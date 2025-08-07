Ausztriasegélybevándorlószociális támogatás

Ausztria szigorú szabályokat hoz a bevándorlók visszaélései miatt

Alsó-Ausztriában szeptembertől új szabály lép életbe a magánszállásokon élő menekültek számára: havonta személyesen kell megjelenniük a járási hivatalokban, különben megvonják tőlük az állami támogatásokat. A döntés célja az ausztriai visszaélések visszaszorítása, amelyet az FPÖ mellett az ÖVP is határozottan támogat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 7:14
A támogatási rendszerrel való visszaélések miatt szigorít Ausztria
A támogatási rendszerrel való visszaélések miatt szigorít Ausztria Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
Alsó-Ausztria újabb lépést tett a menekültpolitika szigorítása felé. Szeptember 1-jétől azoknak a menedékkérőknek, akik nem befogadóállomáson, hanem magánszálláson laknak, rendszeresen jelentkezniük kell a hatóságoknál. Aki nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, az komoly következményekre számíthat – írja az Origó.

Ausztria bekeményít a bevándorlókkal szemben
Ausztria bekeményít a bevándorlókkal szemben. Fotó: APA-PictureDesk/Alex Halada 

A Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy egy milliomos, török menekült család fosztotta ki Ausztriát. A család 66 ezer eurós szociális támogatást kapott, annak ellenére, hogy Törökországban farmmal, lakással és több tízmillió forint értékű kriptovalutával is rendelkeztek.

Ausztria szigorú feltételekhez köti a támogatásokat

Martin Antauer, az FPÖ tartományi tanácsosa szerint a jövőben azoknak a menedékkérőknek, akik nem intézményekben laknak, havonta személyesen kell megjelenniük az illetékes járási hivatalban, hogy igazolják ott-tartózkodásukat. Ha ezt elmulasztják, az összes nekik járó támogatást megszüntetik. A hivatalos közlés alapján ilyenkor a segélyeket maradéktalanul megvonják. Cél a támogatási rendszerrel való visszaélés visszaszorítása. Antauer politikai szándékát sem rejti véka alá:

Meg akarjuk nehezíteni azok életét, akik trükköznek a rendszerrel

– mondta. A döntés célja, hogy megakadályozzák az alapellátás jogosulatlan igénybevételét. Antauer úgy véli: elfogadhatatlan, hogy egyesek magánlakcímekre jelentkeznek be, miközben máshol tartózkodnak, vagy akár hazájukba utaznak vissza, miközben osztrák támogatást vesznek igénybe.

Az ÖVP is támogatja az új intézkedéseket. Kurt Hackl, az alsó-ausztriai néppárti frakció vezetője hangsúlyozta:

Alsó-Ausztria mindig is szigorú és következetes menekültpolitikát folytatott.

A teljes cikk itt érhető el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

