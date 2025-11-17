Vezéráldozat? Az Apple lecserélheti első emberét

Körbeszáguldotta a világsajtót az elsőként a Financial Timesnál megjelent hír: az Apple lecserélheti az első emberét, mivel arra számítanak, hogy Tim Cook már jövőre lemondhat posztjáról. A 2026-ban 66 éves Cook az Apple irányítását Steve Jobstól vette át, és több mint 14 éven át vezette a technológiai óriást. A Jobs idején „mindössze” több száz milliárd dolláros vállalatból a vezérigazgatósága alatt négybillió dollár piaci értékűvé, a világ második legértékesebb cégévé vált az Apple. Ez 12,5-szörös, az inflációt leszámítva pedig 8,7-szeres növekedést jelent.

A Tim Cook lemondásáról szóló hírek tehát alapvetően nem az Apple jelenlegi pénzügyi teljesítményéről szólnak: éppen most tették közzé a negyedéves eredményeket, amelyek rekordeladásokat, nagyon erős decemberi számokat mutatnak, a részvényeik a csúcson forognak. Cook azonban betöltötte a 65. életévét, közeledik az Egyesült Államokban szokásos nyugdíjkorhatárhoz.

A színfalak mögött az Apple igazgatótanácsa és felső vezetése állítólag különböző forgatókönyveken dolgozik, hogy miként bonyolíthatják le a zökkenőmentes vezetőváltást a termékeladás – mindenek felett az iPhone-értékesítés – megzavarása nélkül.

Évek alatt számos név vetődött fel, az Apple szoftverfejlesztésért felelős alelnökétől, Craig Federighitől Greg Joswiak marketingért felelős alelnökön át Jeff Williamsig, az Apple operatív igazgatójáig, aki a lista élén állt, de az év elején hirtelen lemondott a posztjáról.

Minden jel szerint az Apple hardverfejlesztésért felelős alelnöke, John Ternus lesz a befutó utód.

John Ternus az iMac számítógépekről beszél a Peek Performance virtuális rendezvényen 2022-ben. Fotó: Getty Images

Ternus 2001-ben csatlakozott az Apple-höz, és több mint két évtizedet töltött kulcsfontosságú hardvertermékek, köztük az iPhone, az iPad és a Mac több generációján dolgozva. Hardverfejlesztési alelnökként az Apple alapvető eszközeit tervező és szállító csapatokat vezeti, és

ötvenévesen a vezetők fiatalabb generációját képviseli.

Kinevezése jó hír lenne néhány csípős nyelvű kritikusának, aki az IT-sajtóban rendre „raktárosnak” (operations guynak vagy supply chain managernek) csúfolt Cookot okolja az iPhone-ok lassú innovációjáért. Mert Cook vezetése alatt az Apple ugyan rengeteg új terméket adott ki, de a fejlesztéseket inkább fokozatosnak, semmint forradalminak tartják, sőt időnként egyszerűen unalmasnak ítélik. Szerintük

míg Steve Jobsnak víziói voltak, és a kreatív motorja volt a cégnek, aki a felhasználói élményt és a dizájnt helyezte a középpontba, Cook „csak” pénzügyi zseni, aki az Apple-t pénzügyileg a világ egyik leghatékonyabb vállalatává tette.

Kétségtelen, hogy a cég alig kockáztat, évek óta az Android után kullogva vezet be érdemi újításokat. Kellemetlenül lemaradt a mesterséges intelligencia fejlesztésében, legfőbb versenytársát, a Google-t volt kénytelen felkérni a Siri frissítésére. Pedig ennek fele sem tréfa: sokatmondó, hogy az Apple-t piaci értékben egyedül megelőző Nvidia éppen a mesterséges intelligencia fejlesztésének köszönheti példátlan fellendülését.