Itt vannak az eredmények, ezt tartják a legfontosabbnak a magyarok

Egy friss kutatás szerint a társadalom döntő része a magyar érdekeket tartja elsődlegesnek, még akkor is, ha ez uniós konfliktusokkal jár.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 15:43
A közvélemény szerint a szuverenitás megőrzése a magyar megmaradás záloga – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal hétfőn a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült felmérés eredményei kapcsán.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült közvélemény-kutatásból kiderül, hogy 

Magyarország szempontjai elsőbbséget élveznek a külföldi érdekekkel szemben, és a nemzeti érdekérvényesítésnek akkor is helye van az Európai Unióban, ha az konfliktusokkal jár.

A lakosság meggyőződése, hogy – a külföldről diktált progresszív trendek követése helyett – Magyarországnak a saját útját kell járnia, amelynek előfeltétele az ország szuverén mozgásterének megőrzése – írták.

A magyarok szerint a nemzeti függetlenség védelme a politikusok kötelessége

A kutatás alapján a társadalom – a külföldről finanszírozott, idegen érdekek elsődlegességét hirdető politikai nyomásgyakorlási kísérletek ellenére – azt az elvárást fogalmazza meg, hogy a kormányzás fókuszát a jövőben is a nemzeti érdekek határozzák meg: 

a megkérdezettek túlnyomó többsége (81 százaléka) számára fontosabb Magyarország érdeke más országok szempontjainál, valamint 81 százalékuk úgy gondolja, hogy Magyarországnak akkor is a magyarok érdekeit kell képviselnie az Európai Unióban, ha az konfliktusokkal jár.

A magyarok erős szuverenitáspárti attitűdjére és a nemzeti függetlenség iránti elkötelezettségére utal, hogy a döntő többség a magyar politikusok kötelességeként definiálja a nemzeti függetlenség védelmezését (82 százalék), továbbá úgy véli, hogy Magyarországnak mások követése helyett a saját útját kell járnia, hogy megmaradjon (70 százalék) – írták.

a válaszadók majdnem háromnegyede (72 százaléka) szerint Magyarországnak mindig többet kell küzdenie a megmaradásért, mint a nyugati országoknak, ennek ellenére a megkérdezettek 74 százaléka valószínűsíti, hogy az ország ezer év múlva is létezni fog.

Borítókép: A Békemenet úton a Kossuth tér felé (Forrás: MW/Hatlaczki Balázs)

               
       
       
       

