A baloldal Ukrajnát támogatja, Orbán Viktor a nemzeti érdeket védi

Magyarország a konfliktus kezdete óta minden egyes nap a béke oldalán áll és a béke fontosságát hangsúlyozza. De mi, magyarok nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy Zelenszkij elnök az évforduló napján is Magyarországot zsarolja és fenyegeti – káoszt és benzinár-emelkedést akar előidézni hazánkban Brüsszel támogatásával.