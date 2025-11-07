Kínos: az Apple legfőbb versenytársát, a Google-t kéri a Siri frissítésére

Iparági kiszivárogtatások szerint az almás óriás évente nagyjából 1 milliárd dollárt fizetne a Google mesterséges intelligencia technológiájához való hozzáférésért: ez még az Apple számára is elképesztő összeg. És bizony nem licencről van szó, hanem olyan alapvető funkciókról, amelyeket a cég nem tud előállítani.

Mi történhet a színfalak mögött? Az Apple állítja, hogy továbbra is tervezi saját mesterséges intelligencia rendszerének fejlesztését a Siri jövőbeli verzióinak működtetésére, még akkor is, ha a mesterséges intelligenciát fejlesztő munkatársai közül egyre többen hagyják el a céget – legutóbb Ke Yang, aki a chatbotfejlesztést vezette, a múlt hónapban távozott a Metához.

Az iPhone Siri intelligens személyi asszisztense hosszú évek óta kellemetlen teher a cégnek. Miközben a versenytársak egyre fejlettebb MI-asszisztenseket szerelnek a mobiljaikba, az Apple csak ígérgette a frissítéseket. A most napirenden lévő egyezséggel közvetett módon beismeri, hogy nem tudja megépíteni, szüksége van a Google segítségére.

Bár az Apple Intelligence megjelenése óta számos módosításon esett át, a hangvezérelt robot nem lett az iPhone futurisztikus, új, mesterséges intelligencia által vezérelt verziójának központi eleme, ahogy a gyártó ígérte. Ehelyett inkább a mesterségesintelligencia-versenyben mutatott lassúságát szimbolizálja,

kritikusai leginkább egy 15 éves szoftverként értékelik, ami megmondja az időjárást, majd azt mondja, hogy nem érti a felhasználót és ezen kívül nem tud segíteni.

Egyszerűen nincs abban a súlycsoportban, mint az androidos versenytársai.

Hosszú válogatás után a Google nyert

Az Apple a hírek szerint tárgyalt az OpenAI ChatGPT-jének, valamint az Anthropic Claude-jának hasznosításáról, de végül is – azzal a felkiáltással, hogy csak átmeneti megoldás lesz – a Google Gemini MI-t választja. A Bloomberg szerint a Google által készítendő Siri-frissítést „Linwood” kódnéven használja, és partnerség bejelentése helyett a Google-t ebben az üzletben egy „kulisszák mögötti technológiai beszállítóként” igyekszik kezelni.