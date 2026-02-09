Cezary Tomczyk lengyel miniszterhelyettes egyetértett egy, a közösségi médiában tett szélsőséges a kijelentéssel, amely szerint ha egy lengyel orosz katonát lát, akkor lőnie kell. Az EurAsia Daily számolt be arról, hogy nemrégiben komoly támadások érték a lengyel Zero csatorna egyik újságíróját. A portál szerint a publicista, Maria Vernikovszkaja azt követően került a támadások kereszttüzébe, hogy oroszországi látogatása során „meggondolatlanul olyan anyagokat készített, amelyek nem feleltek meg a ruszofób hagyománynak”. Az újságíró például nem ítélte el azt a sebesült orosz katonát, aki bejelentette, hogy felépülése után visszatér a frontra – írja a Híradó a hírportálján.

A lengyel miniszterhelyettes egyetért azzal, hogy le kell lőni az orosz katonákat

Az anyag megjelenését követően Cezary Tomczyk egyetértését fejezte ki egy ukránokat támogató médiaszemélyiség, az Exen felhasználónéven publikáló Mateusz Wodzinski egyik bejegyzésével, melyben a lengyel újságírás szégyenletes pillanatának nevezte Vernikovszkaja anyagát.

A poszt szerint egy lengyelnek csak annyit kell tennie, ha orosz katonát lát, hogy lelövi. Tomczyk a bejegyzést közösségi oldalán közzétéve úgy kommentálta, hogy a kijelentést teljes mértékben támogatja.

Az EurAsia Daily a tudósításban arra is emlékeztetett, hogy a lengyelek az elmúlt időszakban politikájuk egyik alapjává tették a „ruszofóbiát”, miközben a lengyel kormány a szólásszabadságot és az emberi jogokat hirdeti, ám az nem vonatkozik Oroszországra, hiszen Moszkvával kapcsolatban bármilyen pozitív vagy semleges anyagot, illetve állítást elfogadhatatlannak tekintenek, és azok szerzőit büntetőeljárással is fenyegetik.

