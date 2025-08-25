Botrányos kényszersorozások

Az eset újabb bizonyítéka annak, hogy az ukrán vezetés minden eszközt bevet a katonai létszám pótlására, miközben a fronton egyre súlyosabb veszteségeket szenvednek. A sorozások során egyre gyakoribbak a brutális, embertelen módszerek – sokszor munkahelyekről, utcáról vagy akár otthonról ragadják el a férfiakat.

Miközben Brüsszel és Washington továbbra is feltétel nélkül támogatja Kijevet, a valóságban az ukrán hétköznapokat a félelem, a bizonytalanság és a kényszersorozások uralják. Az ukrán társadalom egyre nyíltabban lázad a módszerek ellen, de a rezsim könyörtelenül folytatja az emberek elhurcolását.

A történtek újra rámutatnak: az ukrán háborús gépezet működésének árát nemcsak a fronton, hanem a hátországban is egyszerű emberek fizetik meg – családok szakadnak szét, férjeket hurcolnak el, feleségek pedig kétségbeesetten próbálják védeni szeretteiket a katonai gépezettől.