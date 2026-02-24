Háborús félelmek és elitellenes hangulat: fordulóponthoz érkezett Európa

– Az európai kontinens életében az elmúlt tizenegy év rendkívül sűrű volt, a válságok pedig egymásra rakódtak. Korszakváltás előtt állunk – mondta el Kenyeres Kinga, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány főigazgatója a szervezet Európa a háború küszöbén címmel megtartott konferenciáján.

Kenyeres Kinga (Forrás: Facebook)

A főigazgató kiemelte,

a reálpolitikát ismerő gondolkodók már évekkel ezelőtt felhívták a figyelmet arra, hogy egy rendszerváltás van a küszöbön, amelynek eredményeként a liberalizmust egy nemzeti érdekeken alapuló politika váltja fel.

Kenyeres szerint ennek fényében nem meglepő, hogy a Magyarország által képviselt értékek egyre népszerűbbek Európa-szerte, legyen szó a háború, a migráció vagy a nemzeti érdekek kérdéséről.

Adatainkat elemezve kimondható, hogy strukturális bizalomvesztéssel nézünk szemben

– tette hozzá a főigazgató. Elmondta, az Európa-kutatás eredményeként kimondható, hogy az európaiak borúlátóak, a maguk és a gyermekeik jövőjét is negatívan látják. Mindeközben pedig az európaiak egyértelműen Brüsszel túlzott hatalomkoncentrációját érzik.

Az eseményen Hidvégi Áron, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány elnökhelyettese az Európa-projekt adatait ismertetve elmondta, a kutatás Európa 30 országában, harmincezer fő megkérdezésével készült.

A háború esetében az európai társadalom elkezdett kijózanodni, a háború az európaiak 63 százalékát aggasztja

– jelentette ki Hidvégi. Elmondta, mostanra megfordult a trend, és az európaiak többsége nem támogatja a fegyverek küldését Ukrajnába. Emellett a kutatásból kiderült, hogy mindössze egyetlen olyan ország van, ahol a megkérdezettek többsége támogatja a katonák küldését Ukrajnába.

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását pedig egyetlen uniós országban sem támogatja a megkérdezettek többsége.

Oroszország és Európa viszonyával kapcsolatban pedig az európaiak többsége egy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat kialakítását támogatná.

A migrációval kapcsolatban Hidvégi Áron elmondta, a megkérdezettek 57 százaléka szerint a bevándorlás mostanra kontrollálhatatlanná vált, 51 százalékuk pedig azt állítja, a migránsok nem tudnak integrálódni a nyugati társadalmakba.

Az emberek közel háromnegyede azt állítja, hogy az elit nem törődik a hozzá hasonlókkal, nem képviseli őket

– emelte ki Hidvégi.