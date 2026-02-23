Orbán Balázsszervezett bűnözésUkrajnaorosz-ukrán háború

Orbán Balázs: Ukrán maffia helyett magyar biztonságot!

Lengyelországban a hatóságok valós veszélyként számolnak az ukrán szervezett bűnözés növekedésével. Orbán Balázs közösségi oldalán hívta fel a figyelmet rá, milyen problémákat is tartogat egy ukrán csatlakozás.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 10:23
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán számolt be róla, hogy a lengyel rendőrség már készül az ukrán bűnözés emelkedésére. Orbán Balázs szerint ez is bizonyítja, hogy Ukrajnát nem szabad beengedni az Európai Unióba. 

Orbán Balázs szerint valós a veszély az ukrán fegyverek és a veteránok megjelenése a szervezett bűnözői körökben
Orbán Balázs szerint valós a veszély az ukrán fegyverek és a veteránok megjelenésére a szervezett bűnözői körökben.  Fotó: NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi

A lengyel országos rendőrfőnök szerint az ukrajnai háború következtében Európában is megnövekedhet az ukrán szervezett bűnözés és csökkenhet a közbiztonság – írta bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint a hatóságok valós veszélyként azonosították mind a háborúban használt fegyverek megjelenését, mind a veteránok utáni igényt a szervezett bűnözői körökben. 

A hatóságok szerint a fronton már nem használt fegyverek a szervezett bűnözői csoportok kezébe kerülhetnek, megnövekedhet a kábítószer-kereskedelem, miközben a harcedzett háborús veteránok iránt is nagy a kereslet a maffia köreiben – fogalmazott Orbán Balázs. 

A politikus szerint a veszély olyannyira kézzel tapintható, hogy Lengyelország speciális rendőri egységeket hoz létre az ukrán szervezett bűnözői csoportok, a „bűnözői terror”, és a kiberbűnözés elleni küzdelem érdekében.

Ezért sem szabad Ukrajnát beengedni az Európai Unióba. Ha teljesülne Brüsszel terve és Ukrajna EU-tag lenne, nem lehetne feltartóztatni az ukrán maffiát a határainkon. A Tisza Párt nem tudna nemet mondani erre a brüsszeli tervre. Ezért kell nekünk nemet mondani az ukrán maffiára, Brüsszel terveire és hazai szövetségeseikre! A Fidesz a biztos választás!

– zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója. 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

