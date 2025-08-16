Egyre több a baj az ukrán menekültekkel Európa-szerte

Lengyelországban három hónapos előzetes letartóztatásba került két 17 éves ukrán menekült, akiket emlékművek és épületek megrongálásával gyanúsítanak – írja az Ukrinfrom.
Az ukrán külügyminisztérium megerősítette az őrizetbe vételt, a nagykövetség pedig orosz provokációnak nevezte az esetet. A konzuli hivatal szorosan követi az ügyet és folyamatos kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal.
A minisztérium hozzátette, hogy az esetet a konzuli hivatal kiemelt figyelemmel kíséri. Augusztus 13-án a lengyel rendőrség közölte, hogy a két 17 éves ukrán menekültet azzal vádolják, hogy épületeket rongáltak meg és a volhíniai tragédia áldozatainak emlékműveiben is kárt tettek. A gyanú szerint piros-fekete zászlókat festettek fel, valamint Sztepan Banderához köthető jelszavakat hagytak hátra.
Sztepan Andrijovics Bandera, fedőnevén: Baba, egy ukrán politikus volt, a nyugat-ukrajnai nemzeti mozgalom vezető személyisége, az Ukrán Nacionalisták Szervezete szélsőjobboldali, radikális szárnyának egykori vezetője. Bandera az Osztrák–Magyar Monarchiában (Galíciában) született. Fiatalkora óta nacionalista szervezetek tagja volt. 1934-ben részt vett a lengyel belügyminiszter elleni merényletben, amiért halálra ítélték, a büntetést később életfogytiglanra változtattak. Megítélése az 1991-ben függetlenné vált Ukrajnában ellentmondásos volt. Nyugat-Ukrajnában nemzeti hősnek vagy mártírhalált halt felszabadító harcosnak tartják, míg az orosz orientációjú és szovjet nosztalgiájú keleti országrészben náci kollaboránsként tekintettek rá.