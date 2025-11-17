polgármesteradóNiedermüller Pétertulajdonosönkormányzat

Reszkethetnek az ingatlantulajdonosok, megadóztatnák őket a baloldali vezetésű kerületek

Az óbaloldali vezetésű önkormányzatok továbbra is a lakosság megsarcolásában látják a megoldást.

Gábor Márton
2025. 11. 17. 18:34
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Két kerületben is ingatlanadó bevezetésével próbálkozik a balliberális vezetésű önkormányzat. A VII. kerületben Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere bevezeti a közterhet, erről Radics Béla fideszes képviselő számolt be a közösségi médiában. Szerinte Niedermüller húzása egészen példátlan, „a legelvetemültebb tiszás elképzelések között szereplő brutális ingatlanadó elképzelést valósítja meg”. Radics szerint Niedermüller már tönkrevágta a VII. kerületet, de úgy tűnik, tudja még fokozni a bulinegyed lakóinak sanyargatását.

A baloldal ismét a lakástulajdonosokat, a családokat sarcolná meg, miközben a magyar kormány otthonteremtési programmal, 3 százalékos fix lakáshitellel és adócsökkentésekkel segíti a magyar embereket. Tehát a magyar kormány ad, a baloldal elvesz

— fogalmazott Radics.

Szintén a Demokratikus Koalíció egyik politikusa, Szaniszló Sándor által vezetett XVIII. kerületben kiterjesztenék az építményadót januártól minden olyan épületre, amelyben vállalkozás székhelye vagy telephelye hatósági nyilvántartásba bejegyeztek. A javaslat szerint azok is adózni fognak, akik csak bérbe adják ingatlanjukat, illetve akiknek 1500 négyzetméternél nagyobb telken fekszik a házuk. 

Adóemelésben gondolkoznak a kerületek 

A régi adók megemelése és az újak kiszabása beleillik a tavaly év végén kezdődött trendbe. Akkor 2025 januárjától a II. kerületben az építményadó 1900 forintról 2300 forintra nő (+21 százalék). A kommunális adó mértékét pedig ugyan nem változtatták (ez az ingatlan méretétől függően, sávosan évi 9–16–25 ezer forint lehet), de új kategóriaként megjelentek a 150 négyzetméter fölötti ingatlanok, amelyekre évi 35 ezer forintot kell fizetni.

A józsefvárosi önkormányzat igén januártól minden kategória esetében egységes, 37 százalékos építményadó-emelés mellett döntött, ugyanakkor itt a lakosok (ha nincs az ingatlan címére bejegyzett vállalkozás) mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól. A módosítások összesen 6500 adózót érintenek, azaz a kerületiek kevesebb mint 10 százaléka érintett.

Az ülésen döntöttek a telekadó emeléséről évi 390-ről 536 forintra négyzetméterenként (+37 százalék), míg a kommunális adó 33.278 forintról 45.592 forintra nő (szintén +37 százalék), ez utóbbit azonban a tulajdonosnak nem kell megfizetnie, ha az ingatlanon életvitelszerűen él, azt nem adja bérbe, és más módon sem hasznosítja.

A XI. kerületben eddig 1950 forint volt négyzetméterenként az építményadó éves díja, ez 2508 forintra nő 2025-ben (+28,6 százalék). Jövőre az önkormányzat bevezet egy új kategóriát az ingatlanok 10 ezer négyzetméter feletti területére, erre a részre már 2900 forintot kell fizetni. Építményadót a lakosság zömének nem kell fizetnie (tehát ha a tulajdonos életvitelszerűen lakik az ingatlanban), csak a vállalkozásoknak. A telekadó mértéke négyzetméterenként évi 355 forintra nő.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester és Niedermüller Péter Erzsébetváros polgármestere (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

