Beindult a szülés a kismamánál, de a havazás közbeszólt Komárom-Esztergomban, itt csak egy ember segíthetett + fotó

A napokban kezdődtek a fájásai egy Komárom-Esztergom vármegyei kismamának, és bár a szülők szerettek volna elindulni a kórházba, az események felgyorsultak, a havazás miatt pedig nem mertek nekivágni az útnak, így végül a mentők segítségét kérték – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.