halcsendes-óceánKaliforniakísértetiesbúvármélytengeri halaktengerbiológiamélytenger

Kísérteties lény, a végítélet hala bukkant fel Kalifornia partvidékén

Nem mindennapi randevúban volt része Ted Judda kaliforniai búvárnak, aki december 30-án a San Francisco közelében található Monterey-öböl Tengeri Rezervátum területén merült a mélybe. Nem sokkal a merülés megkezdése után figyelmét egy olyan kísérteties, áttetsző és szellemszerű furcsa hal keltette fel, amilyet – noha gyakran merül – még sohasem látott. A furcsa lényt szerencsére sikerült a merülésre magával vitt go-pro kamerájával megörökítenie. A felvételek alapján a tengerbiológus szakértők a lazackirályként is emlegetett és a kettős nevezéktanban a Trachipterus altivelis tudományos elnevezést kapott szalaghalfaj fiatal ivadékaként azonosították a bizarr lényt. Erről a csak rendkívül ritkán felbukkanó halról a Távol-Keleten azt tartják, hogy rossz ómen a megpillantása, ami pusztító erejű földrengés és tengeri szökőár közeli eljövetelét jelentheti, ezért is hívják Japánban a végítélet halának.

Elter Tamás
2026. 01. 08. 17:59
A végítélet halaként is emlegetik a furcsa szalaghalat Fotó: Ted Judda Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kísérteties, csak nagyon ritkán megpillantható hal felbukkanása hozta lázas izgalomba december utolsó napjaiban a Monterey-öbölben rendszeresen merülő kaliforniai búvárok közösségét. A „végítélet halának” megpillantása ugyanis egy japán babona szerint baljós események előjelének számít.

Kísérteties látványt nyújtott a bizarr kinézetű és áttetsző hal
Kísérteties látványt nyújtott a bizarr kinézetű, áttetsző hal   Fotó: Ted Judda/Facebook

Kísérteties tengeri élőlény tűnt fel egy búvár szeme előtt

A lelkes légzőkészülékes búvár, Ted Judda és felesége a múlt év utolsó előtti napján, december 30-án egy szép és élménydús merüléssel akarták elbúcsúztatni az óévet a Monterey-öböl Tengeri Rezervátum vizeiben. 

Az 1992-ben alapított Monterey-öböl Tengeri Rezervátum az Amerikai Egyesült Államok 14 védett tengeri területeinek egyike, egyben a legnagyobb kiterjedésű víz alatti rezervátuma. Teljes területe 13 730 négyzetkilométer, partvonala – ami San Franciscótól az ettől délre fekvő Cambriáig húzódik – pedig 445 kilométer hosszú. Az öböl mintegy 50 kilométerre nyúlik be a Csendes-óceán víztömegébe. Meredek esésű, hirtelen mélybe szakadó peremrésze és a nagy mélységből e perem mentén feláramló hideg mélytengeri eredetű víztömege miatt különösen gazdag az élővilága. A Monterey-öböl előbb említett medersajátosságai és függőleges feláramlási rendszere miatt itt különösen nagy számban lehet megfigyelni olyan mélytengeri, a szürkületi zónában élő fajokat, amelyeket máshol nem láthatnak a búvárok.

Fotó: Wikimedia Commons/en:Seano1 

A több mint különleges élmény nem is váratott túl sokat magára. 

Ted Judda ezt írta a Facebook oldalán a váratlanul jött kalandjáról: „Ma reggel a feleségemmel kimentünk merülni a McAbee-be, és a víz olyan tiszta volt, hogy úgy döntöttem, alaposabban szétnézek, és örülök, hogy így tettem. Láttam ezt az ezüstös, pengeszerű, hullámzóan mozgó valamit mindössze 4,5 méteres mélységben, amint nyugati irányban haladt a parttal párhuzamosan. Azt mondtam a feleségemnek, gyere, van itt valami csodálatos dolog” – emlékezik meg különleges felfedezéséről Ted Judda a posztjában.

 „Maradni akartam vele, de úgy éreztem, mintha zaklatnám. Nagyon jó volt a tájékozódási képessége, így mindig a legkeskenyebb profilját mutatta felém. Megpróbáltam úszni mellette, hogy elkapjam oldalról, de mindig elfordult tőlem. Nagyon megtisztelő, hogy láthattam, és remélem, valaki tud segíteni az azonosításában” – írta a búvár a közösségi média segítségét kérve a furcsa lény pontos azonosításához. A jól sikerült felvételek alapján a szakértők a szalaghal-alakúak rendjébe (Lampriformes), azon belül a szalaghalfélék családjához (Trachiperidae) tartozó Trachipterus nemzetségbeli fajként azonosították a különleges formájú tengeri élőlényt, megjegyezve azt is, hogy a felvételeken megörökített példány a T. altivelis faj egyik egészen fiatal ivadéka, emiatt tűnik üvegszerűen áttetszőnek. 

