Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

Durva adatok láttak napvilágot az ukrán menedékkérőkről

Németországban egyre hevesebb vita zajlik arról, hogy megvonják-e az ukrán menekülteknek járó szociális támogatásokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 9:04
Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke Fotó: PETER KNEFFEL Forrás: DPA
A Németországban élő ukránoknak csak egyharmada dolgozik. Éppen ezért Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke és a kormánykoalícióban résztvevő Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője azt javasolta, hogy az ukrán menekültek ne részesüljenek többé a német alapjövedelem-jellegű szociális segélyben, az úgynevezett Bürgergeldben.

Markus Söder azt javasolta, hogy az ukrán menekültek ne részesüljenek többé a német alapjövedelem-jellegű szociális segélyben (Fotó: MATTHIAS BALK / DPA)
Markus Söder azt javasolta, hogy az ukrán menekültek ne részesüljenek többé a német alapjövedelem-jellegű szociális segélyben (Fotó: DPA/Matthias Balk)

A ZDF televíziónak adott interjúban így indokolta a felvetést: „Végre gondoskodni kell arról, hogy mindenki, aki képes dolgozni, munkába álljon. Az ukránok esetében el kell érni, hogy ne kapjanak többé Bürgergeldet. A legjobb az lenne, ha ez nemcsak az újonnan érkezőkre, hanem mindenkire vonatkozna.”

Söder szerint egyetlen más ország sem nyújt olyan kedvező feltételeket az ukrán menekülteknek, mint Németország – ez pedig magyarázza, miért „olyan kevés ukrán dolgozik” az országban.

A Bürgergeld-rendszer módosítását az ukrán menekültek esetében már rögzítették abban a koalíciós megállapodásban, amelyet májusban írt alá a német Kereszténydemokrata Unió és a Bajor Keresztényszociális Unió, valamint a Német Szociáldemokrata Párt. A jelenlegi döntés szerint azonban a változtatás csak 2025. április 1-jétől érkezőkre vonatkozik: számukra a jövőben csak a menekültügyi törvényben meghatározott ellátások lesznek elérhetők, ahogy az EU többi országában is.

Söder viszont szeretné, ha ez a szigorítás minden Németországban tartózkodó ukrán állampolgárra kiterjedne, beleértve azokat is, akik korábban már menedékjogot kaptak. 

Szövetségi parlamenti képviselők azonban felhívták a figyelmet: a menekültek jogi státuszának visszamenőleges megváltoztatása gyakorlatilag kivitelezhetetlen.

Az Ukrajna elleni teljes körű orosz katonai támadás kezdete után az EU-tagállamok úgy döntöttek, hogy aktiválják az ukrán menekültek számára az ideiglenes védelem rendkívüli mechanizmusát. A vonatkozó irányelvet még 2001-ben fogadták el, eredetileg a nyugat-balkáni fegyveres konfliktusok miatt tömegesen érkező menekültek kezelése érdekében. Ez lehetővé teszi, hogy az ukrán állampolgárok gyorsított eljárásban, a hagyományos menekültügyi procedúrát megkerülve kapjanak védelmi státuszt. Az Európai Bizottság a mechanizmus hatályát most újabb időszakra, 2027. március 4-ig meghosszabbította – írja az RBC Ukraine.

Németország az EU határozatával összhangban lehetővé tette az ukrán menekültek számára, hogy a menekültügyi eljárást megkerülve automatikusan tartózkodási engedélyt kapjanak. Ennek köszönhetően gyorsított eljárásban munkát vállalhatnak, vagy jogosultak lehetnek a német állampolgárokkal azonos összegű Bürgergeld szociális támogatásra. Ez az összeg mintegy száz euróval magasabb a menedékkérőknek járó juttatásnál: havi 563 euró a 460 euróval szemben.

A Tagesschau a Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium adataira hivatkozva közölte: 2024-ben a Bürgergeld-kifizetések összege több mint kilenc százalékkal emelkedett az előző évhez képest, és elérte a 46,9 milliárd eurót. Ebből 6,3 milliárd euró jutott az ukrán menekülteknek.

A német gazdaság problémái miatt a német hatóságok felül kívánják vizsgálni a Bürgergeld-rendszert. 

Friedrich Merz német kancellár többször is támogatta ezt a reformot, mivel a németeknek „többet kell dolgozniuk”. Azonban a szakértők véleménye szerint a Bürgergeld eltörlése aligha motiválja a munkaképes ukrán menekülteket munkakeresésre.

Borítókép: Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke (Fotó: AFP)

Hegyi Zoltán
Hadijelentés a migrációs frontról

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

