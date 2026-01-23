Ismét a migránsok győztek Nagy-Britanniában

Hiába a helyiek kitartó tiltakozása, a munkáspárti brit kormány megkezdte a migránsok beköltöztetését a Nagy-Britannia délkeleti részén található Crowborough korábbi katonai kiképzőközpontjába. Az első busz, rajta huszonhét migránssal, csütörtök hajnalban gördült be a létesítmény kapuján – számol be róla az Origo a The Telegraph brit napilapra hivatkozva.

Ahol eddig kadétok laktak, oda most migránsokat költöztet a baloldali kormány. Fotó: AFP

A tervek szerint a crowborough-i központ összesen 540 egyedülálló férfi menedékkérőnek ad majd otthont, míg egy másik, Invernessben található helyszínnel együtt a kormányzat kilencszáz férőhelyet szabadít fel. A hivatalos narratíva szerint az itt elhelyezett személyek legfeljebb három hónapig maradnak, amíg menedékkérelmüket elbírálják, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiutasítások végrehajtása a szigetországban is komoly nehézségekbe ütközik.

A kadétokat utcára tették, hogy helyet csináljanak a migránsoknak

Az eset különösen komoly felháborodást váltott ki annak fényében, hogy a létesítmény korábban a brit hadsereg és a Királyi Légierő (RAF) kadétjainak képzését szolgálta, valamint rendőrségi és tűzoltósági gyakorlatok helyszíne volt. Chris Philp, az árnyékkormány belügyminisztere a szégyen napjának nevezte a történteket a Munkáspárt számára.

Ezen a helyszínen a hadsereg és a légierő hatezer kadétját képezték évente, valamint rendőröket és tűzoltókat. Most mindannyiukat kirakták, hogy helyet csináljanak az illegális bevándorlóknak

– fogalmazott a konzervatív politikus.

Philp rámutatott a migráció elképesztő költségeire is: az adófizetőknek évi négymilliárd fontjába (közel kétezermilliárd forint) kerül az illegális bevándorlók elszállásolása. A politikus a legfontosabb kérdést, a közbiztonságot sem kerülte meg:

Láttuk már, hogy az illegális bevándorlók százszámra követnek el bűncselekményeket a szálláshelyeken, beleértve a nemi erőszakot, a szexuális zaklatást és a gyilkosságot is. Most Crowborough női és gyermekei is ki lesznek téve ezeknek a kockázatoknak

– hívta fel a figyelmet.

A demokrácia megcsúfolása: a helyiek szava nem számít

A helyi lakosság dühe nem csupán a biztonsági kockázatoknak szól, hanem annak a módnak is, ahogyan a londoni vezetés átnyomta az akaratát a fejük felett. Shabana Mahmood belügyminiszter ugyan azzal érvel, hogy a szállodák felszabadítása a cél – jelenleg mintegy 36 ezer migráns él kétszáz brit hotelben –, de a módszerek a jogállamiság határait súrolják. A kormányzat ugyanis egy speciális jogi eszközt, az úgynevezett „Q osztályú jogokat” (Q Class rights) vetette be. Ez lehetővé teszi a terület felhasználási módjának megváltoztatását anélkül, hogy teljes körű építési engedélyeztetési eljárást vagy környezeti hatásvizsgálatot kellene lefolytatni.