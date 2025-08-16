Egyre több a baj az ukrán menekültekkel Európa-szerte

Érdekesség, hogy az ukrán menekültek 563 eurót kapnak, ami körülbelül 100 euróval több a többi menedékkérő támogatásánál.

Az osztrák és német társadalomban is egyre többen kritizálják az ukránokat, ami feszültséget szít a helyi közösségekben és vitákat generál a menekültek fogadásáról. A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, az Európai Unió meghosszabbítaná az ukrán állampolgároknak nyújtott ideiglenes védelmet. Ez azt jelentené, hogy az érintettek 2027-ig jogosultak maradnának munkára, oktatásra, egészségügyi ellátásra és szociális juttatásokra az EU területén – menekültügyi eljárás nélkül.