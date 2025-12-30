Elhunyt Petrovai László, a XVIII. kerület alpolgármestere. A politikus váratlanul, hétfőn hajnalban halt meg.

Forrás: Facebook

Petrovai Lászlót családját, lakóhelyét és hazáját szerető emberként ismerték, akit a környezete megbecsült. 2010-től önkormányzati képviselőként, 2019-től pedig alpolgármesterként szolgálta a kerületet.

Petrovai László lokálpatrióta volt, aki a helyi közösségért dolgozott, és a politikát a mindennapi ügyek emberi léptékű rendezéseként értelmezte.

Építészként és tanárként a tágabb, globális kihívásokat is jól ismerte.