Ezért emlegetik a végítélet halaként

A távol-keleti kultúrkörben a végítélet halaként emlegetett Trachipterus altivelis, amit angolszász területen lazackirálynak hívnak, csak a Csendes-óceán keleti partvidékének mélyebb vizeiben fordul elő. Elterjedési területe Alaszkától Chiléig húzódik.

A lazackirály egy méretes példánya  Fotó: Marinebiology/Eyeamsayter

 A faj élőhelye az óceán közép mély víztömegében, az úgynevezett bathyális vagy szürkületi zónájában található 900 méteres vízmélységig. E szalaghalfaj kifejlett egyedei a partoktól távoli mély vizekben a bathypelágikus régióban élnek.

A világtengert függőlegesen négy nagyobb mélységi zónára osztják fel az oceanográfusok. A felszíntől számított 200 méteres vízmélységig terjedő zóna a fény- vagy fotikus öv azt a határt jelöli ki, amelynek alsó határára még annyi fény jut le, ami elvileg lehetővé teszi a fotoszintézist. A 200 és 1000 méter közötti vízmélység jelöli ki a szürkületi vagy bathyális öv határait. A szürkületi zóna alsó határa az a mélység, ahol még rendkívül érzékeny műszerekkel kimutathatók a felszínről beérkező fény nyomai, ám az emberi szem számára 500 métertől már tökéletes a sötétség. 1000 méteres mélységnél kezdődik a sötét vagy abisszikus öv. Ebben a zónában még nyomokban sem érkezik le fentről a természetes fény, az abisszikus öv az örök sötétség világa. Az előbbieken kívül létezik még egy speciális zóna, a 8000 méternél nagyobb mélységeket a mélytengeri árkok világát kijelölő hadális öv.

A faj kifejlett egyedei megnyúlt hevederszerű testformával és hosszú, a teljes dorzális testtájon végigfutó hátúszóval rendelkeznek. E szalaghalfaj különös sajátossága, hogy a fejtető első 4 hátúszósugara a legmagasabb, ami koronaszerűen emelkedik a fej fölé. E sajátos korona miatt nevezik lazac-, közeli rokonát, az akár a 18 méteres hosszúságot is elérő hevederhalat pedig heringkirálynak. 

Egy 1996-ban Kalifroniában kifogott, közel 10 méteres hevederhal  Fotó: Wikimedia Commons

A T. altivelis kifejlett egyedeinek 1,6-1,8 méter az átlagos testhossza, de egyes példányaik akár a 2,5-3 méteres hosszúságot is elérhetik egyes esetleírások szerint. A szürkületi zónában élő más fajokhoz hasonlóan a szalaghalaknak is igen nagy a szemük, ami a fényszegény környezethez való alkalmazkodás egyik példája. A szalaghal ivadékai apró planktonikus rákokkal, a kifejlett példányok kisebb rajhalakkal és puhatestűekkel táplálkozó ragadozók. Japánban sok évszázados hagyomány, hogy a szalaghal, illetve közeli rokona, az evező- vagy a hevederhal felbukkanása súlyos természeti katasztrófa fenyegető előjele.

A Monterey-öbölben 2025. december  30-án  felfedezett ritka végítélethal   Fotó: Ted Judda/Facebook

 A távol-keleti kultúrkörben e halak megjelenését a pusztító erejű földrengések kipattanásával és a nyomukban partra csapó katasztrofális tengeri szökőár, a cunami veszélyével kötik össze. E sok évszázados néphagyomány megalapozottságára azonban nincs tudományos bizonyíték, bár kétségtelen tény, hogy egyes állatfajok képesek megérezni a közeli vulkánkitörést vagy a földrengést is.

A kaliforniai partvidéken megfigyelt végítélethal:

  • egy ritka szalaghalfaj ivadéka,
  • ami kizárólag a Csendes-óceán keleti partvidékén,
  • a szürkületi zóna vizeiben 900 méteres mélységig fordul elő,
  • és amelynek a felszínen való felbukkanását a japán néphagyomány baljós előjelnek tekinti.


 


 


 


 


 


 


 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.