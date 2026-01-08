LMBTQ-tartalmakat sugárzó rádiót finanszíroztak közpénzből Ausztriában

Csak a technikai infrastruktúrára több mint 31 000 eurót hagytak jóvá, további 5000 eurót pedig egy konkrét projektformátumra szántak. Ami ezt különösen ellentmondásossá teszi, az az, hogy a Radio Helsinki nem semleges kulturális műsorszolgáltató, hanem nyíltan politikai álláspontot képvisel.

Tartalma az aktivistaprogramoktól és identitáspolitikától az LMBTQ formátumokig terjed.

Mindezt legalább részben adófizetői pénzből finanszírozzák – az illetékes minisztérium jóváhagyásával, a művészeti finanszírozási törvény alapján. A saját források mértéke kapcsán kétségek fogalmazódtak meg. A minisztérium állítása szerint elvárták ezeket a befizetéseket, ugyanakkor az érintett szervezet anyagi hozzájárulása csekély maradt.