AppleNvidiaiPhonemesterséges intelligenciautód

Vezéráldozat? Az Apple lecserélheti első emberét

Jövőre távozhat Tim Cook vezérigazgató, elkezdődött az Apple utódlási háborúja.

Bíró Zoltán István
2025. 11. 17. 13:51
Tim Cook az Apple TV+ Primetime Emmy-bulin 2025-ben Los Angelesben Fotó: Alberto Rodriguez Forrás: Variety/Getty Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Körbeszáguldotta a világsajtót az elsőként a Financial Timesnál megjelent hír:  az Apple lecserélheti az első emberét, mivel arra számítanak, hogy Tim Cook már jövőre lemondhat posztjáról. A 2026-ban 66 éves Cook az Apple irányítását Steve Jobstól vette át, és több mint 14 éven át vezette a technológiai óriást. A Jobs idején „mindössze” több száz milliárd dolláros vállalatból a vezérigazgatósága alatt négybillió dollár piaci értékűvé, a világ második legértékesebb cégévé vált az Apple. Ez 12,5-szörös, az inflációt leszámítva pedig 8,7-szeres növekedést jelent.

A Tim Cook lemondásáról szóló hírek tehát alapvetően nem az Apple jelenlegi pénzügyi teljesítményéről szólnak: éppen most tették közzé a negyedéves eredményeket, amelyek rekordeladásokat, nagyon erős decemberi számokat mutatnak, a részvényeik a csúcson forognak. Cook azonban betöltötte a 65. életévét, közeledik az Egyesült Államokban szokásos nyugdíjkorhatárhoz.

A színfalak mögött az Apple igazgatótanácsa és felső vezetése állítólag különböző forgatókönyveken dolgozik, hogy miként bonyolíthatják le a zökkenőmentes vezetőváltást a termékeladás – mindenek felett az iPhone-értékesítés – megzavarása nélkül.

Évek alatt számos név vetődött fel, az Apple szoftverfejlesztésért felelős alelnökétől, Craig Federighitől Greg Joswiak marketingért felelős alelnökön át Jeff Williamsig, az Apple operatív igazgatójáig, aki a lista élén állt, de az év elején hirtelen lemondott a posztjáról.

Minden jel szerint az Apple hardverfejlesztésért felelős alelnöke, John Ternus lesz a befutó utód.

John Ternus, senior vice president of hardware engineering at Apple Inc., speaks about iMac computers during the Peek Performance virtual event in New York, U.S., on Tuesday, March 8, 2022. Apple introduced 5G versions of its low-end iPhone SE and iPad Air tablet, as well as a redesigned Mac desktop computer and faster processor, kicking off whats likely to be its most prolific year yet for new product releases. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images
John Ternus az iMac számítógépekről beszél a Peek Performance virtuális rendezvényen 2022-ben. Fotó:  Getty Images

Ternus 2001-ben csatlakozott az Apple-höz, és több mint két évtizedet töltött kulcsfontosságú hardvertermékek, köztük az iPhone, az iPad és a Mac több generációján dolgozva. Hardverfejlesztési alelnökként az Apple alapvető eszközeit tervező és szállító csapatokat vezeti, és

ötvenévesen a vezetők fiatalabb generációját képviseli.

Kinevezése jó hír lenne néhány csípős nyelvű kritikusának, aki az IT-sajtóban rendre „raktárosnak” (operations guynak vagy supply chain managernek) csúfolt Cookot okolja az iPhone-ok lassú innovációjáért. Mert Cook vezetése alatt az Apple ugyan rengeteg új terméket adott ki, de a fejlesztéseket inkább fokozatosnak, semmint forradalminak tartják, sőt időnként egyszerűen unalmasnak ítélik. Szerintük

míg Steve Jobsnak víziói voltak, és a kreatív motorja volt a cégnek, aki a felhasználói élményt és a dizájnt helyezte a középpontba, Cook „csak” pénzügyi zseni, aki az Apple-t pénzügyileg a világ egyik leghatékonyabb vállalatává tette.

Kétségtelen, hogy a cég alig kockáztat, évek óta az Android után kullogva vezet be érdemi újításokat. Kellemetlenül lemaradt a mesterséges intelligencia fejlesztésében, legfőbb versenytársát, a Google-t volt kénytelen felkérni a Siri frissítésére. Pedig ennek fele sem tréfa: sokatmondó, hogy az Apple-t piaci értékben egyedül megelőző Nvidia éppen a mesterséges intelligencia fejlesztésének köszönheti példátlan fellendülését.

Ehhez képest John Ternusszal pont olyan időszakban kerülne hardverközpontú vezető a legfelső pozícióba, mikor az Apple-nek meg kell próbálnia egyensúlyba hozni hagyományos erősségeit az új prioritásokkal. Egyszerre kell visszaszerezni elveszőnek látszó pozícióit a mesterséges intelligencia világában, bővíteni a szolgáltatásokból származó bevételeit, új hardverplatformokat előkészíteni és reagálni az App Store-ra nehezedő, mind szigorúbb szabályozási nyomásra. Egy hardvermérnök talán rugalmasabban alakíthatná, miként integrálja az Apple az MI-funkciókat, az egyedi szilíciumcsipeket és az eszköztervezést egy koherens, hosszú távú stratégiába.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.