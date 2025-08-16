orosz-ukrán háborúNémetországLengyelországukrán menekült

Egyre több a baj az ukrán menekültekkel Európa-szerte

Európa több országában egyre súlyosabb problémák merülnek fel az ukrán menekültekkel kapcsolatban. Lengyelországban vandalizmus miatt tartóztattak le fiatalokat, míg Németország a munkakerülést és a segélyek túlzott igénybevételét kritizálja. A helyzet feszültséget kelt a fogadó országokban és vitát generál a közösségek között. Közben az unió 2027-ig meghosszabbítaná az ukrán menekülteknek járó védelmet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 14:58
Zelenszkij és von der Leyen
Zelenszkij és von der Leyen Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: POOL
Lengyelországban három hónapos előzetes letartóztatásba került két 17 éves ukrán menekült, akiket emlékművek és épületek megrongálásával gyanúsítanak – írja az Ukrinfrom.

Egyre több országban okoznak gondot az ukrán menekültek
Egyre több országban okoznak gondot az ukrán menekültek
Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Az ukrán külügyminisztérium megerősítette az őrizetbe vételt, a nagykövetség pedig orosz provokációnak nevezte az esetet. A konzuli hivatal szorosan követi az ügyet és folyamatos kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal.

A minisztérium hozzátette, hogy az esetet a konzuli hivatal kiemelt figyelemmel kíséri. Augusztus 13-án a lengyel rendőrség közölte, hogy a két 17 éves ukrán menekültet azzal vádolják, hogy épületeket rongáltak meg és a volhíniai tragédia áldozatainak emlékműveiben is kárt tettek. A gyanú szerint piros-fekete zászlókat festettek fel, valamint Sztepan Banderához köthető jelszavakat hagytak hátra. 

Sztepan Andrijovics Bandera, fedőnevén: Baba, egy ukrán politikus volt, a nyugat-ukrajnai nemzeti mozgalom vezető személyisége, az Ukrán Nacionalisták Szervezete szélsőjobboldali, radikális szárnyának egykori vezetője. Bandera az Osztrák–Magyar Monarchiában (Galíciában) született. Fiatalkora óta nacionalista szervezetek tagja volt. 1934-ben részt vett a lengyel belügyminiszter elleni merényletben, amiért halálra ítélték, a büntetést később életfogytiglanra változtattak. Megítélése az 1991-ben függetlenné vált Ukrajnában ellentmondásos volt. Nyugat-Ukrajnában nemzeti hősnek vagy mártírhalált halt felszabadító harcosnak tartják, míg az orosz orientációjú és szovjet nosztalgiájú keleti országrészben náci kollaboránsként tekintettek rá.

Németországban az ukrán menekültek inkább maradnak a segélyeknél

Eközben Németország is lépéseket fontolgat az ukrán menekültek ellen, például a munkanélküli-segély megvonását. A statisztikák szerint a munkaképes korú ukrán menekültek kevesebb mint egyharmada talált munkát az országban, miközben 502 ezer munkaképes menekült jelenleg is kapja a segélyt. 

Érdekesség, hogy az ukrán menekültek 563 eurót kapnak, ami körülbelül 100 euróval több a többi menedékkérő támogatásánál.

Az osztrák és német társadalomban is egyre többen kritizálják az ukránokat, ami feszültséget szít a helyi közösségekben és vitákat generál a menekültek fogadásáról. A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, az Európai Unió meghosszabbítaná az ukrán állampolgároknak nyújtott ideiglenes védelmet. Ez azt jelentené, hogy az érintettek 2027-ig jogosultak maradnának munkára, oktatásra, egészségügyi ellátásra és szociális juttatásokra az EU területén – menekültügyi eljárás nélkül.

Borítókép: Zelenszkij és Von der Leyen (Fotó: AFP)

