíg az Emberi Jogok Európai Egyezménye a menekültügyi rendszerünk középpontjában áll, az átkelések folyamatosak lesznek. A ruandai áttelepítés megszüntetése anélkül, hogy helyettesítették volna, katasztrofális hiba volt, és a Munkáspárt azóta is csak sikertelen trükkökhöz és kozmetikai módosításokhoz nyúlt. Mint mondta:

A Munkáspárt az érkezők öt százalékát eltávolította, a többieket pedig adófizetők által finanszírozott szállodákba irányította. Az eredmény az, hogy az átkelések száma 42 százalékkal nőtt a választások óta. Keir Starmer megnyitotta a határt, és kiterítette a vörös szőnyeget az illegális bevándorlók előtt. Nincs gerince ahhoz, hogy szembenézzen saját döntéseinek következményeivel.

A legfrissebb belügyminisztériumi adatok megjelenése után Shabana Mahmood belügyminiszter elmondta, hogy a menedékkérők nagyon tájékozottak arról, hogy mi áll rendelkezésükre az Egyesült Királyságban. Olyannyira, hogy a csatornán való átkelés után percekkel azt kérdezik, hogy melyik szállodában fognak megszállni. Mahmood a képviselőknek elmondta, ezek az emberek tudják, mivel foglalkozunk, nagyfokú ismeretekkel rendelkeznek a szervezett bűnözéssel kapcsolatos csapatainkról és a hajókra szálló egyénekről is.

Elég gyakori, hogy az emberek, amikor megérkeznek ide, az Egyesült Királyságba, megkérdezik, melyik szállodában fognak megszállni. A rendszerrel kapcsolatban meglehetősen jól kidolgozott ismeretek vannak

– tette hozzá.