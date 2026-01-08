Kísérteties lény, a végítélet hala bukkant fel Kalifornia partvidékén

Kísérteties, csak nagyon ritkán megpillantható hal felbukkanása hozta lázas izgalomba december utolsó napjaiban a Monterey-öbölben rendszeresen merülő kaliforniai búvárok közösségét. A „végítélet halának” megpillantása ugyanis egy japán babona szerint baljós események előjelének számít.

Kísérteties tengeri élőlény tűnt fel egy búvár szeme előtt

A lelkes légzőkészülékes búvár, Ted Judda és felesége a múlt év utolsó előtti napján, december 30-án egy szép és élménydús merüléssel akarták elbúcsúztatni az óévet a Monterey-öböl Tengeri Rezervátum vizeiben.

Az 1992-ben alapított Monterey-öböl Tengeri Rezervátum az Amerikai Egyesült Államok 14 védett tengeri területeinek egyike, egyben a legnagyobb kiterjedésű víz alatti rezervátuma. Teljes területe 13 730 négyzetkilométer, partvonala – ami San Franciscótól az ettől délre fekvő Cambriáig húzódik – pedig 445 kilométer hosszú. Az öböl mintegy 50 kilométerre nyúlik be a Csendes-óceán víztömegébe. Meredek esésű, hirtelen mélybe szakadó peremrésze és a nagy mélységből e perem mentén feláramló hideg mélytengeri eredetű víztömege miatt különösen gazdag az élővilága. A Monterey-öböl előbb említett medersajátosságai és függőleges feláramlási rendszere miatt itt különösen nagy számban lehet megfigyelni olyan mélytengeri, a szürkületi zónában élő fajokat, amelyeket máshol nem láthatnak a búvárok.

A több mint különleges élmény nem is váratott túl sokat magára.

Ted Judda ezt írta a Facebook oldalán a váratlanul jött kalandjáról: „Ma reggel a feleségemmel kimentünk merülni a McAbee-be, és a víz olyan tiszta volt, hogy úgy döntöttem, alaposabban szétnézek, és örülök, hogy így tettem. Láttam ezt az ezüstös, pengeszerű, hullámzóan mozgó valamit mindössze 4,5 méteres mélységben, amint nyugati irányban haladt a parttal párhuzamosan. Azt mondtam a feleségemnek, gyere, van itt valami csodálatos dolog” – emlékezik meg különleges felfedezéséről Ted Judda a posztjában.

„Maradni akartam vele, de úgy éreztem, mintha zaklatnám. Nagyon jó volt a tájékozódási képessége, így mindig a legkeskenyebb profilját mutatta felém. Megpróbáltam úszni mellette, hogy elkapjam oldalról, de mindig elfordult tőlem. Nagyon megtisztelő, hogy láthattam, és remélem, valaki tud segíteni az azonosításában” – írta a búvár a közösségi média segítségét kérve a furcsa lény pontos azonosításához. A jól sikerült felvételek alapján a szakértők a szalaghal-alakúak rendjébe (Lampriformes), azon belül a szalaghalfélék családjához (Trachiperidae) tartozó Trachipterus nemzetségbeli fajként azonosították a különleges formájú tengeri élőlényt, megjegyezve azt is, hogy a felvételeken megörökített példány a T. altivelis faj egyik egészen fiatal ivadéka, emiatt tűnik üvegszerűen áttetszőnek.