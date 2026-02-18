LengyelországbűnözésUkrajna

A lengyel rendőrség felkészül az ukrán bűnözési hullámra

Marek Boroń rendőrfőnök szerint a hatóságok felkészültek a háború lezárása utáni bűnözési hullámra. A lengyel hatóságok szerint az ukrán veteránok tömeges megjelenése és a modern fegyverek beáramlása komoly kockázatot hordoz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 9:50
Fotó: KLAUDIA RADECKA Forrás: NurPhoto
Marek Boroń rendőrfőnök szerint az ukrán háború lezárására a hatóságoknak is készen kell állnia. A lengyel hatóságok úgy vélik, nemcsak a frontról visszaérkező ukrán veteránok, de a fegyverek is komoly kockázatot jelentenek, egy bűnözési hullám kialakulása pedig valós kockázat – írja a RMF24

A lengyel hatóságok bűnözési hullámra készülnek
A lengyel hatóságok bűnözési hullámra készülnek. Fotó: NurPhoto

– Tudatosítanunk kell, hogy előbb-utóbb sok volt frontkatona jelenik meg Lengyelországban. Ahogy a korszerű fegyverek is, amelyekre a bűnözői körökben kereslet lesz – fogalmazott Boron. A rendőrfőnök szerint a fegyverek mellett arra is fel kell készülni, hogy a frontról érkező veteránok sok esetben részesei lesznek a szervezett bűnözésnek. 

Boron szerint egyébként a szervezett bűnözői hálózatok is készülnek a háború lezárására, az elmúlt időszakban pedig meg is emelkedett a kábítószer és a fegyverek iránti kereslet. 

A rendőrfőnök egyúttal emlékeztetett, hogy a lengyel szolgálatok és az ukrán szolgálatok közösen igyekeznek megelőző lépéseket tenni, és több közös akciót is végrehajtottak, aminek keretében több kábítószergyárat is sikeresen számoltak fel. Lengyelország számára valós kockázatot jelent egyébként a veteránok beáramlása, miután az ország már így is a legtöbb ukrán menekültnek ad otthont, a társadalmi feszültségek pedig óriásiak. 

 

Borítókép: Egy lengyel rendőr (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
