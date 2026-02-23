Orbán Balázs: Ukrán maffia helyett magyar biztonságot!

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán számolt be róla, hogy a lengyel rendőrség már készül az ukrán bűnözés emelkedésére. Orbán Balázs szerint ez is bizonyítja, hogy Ukrajnát nem szabad beengedni az Európai Unióba.
A lengyel országos rendőrfőnök szerint az ukrajnai háború következtében Európában is megnövekedhet az ukrán szervezett bűnözés és csökkenhet a közbiztonság – írta bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint a hatóságok valós veszélyként azonosították mind a háborúban használt fegyverek megjelenését, mind a veteránok utáni igényt a szervezett bűnözői körökben.
A hatóságok szerint a fronton már nem használt fegyverek a szervezett bűnözői csoportok kezébe kerülhetnek, megnövekedhet a kábítószer-kereskedelem, miközben a harcedzett háborús veteránok iránt is nagy a kereslet a maffia köreiben – fogalmazott Orbán Balázs.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!