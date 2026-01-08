birkaNémetországpenny

Ötven birka tört be egy Pennybe – videó

Szokatlan jelenet fogadta hétfőn a vásárlókat Bajorország déli részén: csaknem ötven birka rontott be egy Penny üzletbe, és perceken át feltartotta a kasszákat. Az esetről készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, a történteket pedig nemcsak a német sajtó, hanem még a diplomácia is humorral kommentálta.

A birkákat hétfőn filmezték le, amint berontottak a Penny egyik üzletébe Bajorország déli részén.

Ötven birka rohant be a német Pennybe egy kis harapnivalóért (Forrás: X)

Miután áttörték magukat a meghökkent vásárlók között, 20 percig álldogáltak és ténferegtek a pénztáraknál. Néhány dolgozó láthatóan zavarba jött, és sikertelenül próbálták elriasztani a birkákat a pénztárpultok ütögetésével.

Teljes káoszt okoztak

 – mondta a ZDF, Németország közszolgálati műsorszolgáltatója a beszámolójában, amely megjegyezte, hogy a birkák szó szerint vették a Penny szlogenjét, a „first to Penny’s”-t („először a Pennybe”).

A német médiabeszámolók szerint a birkák azért kóboroltak be az üzletbe, mert elszakadtak a nyájtól.

A német nagykövetség is humorral reagált

A pásztoruk úgy véli, a birkák összekeverték a bevásárlótáskát az etetőzsákkal, és ennivaló reményében rontottak be a boltba.

A videófelvételek megmosolyogtatták az országot, és a londoni német nagykövetség szóviccekkel teli posztokkal reagált a közösségi médiában az esetre.

Ezt írta az X-en: „50 megszökött birka »ram-paged« (ram = kos, rampage = tombolás – szójáték) egy német szupermarketben vidéki »Baa-variában«.

A Penny közölte, hogy egy évre elegendő ingyenes takarmánnyal látja el a birkákat, feltehetően azért, mert a „roham” kiváló reklámnak bizonyul az üzlet számára.

Júniusban Indiában egy majom ellopott egy mobiltelefont egy kórházi dolgozótól, majd fára mászott vele, és hosszasan „vizsgálgatta” a készüléket, úgy csinált, mintha telefonálna. 

Végül sikerült visszaszerezni a telefont, a személyzet banánnal csalogatta le a fáról egy órával azután, hogy meglépett. A jelenetet több ember is rögzítette, a felvételek felrobbantották a közösségi médiát.

A Runner’s World beszámolója szerint 2016. január 16-án April Hamlin kiengedte a kutyáját az udvarra, hogy egy kicsit lefáradjon, az eb azonban nem állt meg, hanem továbbfutott. A Ludivine nevű kutya végül belekeveredett az Elkmontban rendezett félmaraton mezőnyébe – a szervezők által kijelölt útvonalon kívüli „kirándulás” után –, és észrevétlenül csatlakozott a versenyhez. Ludivine végül 1 óra 32 perc 56 másodperc alatt teljesítette a 21,1 kilométeres távot, amivel a 165 célba érkező közül összesítésben a hetedik helyen végzett.

Borítókép: Birkák lepték el a Pennyt (Forrás: X)

Amin lehet röhögni és amin tilos

Már akinek, persze…

