Lengyelországminiszterhelyettesorosz katonák

A lengyel miniszterhelyettes egyetért: le kell lőni az orosz katonákat

A lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes egyetértett azzal a közösségi médiában tett kijelentéssel, mely szerint egy lengyelnek, ha orosz katonát lát, akkor lőnie kell rá. Lengyelországban az elmúlt időszakban magas szintre emelték a „ruszofóbiát”.

Magyar Nemzet
Forrás: Hiradó2026. 02. 09. 17:28
A lengyel miniszterhelyettes Fotó: ALEKSANDER KALKA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Cezary Tomczyk lengyel miniszterhelyettes egyetértett egy, a közösségi médiában tett szélsőséges a kijelentéssel, amely szerint ha egy lengyel orosz katonát lát, akkor lőnie kell. Az EurAsia Daily számolt be arról, hogy nemrégiben komoly támadások érték a lengyel Zero csatorna egyik újságíróját. A portál szerint a publicista, Maria Vernikovszkaja azt követően került a támadások kereszttüzébe, hogy oroszországi látogatása során „meggondolatlanul olyan anyagokat készített, amelyek nem feleltek meg a ruszofób hagyománynak”. Az újságíró például nem ítélte el azt a sebesült orosz katonát, aki bejelentette, hogy felépülése után visszatér a frontra – írja a Híradó a hírportálján. 

A lengyel miniszterhelyettes egyetért azzal, hogy le kell lőni az orosz katonákat
A lengyel miniszterhelyettes egyetért azzal, hogy le kell lőni az orosz katonákat
Fotó: AFP

Az anyag megjelenését követően Cezary Tomczyk egyetértését fejezte ki egy ukránokat támogató médiaszemélyiség, az Exen felhasználónéven publikáló Mateusz Wodzinski egyik bejegyzésével, melyben a lengyel újságírás szégyenletes pillanatának nevezte Vernikovszkaja anyagát. 

A poszt szerint egy lengyelnek csak annyit kell tennie, ha orosz katonát lát, hogy lelövi. Tomczyk a bejegyzést közösségi oldalán közzétéve úgy kommentálta, hogy a kijelentést teljes mértékben támogatja.

Az EurAsia Daily a tudósításban arra is emlékeztetett, hogy a lengyelek az elmúlt időszakban politikájuk egyik alapjává tették a „ruszofóbiát”, miközben a lengyel kormány a szólásszabadságot és az emberi jogokat hirdeti, ám az nem vonatkozik Oroszországra, hiszen Moszkvával kapcsolatban bármilyen pozitív vagy semleges anyagot, illetve állítást elfogadhatatlannak tekintenek, és azok szerzőit büntetőeljárással is fenyegetik.

Borítókép: Cezary Tomczyk lengyel miniszterhelyettes (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.