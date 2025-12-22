Rendkívüli

Orbán Viktor: 400 milliárd forintba került volna az ukránoknak adandó hitel

Egy felmérésből kiderül, a magyarok többsége büszke a magyarságára

Fontosak a hagyományos értékek a magyar emberek számára.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 22. 17:56
Fotó: MTI/Kiss Gábor
A magyarok elkötelezettek a hagyományos értékek mellett: hazaszeretet, nemzeti büszkeség, család – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült felmérés eredményei kapcsán. A megkérdezettek túlnyomó többsége büszke a magyarságára és fontosnak tartja a hazaszeretetet.

Budapest, 2025. augusztus 18. Kapu Tibor kutatóűrhajós integet magyar zászlóval a kezében érkezése után a Liszt Ferenc-repülőtéren 2025. augusztus 18-án. A kutatóűrhajós az Ax-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Nem a brüsszeli elit által erőltetett ideológiai prioritások, hanem a család intézménye és a nemzet iránti elkötelezettség vált megkerülhetetlen jelentőségűvé a magyarok életében

– emelték ki. A felmérésből az is kiderül, a lakosság elvárja az államtól, hogy gondoskodjon a magyar emberek és mindazon kulturális, gazdasági, társadalmi értékek, illetve hagyományok védelméről, amelyek Magyarországhoz köthetők.

„Magyarország hosszú ideje heves támadásoknak van kitéve Brüsszel és a nemzetközi nyomásgyakorló hálózat részéről, amiért következetesen kiáll a nemzeti szuverenitás és a hagyományos értékek mellett. A globalista politikai törekvések célja, hogy a nemzetállamok betagozódjanak egy multikulturális brüsszeli vezetésű birodalomba” – fogalmaztak a felmérésben.

A kutatási adatok azonban rávilágítanak arra, hogy a lakosság identitástudata vitathatatlanul Magyarországhoz, és nem egy szupranacionális struktúrához kötődik: a válaszadók 85 százaléka nyilatkozott úgy, hogy büszke magyarságára, továbbá 10-ből 9 magyar úgy érzi, hogy életében fontos szerepet tölt be a hazaszeretet. A család (97 százalék) és a nemzet (85 százalék) jelentősége szintén megkérdőjelezhetetlen a lakosság körében

– részletezték.

Kitértek arra is, hogy a veszélyek korában – mint a migrációs krízis, pandémia, háború – a hagyományos értékek támaszként jelennek meg az emberek szemében, ezért nem tartják meglepőnek, hogy a közvélemény azt az egyértelmű elvárást fogalmazza meg: az állam – a magyar emberek mellett – védje meg azokat az értékeket, amelyek elválaszthatatlanul Magyarországhoz kapcsolódnak.

Ennek megfelelően a válaszadók elsöprő többsége nélkülözhetetlennek tartja a magyar természeti kincsek (98 százalék), a műemlékek és a magyar anyanyelv (97-97 százalék), továbbá a hazai termékek (95 százalék) állami védelmét.

Ezenfelül a lakosság döntő része szerint Magyarországnak világszerte gondoskodnia kell saját állampolgárai (92 százalék) és a külhoni magyarok érdekeinek védelméről (83 százalék), valamint a hagyományos családkép (81 százalék) és a keresztény hagyományok (73 százalék) megőrzéséről.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

Szakos Enikő
A fiatalok a digitális zaj helyett az analóg valóságot választották

A mobiltelefon-korlátozás eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget.

