Egy török család menekültként jelentkezett be Felső-Ausztriába és közel 66 500 euró (26,6 millió forint) értékben kaptak állami támogatást. A család még 2023 októberében érkezett Braunau városába, két kisgyermekükkel. Később kiderült, hogy Törökországban farmjuk, szőlőbirtokuk, lakásuk és még másfél bitcoinjuk (ennek értéke 62 millió forint) is van. A család pénzügyi helyzetére egy rutinvizsgálat során derült fény és az osztrák hatóságok már elrendelték a folyósított segély teljes visszafizetését – számolt be róla a Kronen Zeitung.

Milliomos menekült család fosztotta ki Ausztriát

Fotó: FRANCESCO CAROVILLANO-SIME / ONLY FRANCE

A török család, úgy tűnik, tudatosan élt vissza az osztrák szociális ellátórendszerrel hibáival. Míg a család két kisgyerekükkel egy braunaui szálláson lakott, folyamatosan kapták az állami támogatást – összesen 66 457 euró értékben. Azonban sem a menekültügyi hatóság, sem a helyi dolgozók nem tudták, hogy a családfő Törökországban egy farm és egy 4,4 hektáros szőlőbirtok tulajdonosa. Emellett van egy lakása Isztambulban – és másfél bitcoinja is.