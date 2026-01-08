Országos Mentőszolgálathavazáskórház

Beindult a szülés a kismamánál, de a havazás közbeszólt Komárom-Esztergomban, itt csak egy ember segíthetett + fotó

Magyar Nemzet
2026. 01. 08.
mentőautó,havazás
illusztráció Forrás: Facebook/OMSZ
A napokban kezdődtek a fájásai egy Komárom-Esztergom vármegyei kismamának, és bár a szülők szerettek volna elindulni a kórházba, az események felgyorsultak, a havazás miatt pedig nem mertek nekivágni az útnak, így végül a mentők segítségét kérték – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. 

A vonal másik végén a mentésirányító segítette a szülőket. Megnyugtató szavaival és pontos instrukcióval felkészítette az édesapát az édesanya támogatására, miközben több mentőegységet riasztott a helyszínre. A mentők a születés pillanatában értek a helyszínre, majd rögtön ellátták az édesanyát az újszülöttet. 

Dávid, a család harmadik gyermeke hangos sírással jelezte érkezését, mire édesapja is fellélegezhetett a feszült percek után. A mentők végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a babát és büszke anyukáját.

