Meghátrált Szaniszló Sándor, mégsem sarcolják tovább a kerületi lakosokat

– A helyi adóról szóló rendeletet szerette volna Szaniszló Sándor módosítani. Az építményadóval azonban mindenkinél kiverte a biztosítékot. A polgármester javaslata ugyanis az volt, hogy amennyiben az ingatlanba be van jelentve egy vállalkozás, akkor nem jár rá a mentesség – mondta el lapunknak Papp Tibor, a kerület kormánypárti frakciójának vezetője. Kiemelte,

az építményadó mértéke ez esetben 3050 forint per négyzetméter. Mondjuk egy 80 négyzetméteres lakásnál, ez évi 244 ezer forint lenne csak azért, mert a családi vállalkozás be van jelentve az ingatlantulajdonos lakcímére.

Azonban a közfelháborodás és a negatív sajtóvisszhang hatására a polgármester meghátrált, és visszavonta az előterjesztés ezen részét. A testület ugyanakkor megszavazta, hogy a XVIII. kerületben lakást kiadó magánszemélyeknek ezentúl extra adót kell majd fizetni.

A polgármester fenntartotta a lakásbérbeadás útján hasznosuló magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanoknak az adóztatását. Vagyis ha én a saját lakásomat bérbe adom valakinek, akkor négyzetméterenként 650 forint adót kell fizetnem. Egy 80 négyzetméteres lakás esetében ez nagyjából 50 ezer forintot jelent

– jelentette ki a politikus.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Demokratikus Koalíció egyik politikusa, Szaniszló Sándor által vezetett XVIII. kerületben januártól minden olyan épületre kiterjesztenék az építményadót, amelyben vállalkozás székhelye vagy telephelye hatósági nyilvántartásba van bejegyezve. A javaslat szerint azok is adózni fognak, akik csak bérbe adják ingatlanjukat, illetve akiknek 1500 négyzetméternél nagyobb telken fekszik a házuk.

Adóemelésben gondolkoznak a balos vezetésű kerületek

A régi adók megemelése és az újak kiszabása beleillik a múlt év végén kezdődött trendbe. Akkor 2025 januárjától a II. kerületben az építményadó 1900 forintról 2300 forintra nőtt (+21 százalék). Bár a kommunális adó mértékét nem változtatták meg(ez az ingatlan méretétől függően, sávosan évi 9-16-25 ezer forint lehet), de új kategóriaként megjelentek a 150 négyzetméter fölötti ingatlanok, amelyek után évi 35 ezer forintot kell fizetni.