Ausztria szigorú szabályokat hoz a bevándorlók visszaélései miatt

Alsó-Ausztria újabb lépést tett a menekültpolitika szigorítása felé. Szeptember 1-jétől azoknak a menedékkérőknek, akik nem befogadóállomáson, hanem magánszálláson laknak, rendszeresen jelentkezniük kell a hatóságoknál. Aki nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, az komoly következményekre számíthat – írja az Origó.

Ausztria bekeményít a bevándorlókkal szemben. Fotó: APA-PictureDesk/Alex Halada

A Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy egy milliomos, török menekült család fosztotta ki Ausztriát. A család 66 ezer eurós szociális támogatást kapott, annak ellenére, hogy Törökországban farmmal, lakással és több tízmillió forint értékű kriptovalutával is rendelkeztek.

Ausztria szigorú feltételekhez köti a támogatásokat

Martin Antauer, az FPÖ tartományi tanácsosa szerint a jövőben azoknak a menedékkérőknek, akik nem intézményekben laknak, havonta személyesen kell megjelenniük az illetékes járási hivatalban, hogy igazolják ott-tartózkodásukat. Ha ezt elmulasztják, az összes nekik járó támogatást megszüntetik. A hivatalos közlés alapján ilyenkor a segélyeket maradéktalanul megvonják. Cél a támogatási rendszerrel való visszaélés visszaszorítása. Antauer politikai szándékát sem rejti véka alá:

Meg akarjuk nehezíteni azok életét, akik trükköznek a rendszerrel

– mondta. A döntés célja, hogy megakadályozzák az alapellátás jogosulatlan igénybevételét. Antauer úgy véli: elfogadhatatlan, hogy egyesek magánlakcímekre jelentkeznek be, miközben máshol tartózkodnak, vagy akár hazájukba utaznak vissza, miközben osztrák támogatást vesznek igénybe.

Az ÖVP is támogatja az új intézkedéseket. Kurt Hackl, az alsó-ausztriai néppárti frakció vezetője hangsúlyozta:

Alsó-Ausztria mindig is szigorú és következetes menekültpolitikát folytatott.

