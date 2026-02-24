századvég közéleti tudásközpont alapítványkenyeres kingaeurópa a háború küszöbénszázadvég

Háborús félelmek és elitellenes hangulat: fordulóponthoz érkezett Európa

Korszakváltás küszöbén áll Európa, ahol a válságok egymásra rakódása strukturális bizalomvesztéshez és erősödő jövőbeli bizonytalansághoz vezetett – hangzott el a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Európa a háború küszöbén című konferenciáján. A kutatás szerint az európaiak többségét aggasztja a háború, nő az elégedetlenség a brüsszeli hatalomkoncentrációval szemben, és egyre többen érzik úgy, hogy az elit nem képviseli érdekeiket.

Gábor Márton
2026. 02. 24. 9:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az európai kontinens életében az elmúlt tizenegy év rendkívül sűrű volt, a válságok pedig egymásra rakódtak. Korszakváltás előtt állunk – mondta el Kenyeres Kinga, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány főigazgatója a szervezet Európa a háború küszöbén címmel megtartott konferenciáján.

Kenyeres Kinga (Forrás: Facebook)

A főigazgató kiemelte, 

a reálpolitikát ismerő gondolkodók már évekkel ezelőtt felhívták a figyelmet arra, hogy egy rendszerváltás van a küszöbön, amelynek eredményeként a liberalizmust egy nemzeti érdekeken alapuló politika váltja fel. 

Kenyeres szerint ennek fényében nem meglepő, hogy a Magyarország által képviselt értékek egyre népszerűbbek Európa-szerte, legyen szó a háború, a migráció vagy a nemzeti érdekek kérdéséről. 

Adatainkat elemezve kimondható, hogy strukturális bizalomvesztéssel nézünk szemben

– tette hozzá a főigazgató. Elmondta, az Európa-kutatás eredményeként kimondható, hogy az európaiak borúlátóak, a maguk és a gyermekeik jövőjét is negatívan látják. Mindeközben pedig az európaiak egyértelműen Brüsszel túlzott hatalomkoncentrációját érzik.

Az eseményen Hidvégi Áron, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány elnökhelyettese az Európa-projekt adatait ismertetve elmondta, a kutatás Európa 30 országában, harmincezer fő megkérdezésével készült.

A háború esetében az európai társadalom elkezdett kijózanodni, a háború az európaiak 63 százalékát aggasztja

– jelentette ki Hidvégi. Elmondta, mostanra megfordult a trend, és az európaiak többsége nem támogatja a fegyverek küldését Ukrajnába. Emellett a kutatásból kiderült, hogy mindössze egyetlen olyan ország van, ahol a megkérdezettek többsége támogatja a katonák küldését Ukrajnába. 

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását pedig egyetlen uniós országban sem támogatja a megkérdezettek többsége. 

Oroszország és Európa viszonyával kapcsolatban pedig az európaiak többsége egy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat kialakítását támogatná. 

A migrációval kapcsolatban Hidvégi Áron elmondta, a megkérdezettek 57 százaléka szerint a bevándorlás mostanra kontrollálhatatlanná vált, 51 százalékuk pedig azt állítja, a migránsok nem tudnak integrálódni a nyugati társadalmakba. 

Az emberek közel háromnegyede azt állítja, hogy az elit nem törődik a hozzá hasonlókkal, nem képviseli őket

– emelte ki Hidvégi.

Borítókép: Kenyeres Kinga (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu