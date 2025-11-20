Egy brit kisvárost tönkretesz a migránsválság + videó

Nagy-Britanniában migránsokat filmeztek le, amint buliznak és összeverekednek Nagy-Britannia legnagyobb menedékkérő elhelyezési központjában. A sokkoló felvételen egy csoport férfi látható, amint táncol és énekel egy szabadidős részen, miközben más felvételek azt mutatják, ahogy verekedés tör ki az 1200 fő befogadására alkalmas egykori katonai bázison. Wethersfieldben a migránsválság miatt elege lett a helyieknek – írja a Daily Mail.

Wethersfieldben a migránsválság miatt elege lett a helyieknek

Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Úgy tűnik, hogy egy biztonsági őr videózta le a csoportot, miközben a közelben férfiak álldogálnak és biliárdoznak. Egy harmadik videórészleten dulakodás látható néhány migráns között egy közös használatú helyiségben. A férfiak tálcákat dobáltak egymásra, miközben a biztonsági személyzet igyekszik szétválasztani a verekedőket. Egy X-felhasználó így reagált:

És ezek a férfiak járnak a mi utcáinkon, aztán csodálkoznak az emberek, hogy nem érezzük magunkat biztonságban.