A birkákat hétfőn filmezték le, amint berontottak a Penny egyik üzletébe Bajorország déli részén.
Ötven birka tört be egy Pennybe – videó
Szokatlan jelenet fogadta hétfőn a vásárlókat Bajorország déli részén: csaknem ötven birka rontott be egy Penny üzletbe, és perceken át feltartotta a kasszákat. Az esetről készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, a történteket pedig nemcsak a német sajtó, hanem még a diplomácia is humorral kommentálta.
Miután áttörték magukat a meghökkent vásárlók között, 20 percig álldogáltak és ténferegtek a pénztáraknál. Néhány dolgozó láthatóan zavarba jött, és sikertelenül próbálták elriasztani a birkákat a pénztárpultok ütögetésével.
Teljes káoszt okoztak
– mondta a ZDF, Németország közszolgálati műsorszolgáltatója a beszámolójában, amely megjegyezte, hogy a birkák szó szerint vették a Penny szlogenjét, a „first to Penny’s”-t („először a Pennybe”).
A német médiabeszámolók szerint a birkák azért kóboroltak be az üzletbe, mert elszakadtak a nyájtól.
A német nagykövetség is humorral reagált
A pásztoruk úgy véli, a birkák összekeverték a bevásárlótáskát az etetőzsákkal, és ennivaló reményében rontottak be a boltba.
A videófelvételek megmosolyogtatták az országot, és a londoni német nagykövetség szóviccekkel teli posztokkal reagált a közösségi médiában az esetre.
Ezt írta az X-en: „50 megszökött birka »ram-paged« (ram = kos, rampage = tombolás – szójáték) egy német szupermarketben vidéki »Baa-variában«.
A Penny közölte, hogy egy évre elegendő ingyenes takarmánnyal látja el a birkákat, feltehetően azért, mert a „roham” kiváló reklámnak bizonyul az üzlet számára.
További Külföld híreink
Júniusban Indiában egy majom ellopott egy mobiltelefont egy kórházi dolgozótól, majd fára mászott vele, és hosszasan „vizsgálgatta” a készüléket, úgy csinált, mintha telefonálna.
Végül sikerült visszaszerezni a telefont, a személyzet banánnal csalogatta le a fáról egy órával azután, hogy meglépett. A jelenetet több ember is rögzítette, a felvételek felrobbantották a közösségi médiát.
További Külföld híreink
A Runner’s World beszámolója szerint 2016. január 16-án April Hamlin kiengedte a kutyáját az udvarra, hogy egy kicsit lefáradjon, az eb azonban nem állt meg, hanem továbbfutott. A Ludivine nevű kutya végül belekeveredett az Elkmontban rendezett félmaraton mezőnyébe – a szervezők által kijelölt útvonalon kívüli „kirándulás” után –, és észrevétlenül csatlakozott a versenyhez. Ludivine végül 1 óra 32 perc 56 másodperc alatt teljesítette a 21,1 kilométeres távot, amivel a 165 célba érkező közül összesítésben a hetedik helyen végzett.
Borítókép: Birkák lepték el a Pennyt (Forrás: X)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb részletek a szilveszteri pokolról: a svájci bár menedzsere a kasszával menekülhetett az égő épületből
A tulajdonosok bizonyítékokat is eltüntethettek.
Menczer Tamás: Erre csak Orbán Viktor képes!
A hajlandók koalíciója nem a békekötésre, hanem a háború folytatására hajlandó.
Benjamin Netanjahu: Izrael nemcsak önmagát védi, hanem Európát is
Az izraeli miniszterelnök szerint csak Orbán Viktor érti Európában, hogy mi történik.
Gál Kinga: Vajon mit titkol és mitől fél Ursula von der Leyen?
„Brüsszelben ma az európai nemzetek elleni államcsíny zajlik.”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb részletek a szilveszteri pokolról: a svájci bár menedzsere a kasszával menekülhetett az égő épületből
A tulajdonosok bizonyítékokat is eltüntethettek.
Menczer Tamás: Erre csak Orbán Viktor képes!
A hajlandók koalíciója nem a békekötésre, hanem a háború folytatására hajlandó.
Benjamin Netanjahu: Izrael nemcsak önmagát védi, hanem Európát is
Az izraeli miniszterelnök szerint csak Orbán Viktor érti Európában, hogy mi történik.
Gál Kinga: Vajon mit titkol és mitől fél Ursula von der Leyen?
„Brüsszelben ma az európai nemzetek elleni államcsíny zajlik.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!