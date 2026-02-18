A lengyel rendőrség felkészül az ukrán bűnözési hullámra

Marek Boroń rendőrfőnök szerint az ukrán háború lezárására a hatóságoknak is készen kell állnia. A lengyel hatóságok úgy vélik, nemcsak a frontról visszaérkező ukrán veteránok, de a fegyverek is komoly kockázatot jelentenek, egy bűnözési hullám kialakulása pedig valós kockázat – írja a RMF24.
– Tudatosítanunk kell, hogy előbb-utóbb sok volt frontkatona jelenik meg Lengyelországban. Ahogy a korszerű fegyverek is, amelyekre a bűnözői körökben kereslet lesz – fogalmazott Boron. A rendőrfőnök szerint a fegyverek mellett arra is fel kell készülni, hogy a frontról érkező veteránok sok esetben részesei lesznek a szervezett bűnözésnek.
