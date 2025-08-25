botrányUkrajnakényszersorozásTCKhátországerőszak

Újabb botrány Ukrajnában: egy nő a férjét védte volna, elhajtottak vele a sorozók + videó

Döbbenetes jelenetek játszódtak le Ukrajnában, ahol a kijevi hatóságok erőszakos módszerekkel próbálják pótolni a frontra küldött katonák hiányát. Egy fiatalasszony a saját testével próbálta megakadályozni férje elhurcolását: felmászott arra a kisbuszra, amelyen a hadkiegészítő hivatal (TCK) emberei hurcolták el a férfit.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil férfi papírjait ellenőrzik Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
A nő kétségbeesett tiltakozása azonban semmit sem ért – a sorozóbizottság emberei a jármű tetején kapaszkodó asszonyt figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel hajtottak ki a forgalmas útra. A felvételek bejárták az ukrán közösségi médiát, és óriási felháborodást váltottak ki.

Botrányos kényszersorozások

Az eset újabb bizonyítéka annak, hogy az ukrán vezetés minden eszközt bevet a katonai létszám pótlására, miközben a fronton egyre súlyosabb veszteségeket szenvednek. A sorozások során egyre gyakoribbak a brutális, embertelen módszerek – sokszor munkahelyekről, utcáról vagy akár otthonról ragadják el a férfiakat.

Miközben Brüsszel és Washington továbbra is feltétel nélkül támogatja Kijevet, a valóságban az ukrán hétköznapokat a félelem, a bizonytalanság és a kényszersorozások uralják. Az ukrán társadalom egyre nyíltabban lázad a módszerek ellen, de a rezsim könyörtelenül folytatja az emberek elhurcolását.

A történtek újra rámutatnak: az ukrán háborús gépezet működésének árát nemcsak a fronton, hanem a hátországban is egyszerű emberek fizetik meg – családok szakadnak szét, férjeket hurcolnak el, feleségek pedig kétségbeesetten próbálják védeni szeretteiket a katonai gépezettől.

Borítókép: A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil férfi papírjait ellenőrzik (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

