Egy brit kisvárost tönkretesz a migránsválság + videó

Nagy-Britannia legnagyobb menekültközpontjából készült felvételek kerültek elő, amelyeken bulizó és verekedő menedékkérők láthatók. A videók még a tavaly nyári kormányváltás előtt készülhettek, de csak most kerültek nyilvánosságra. A létesítmény működése és bővítése régóta heves ellenállásba ütközik a helyiek részéről, miközben más beszámolók nyomorúságos körülményekről szólnak. Wethersfieldben a migránsválság miatt elege lett a helyieknek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 4:02
Wethersfield lakóinak elege van
Wethersfield lakóinak elege van Fotó: DANIEL LEAL Forrás: AFP
Nagy-Britanniában migránsokat filmeztek le, amint buliznak és összeverekednek Nagy-Britannia legnagyobb menedékkérő elhelyezési központjában. A sokkoló felvételen egy csoport férfi látható, amint táncol és énekel egy szabadidős részen, miközben más felvételek azt mutatják, ahogy verekedés tör ki az 1200 fő befogadására alkalmas egykori katonai bázison. Wethersfieldben a migránsválság miatt elege lett a helyieknek – írja a Daily Mail.

Wethersfieldben a migránsválság miatt elege lett a helyieknek
Wethersfieldben a migránsválság miatt elege lett a helyieknek
Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Úgy tűnik, hogy egy biztonsági őr videózta le a csoportot, miközben a közelben férfiak álldogálnak és biliárdoznak. Egy harmadik videórészleten dulakodás látható néhány migráns között egy közös használatú helyiségben. A férfiak tálcákat dobáltak egymásra, miközben a biztonsági személyzet igyekszik szétválasztani a verekedőket. Egy X-felhasználó így reagált: 

És ezek a férfiak járnak a mi utcáinkon, aztán csodálkoznak az emberek, hogy nem érezzük magunkat biztonságban.

Sokan úgy vélik, hogy a felvétel még azelőtt készült, hogy a brit Munkáspárt tavaly júliusban hatalomra került volna, de csak most került nyilvánosságra. A Belügyminisztérium forrásai közölték, hogy nem ők biztosították a hangtechnikai felszerelést, és valószínűsítették, hogy a videók a választás előtt készültek. A közeli Wethersfieldben élő lakosok ellenezték, hogy az egykori RAF-bázist migránsközponttá alakítsák – és hevesen tiltakoznak a létesítmény bővítése ellen is.

A tavalyi választások előtt Keir Stramer azt mondta, hogy bezárná a helyet, és megszüntetné a menedékkérők elhelyezését elhagyott katonai létesítményekben.

Majd júliusban bejelentette, hogy a központot bővíteni fogják, további 445 férőhelyet hozva létre.

A 76 éves Celia Harris és 77 éves férje, Robert olyan közel laknak a táborhoz, hogy saját kertjükből is hallják a kerítés mögötti beszélgetéseket. Celia, a nyugdíjas takarítónő júliusban azt mondta a Mailnek: 

Részt vettünk az összes tiltakozáson ellene. Akkor sem éreztük és most sem érezzük úgy, hogy ez megfelelő hely lenne. […] Meg kell állítani, hogy egyáltalán bejöjjenek. Nem vagyunk rasszisták. De miért költik az adófizetők pénzét rájuk, amikor a téli fűtéstámogatásunkat megszüntették?

Más jelentések nemrég azt mutatták, hogy az élet a táborban nem mindig ilyen kényelmes. Felvételek óriási patkányokat, szivárgó WC-ket és szeméttel teli, elárasztott folyosókat mutattak. Videók és fotók nyomorúságos körülményeket tártak fel a táborban, ahol kis csónakokkal érkező férfiakat helyeztek el.

Egy, a táborban dolgozó biztonsági őr – a központot a Belügyminisztérium megbízásából a Clearsprings Ready Homes üzemelteti – az iPapernek azt mondta, „macskaméretű patkányok” vannak, és a probléma csak rosszabb lett, miután idén növelték a kapacitást. A Helen Bamber Alapítvány a bázist „börtöntábornak” nevezte, amely „jóvátehetetlen és mély károkat” okozott.

A videók alig egy nappal azután kerültek elő, hogy Shabana Mahmood belügyminiszter bejelentette az elmúlt évek legszigorúbb menekültügyi szigorítását. Az új, dán mintára épülő rendszer célja az, hogy visszafogja az illegális bevándorlást és egyszerűbbé tegye az érintettek kitoloncolását. Az új szabályok szerint a menekültstátus csak átmenetileg lesz érvényes, időszakos ellenőrzésekkel, és a menekülteket akkor utasítanák ki, amikor származási országukat a hatóságok biztonságosnak ítélik. A belügyminiszter a lépést 

a modern idők legjelentősebb menekültügyi reformjának

nevezte.

Borítókép: Wethersfield lakóinak elege van (Fotó: AFP)

