Ötven birka tört be egy Pennybe – videó

Miután áttörték magukat a meghökkent vásárlók között, 20 percig álldogáltak és ténferegtek a pénztáraknál. Néhány dolgozó láthatóan zavarba jött, és sikertelenül próbálták elriasztani a birkákat a pénztárpultok ütögetésével.

Teljes káoszt okoztak

– mondta a ZDF, Németország közszolgálati műsorszolgáltatója a beszámolójában, amely megjegyezte, hogy a birkák szó szerint vették a Penny szlogenjét, a „first to Penny’s”-t („először a Pennybe”).

A német médiabeszámolók szerint a birkák azért kóboroltak be az üzletbe, mert elszakadtak a nyájtól.

Approximately 50 sheep broke away from their shepherd and stormed through a German supermarket, toppling stock, smashing bottles and causing chaos for about 20 minutes before being rounded up. pic.twitter.com/CNb68laHMq — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) January 8, 2026

A német nagykövetség is humorral reagált

A pásztoruk úgy véli, a birkák összekeverték a bevásárlótáskát az etetőzsákkal, és ennivaló reményében rontottak be a boltba.

A videófelvételek megmosolyogtatták az országot, és a londoni német nagykövetség szóviccekkel teli posztokkal reagált a közösségi médiában az esetre.

Ezt írta az X-en: „50 megszökött birka »ram-paged« (ram = kos, rampage = tombolás – szójáték) egy német szupermarketben vidéki »Baa-variában«.

A Penny közölte, hogy egy évre elegendő ingyenes takarmánnyal látja el a birkákat, feltehetően azért, mert a „roham” kiváló reklámnak bizonyul az üzlet számára.