Négy éve tart a Magyarország szomszédságában zajló háború – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a konfliktusnak ki sem szabadott volna törnie, a harcok pedig eddig több százezer ember halálát okozták, miközben folyamatos fenyegetést jelentenek Európa biztonságára és gazdaságára.
A baloldal Ukrajnát támogatja, Orbán Viktor a nemzeti érdeket védi
A háború negyedik évfordulóján Orbán Balázs szerint Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, miközben az ukrán elnök hazánkat fenyegeti. A politikus úgy véli, az ellenzék Ukrajna mellé állt, a magyar érdekeket egyedül a kormány képviseli.
Magyarország a konfliktus kezdete óta minden egyes nap a béke oldalán áll és a béke fontosságát hangsúlyozza. De mi, magyarok nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy Zelenszkij elnök az évforduló napján is Magyarországot zsarolja és fenyegeti – káoszt és benzinár-emelkedést akar előidézni hazánkban Brüsszel támogatásával.
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
Teszi mindezt azért, mert kimaradunk a háborúból, nem adjuk a pénzünket Ukrajnának és nem vagyunk hajlandók lemondani az olcsó orosz energiáról.
– tette hozzá.
Orbán Balázs bejegyzésében azt írta, hogy Magyar Péter és a teljes ellenzék az ukrán elnök és Ukrajna oldalán áll a konfliktusban, és nem Magyarország érdekeit képviseli. Úgy fogalmazott, az ellenzéki szereplők nem tudnak nemet mondani Kijevnek és Brüsszelnek.
Orbán Viktor az egyetlen, aki ellen tud állni, és ki tud állni a magyarok mellett! Áprilisban is a Fidesz a biztos választás!
– írta.
Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)
Nyílt támadás érkezett Ukrajnából: Brüsszel vegye el Magyarország vétójogát + videó
Európa háborúra készül Oroszországgal.
Brüsszel háborús irányba vinné Európát, Magyarország nemet mond
Brüsszel és Kijev a magyar kormány leváltásában érdekelt.
Orbán Viktor: Az ukránok kicserélnék a magyar kormányt egy Kijevnek kedves helytartóra
A miniszterelnök szerint Ukrajna célja a kormány megbuktatása.
Brüsszelben megfagy a levegő: a magyar kormány nem hagyja szó nélkül, hogy Kijev zsarolja Magyarországot!
Levél az Európai Tanács elnökének.
Nyílt támadás érkezett Ukrajnából: Brüsszel vegye el Magyarország vétójogát + videó
Európa háborúra készül Oroszországgal.
Brüsszel háborús irányba vinné Európát, Magyarország nemet mond
Brüsszel és Kijev a magyar kormány leváltásában érdekelt.
Orbán Viktor: Az ukránok kicserélnék a magyar kormányt egy Kijevnek kedves helytartóra
A miniszterelnök szerint Ukrajna célja a kormány megbuktatása.
Brüsszelben megfagy a levegő: a magyar kormány nem hagyja szó nélkül, hogy Kijev zsarolja Magyarországot!
Levél az Európai Tanács elnökének.
