Orbán BalázsbékeUkrajnaOrbán Viktorellenzék

A baloldal Ukrajnát támogatja, Orbán Viktor a nemzeti érdeket védi

A háború negyedik évfordulóján Orbán Balázs szerint Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, miközben az ukrán elnök hazánkat fenyegeti. A politikus úgy véli, az ellenzék Ukrajna mellé állt, a magyar érdekeket egyedül a kormány képviseli.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 8:47
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Négy éve tart a Magyarország szomszédságában zajló háború – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a konfliktusnak ki sem szabadott volna törnie, a harcok pedig eddig több százezer ember halálát okozták, miközben folyamatos fenyegetést jelentenek Európa biztonságára és gazdaságára.

Orbán Balázs (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)
Orbán Balázs (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Magyarország a konfliktus kezdete óta minden egyes nap a béke oldalán áll és a béke fontosságát hangsúlyozza. De mi, magyarok nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy Zelenszkij elnök az évforduló napján is Magyarországot zsarolja és fenyegeti – káoszt és benzinár-emelkedést akar előidézni hazánkban Brüsszel támogatásával. 

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

Teszi mindezt azért, mert kimaradunk a háborúból, nem adjuk a pénzünket Ukrajnának és nem vagyunk hajlandók lemondani az olcsó orosz energiáról. 

– tette hozzá.

Orbán Balázs bejegyzésében azt írta, hogy Magyar Péter és a teljes ellenzék az ukrán elnök és Ukrajna oldalán áll a konfliktusban, és nem Magyarország érdekeit képviseli. Úgy fogalmazott, az ellenzéki szereplők nem tudnak nemet mondani Kijevnek és Brüsszelnek.

Orbán Viktor az egyetlen, aki ellen tud állni, és ki tud állni a magyarok mellett! Áprilisban is a Fidesz a biztos választás!

– írta.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekprogram

A megint átmázolt kommunista program

Megyeri Dávid avatarja

Négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu