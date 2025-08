Szijjártó Péter új gazdasági lépést jelentett be

A kormány tíz olyan stratégiai vállalattal alakított munkacsoportot, amelyek Magyarországról jelentős mértékben exportálnak az Egyesült Államokba. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az amerikai–európai vámmegállapodás súlyos versenyhátrányt okoz az európai és így a magyar gazdaságnak is. A külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten jelentette be az együttműködést, miután egyeztetett többek között az Audi, a BMW, a Mercedes, a Richter, a Samsung SDI, az SK On, a CATL, a Bosch, a Denso és a GE vezetőivel.

Szijjártó Péter amerikai piacra exportáló cégekkel dolgozik együtt egy iparvédelmi akcióterven, hogy enyhítsék az EU vámmegállapodásának hatásait.

Fotó: AFP