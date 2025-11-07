AppleGoogleIPhoneSirimesterséges intelligencia

Kínos: az Apple legfőbb versenytársát, a Google-t kéri a Siri frissítésére

Addig halogatta az almás óriásvállalat, míg csúnyán lemaradt a mesterségesintelligencia-versenyben.

Bíró Zoltán István
2025. 11. 07. 16:35
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Iparági kiszivárogtatások szerint az almás óriás évente nagyjából 1 milliárd dollárt fizetne a Google mesterséges intelligencia technológiájához való hozzáférésért: ez még az Apple számára is elképesztő összeg. És bizony nem licencről van szó, hanem olyan alapvető funkciókról, amelyeket a cég nem tud előállítani.

Mi történhet a színfalak mögött? Az Apple állítja, hogy továbbra is tervezi saját mesterséges intelligencia rendszerének fejlesztését a Siri jövőbeli verzióinak működtetésére, még akkor is, ha a mesterséges intelligenciát fejlesztő munkatársai közül egyre többen hagyják el a céget – legutóbb Ke Yang, aki a chatbotfejlesztést vezette, a múlt hónapban távozott a Metához.

Az iPhone Siri intelligens személyi asszisztense hosszú évek óta kellemetlen teher a cégnek. Miközben a versenytársak egyre fejlettebb MI-asszisztenseket szerelnek a mobiljaikba, az Apple csak ígérgette a frissítéseket. A most napirenden lévő egyezséggel közvetett módon beismeri, hogy nem tudja megépíteni, szüksége van a Google segítségére.

Bár az Apple Intelligence megjelenése óta számos módosításon esett át, a hangvezérelt robot nem lett az iPhone futurisztikus, új, mesterséges intelligencia által vezérelt verziójának központi eleme, ahogy a gyártó ígérte. Ehelyett inkább a mesterségesintelligencia-versenyben mutatott lassúságát szimbolizálja,

kritikusai leginkább egy 15 éves szoftverként értékelik, ami megmondja az időjárást, majd azt mondja, hogy nem érti a felhasználót és ezen kívül nem tud segíteni.

Egyszerűen nincs abban a súlycsoportban, mint az androidos versenytársai.

Hosszú válogatás után a Google nyert

Az Apple a hírek szerint tárgyalt az OpenAI ChatGPT-jének, valamint az Anthropic Claude-jának hasznosításáról, de végül is – azzal a felkiáltással, hogy csak átmeneti megoldás lesz – a Google Gemini MI-t választja. A Bloomberg szerint a Google által készítendő Siri-frissítést „Linwood” kódnéven használja, és partnerség bejelentése helyett a Google-t ebben az üzletben egy „kulisszák mögötti technológiai beszállítóként” igyekszik kezelni.

Úgy fest, a Siri jelenleg használt 150B (150 milliárd) paraméteres modellhez képest a a Google Alphabet által kifejlesztett 1.2T (1,2 billió) paraméteres körülbelül nyolcszoros növekedést jelent a modell összetettségében.

A paraméterek az MI-ben a modell azon részeit jelentik, amelyeket a képzés során a tanító adatok alapján állítanak be. Minél több paraméter, annál több mintát és kapcsolatot képes a modell tárolni és felhasználni, ami általában jobb teljesítményt és nagyobb komplexitású feladatok megoldását eredményezi.

A nyolcszoros teljesítménynövekedés nem szimpla javulás, hanem igazi architektúraváltás,

a mostani 150B megmutatja, hogy az Apple milyen csúnyán lemaradt a mesterségesintelligencia-versenyben.

Pedig az Apple pont az a vállalat, amelyik az adatvédelemben erősnek pozicionálta magát: most meg kiszervezi a Siri mögött álló intelligenciát legnagyobb versenytársának.

A (fél)hivatalos magyarázat szerint a Gemini futtatása az Apple Private Cloud Compute szerverein történik, így tartják fenn adatvédelmi narratívájukat.

De sok szakértő szerint a Private Cloud Compute csak fügefalevél. Mert az adatok ugyan tényleg nem érintik a Google szervereit, de a Google építi a modellt és ellenőrzi majd a frissítéseket: az Apple így a versenytárs ütemtervétől függ.

Az almás óriás azzal menti az arcát, hogy mindez csak egy „átmeneti megoldás, amíg az Apple modelljei elég erősek nem lesznek”. Meglehet, hogy az Apple jövőre előáll egy versenyképes 1T paraméteres modellel. De az is könnyen elképzelhető, hogy a Google folyamatosan fejlődik, miközben az Apple egy generációval lemarad, és határozatlan ideig meghosszabbítja az „átmeneti” állapotot.

Mikor várható a Gemini-alapú Siri megjelenése?

A Gemini MI-je által meghajtott, megújult Siri (a Siri 2.0) megjelenésére várhatóan 2026 tavaszán kerül sor, vélhetően az iOS 26.4 verziófrissítésével. Ez az eddigi Apple menetrend alapján 2026 márciusában vagy áprilisában várható.

Az Apple a fejlett Siri-funkciók bevezetését eredetileg idén tervezte, de a technikai felülvizsgálatok és a Google-lel való hosszadalmas egyezkedés miatt a start eltolódott. Valószínűleg a WWDC 2026 fejlesztői konferencián adnak majd hivatalos áttekintést a teljes Apple Intelligence stratégiáról, de a legfontosabb Siri-frissítés várhatóan az említett iOS 26.4 részeként lesz elérhető a felhasználók számára.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ehhez nincs mit hozzáfűzni

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.