Míg sok osztrák küzd a megszorító intézkedésekkel és az emelkedő árakkal, több tízezer euró áramlik egy grazi közösségi rádióállomáshoz. Egy parlamenti vizsgálat most kiderítette, hogyan használták fel az adófizetők pénzét a Radio Helsinkinél. A „kulturális támogatás” címszó alatt a baloldali független rádióállomás, a Radio Helsinki évek óta szövetségi támogatást kap – adott hírt az esetről az Origo.
LMBTQ-tartalmakat sugárzó rádiót finanszíroztak közpénzből Ausztriában
Miközben sok osztrák a megszorítások és az áremelkedések miatt nélkülözni kényszerül, egy grazi baloldali rádió jelentős állami támogatáshoz jutott. Egy parlamenti vizsgálat szerint a Radio Helsinki az elmúlt ciklusban több ezer euró közpénzt kapott. A rádió nyíltan politikai és LMBTQ-tartalmakat sugároz, mégis kulturális támogatásokkal finanszírozzák.
A baloldali rádió semleges szolgáltatóként kapott pénzeket
Egy parlamenti vizsgálat most feltárta a részleteket: az elmúlt törvényhozási időszakban összesen 61 018 euró folyt a Radio Helsinki – Free Radio Styria egyesülethez.
A vizsgálat válaszai szerint több projektet is finanszíroztak. Ezek között szerepeltek kulturális infrastruktúrába történő beruházások, egy Cage Stage – Vox Popoli nevű médiaprojekt, valamint egy uniós projekt társfinanszírozása.
Csak a technikai infrastruktúrára több mint 31 000 eurót hagytak jóvá, további 5000 eurót pedig egy konkrét projektformátumra szántak. Ami ezt különösen ellentmondásossá teszi, az az, hogy a Radio Helsinki nem semleges kulturális műsorszolgáltató, hanem nyíltan politikai álláspontot képvisel.
Tartalma az aktivistaprogramoktól és identitáspolitikától az LMBTQ formátumokig terjed.
Mindezt legalább részben adófizetői pénzből finanszírozzák – az illetékes minisztérium jóváhagyásával, a művészeti finanszírozási törvény alapján. A saját források mértéke kapcsán kétségek fogalmazódtak meg. A minisztérium állítása szerint elvárták ezeket a befizetéseket, ugyanakkor az érintett szervezet anyagi hozzájárulása csekély maradt.
A támogatások felhasználását beszámolók alapján követik nyomon, miközben a programok tartalmi értékelésével nem számolnak.
Eközben számos állampolgárnak minden kiadást alaposan mérlegelnie kell, a kulturális terület viszont továbbra is jelentős állami pénzekhez jut. Így nyitva marad az a vita, indokolt-e politikailag elfogult médiakezdeményezéseket közpénzből finanszírozni, noha ez egyre erősebb ellenérzést vált ki.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
